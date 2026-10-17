Alte Försterei'deki maçın başlamasının üzerinden henüz birkaç saniye geçmişti ki Nwaneri, Union yarı sahasının ortasında Berlinli Tom Rothe'yi sert bir müdahaleyle yere indirdi. Olay yerine koşan hakem Daniel Schlager, Dortmund'un hücum oyuncusuna kararlı bir şekilde kırmızı kartı çıkardı.

Ancak görünüşe göre hakemin niyeti bu değildi. Sol eliyle kararlı bir şekilde “hayır” işareti yaptıktan sonra sağ eliyle Nwaneri'ye sarı kartı gösterdi. BVB Teknik Direktörü Niko Kovac da saha kenarında bu durumu gülümseyerek karşıladı.

Yine de Nwaneri'nin kayarak yaptığı müdahalenin kırmızı kartla sonuçlanmasına pek az kalmıştı. 19 yaşındaki İngiliz oyuncu, rakibine yandan büyük bir hızla kaydı. Topu az farkla ıskaladı ama sol ayağının açık krampon tabanıyla Rothe'nin sağ ayak bileğine temas etti. Temas birkaç santimetre daha yukarıda gerçekleşseydi Schlager, iki kartından kırmızı olanını muhtemelen bu kez bilerek çıkarırdı.

Nwaneri, yeni transfer Giannis Konstantelias'ın ilk haftada çapraz bağ yırtığı yaşamasının ardından yazın İngiltere şampiyonu Arsenal'den BVB'ye kiralık olarak transfer olmuştu. Hücumun farklı bölgelerinde oynayabilen sol ayaklı oyuncu, Berlin'de Bundesliga'daki beşinci maçına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise iki maçta forma giydi.