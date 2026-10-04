Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus ile süperstarı Cristiano Ronaldo arasındaki anlaşmazlıkta sonunda büyük kaybedenin kim olduğu henüz kesinleşmiş değil. Geçen hafta CR7, hocasının Nations League'de Danimarka ile oynanacak mücadelede onu yine ilk 11'de başlatmayacağını açıklamasının ardından milli takım kampından şaşırtıcı ve hızlı bir şekilde ayrıldı. Jorge Jesus, Norveç karşısında da 41 yaşındaki oyuncuyu uzun süre ısıttıktan sonra oyuna almamıştı. Ancak bu durumun büyük kazananlarından birinin kim olduğu net: Dortmundlu Fabio Silva.

Bunun BVB forveti için son derece rahatsız edici olması gerektiğini kendisi birkaç gün önce, süperstarın ayrılığı henüz gündemde bile değilken açıkça ortaya koymuştu. "Her zaman onunla bu anları yaşama, ondan öğrenme fırsatına sahip olmak istedim" demişti. 24 yaşındaki oyuncu Ronaldo'yu "benim idolüm. Daha ben küçükken bana ilham veren kişi" diye tanımladı. CR7 artık yok ve bu nedenle pazar günü Norveç'e karşı oynanacak Nations League iç saha maçında da bir seçenek değil, Fabio Silva ise öyle.

Bu, Dortmundlu oyuncunun kariyerinde A Milli Takım'a ikinci kez çağrılışı oldu. Kasım 2024'te Hırvatistan'a karşı Nations League maçında oyuna sonradan girerek Seleccao formasıyla ilk kez sahaya çıktı. O dönemde takım yine Cristiano Ronaldo olmadan oynamak zorunda kalmıştı çünkü yıldız oyuncu ayağındaki bir iltihapla uğraşıyordu. Şimdi antrenmanda ilk kez süperstarla karşılaştı ve onun ayrılığının ardından takım içindeki sıralamada otomatik olarak bir basamak yükseldi.

Bunun Silva için somut anlamı şuydu: İlk iki Nations League maçında Jorge Jesus'un kadrosuna giremeyen oyuncu, Danimarka'da ilk kez yedek kulübesinde yer alabildi, her ne kadar sonrasında süre alamasa da. Pazar günü saat 20.45'ten itibaren Porto'daki Estadio da Dragao'da ikinci milli maçına çıkmak için önünde bir fırsat daha olacak.

Fabio Silva için bu sezon BVB'de işler nasıl gidiyor?

Yüksek ihtimalle bu da Silva için en fazla kısa bir süre almak anlamına gelecek. Zaten aday gösterilmeyi de BVB formasıyla yaptığı tam bu kısa süreli katkılarla hak etti. Geçen sezonda olduğu gibi Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac'ın hücum merkezindeki ilk tercihi yine Serhou Guirassy olmaya devam ediyor.

Koşu gücü yüksek ve mücadeleci bir forvet olan Fabio Silva, Gineli oyuncunun etrafında oynayabiliyor ve ihtiyaç duyulduğunda takıma yeni enerji katabiliyor. Tıpkı Hoffenheim maçında olduğu gibi; Silva sonradan oyuna girerken BVB 0-2 geriden gelip 3-2 kazandı, çünkü Portekizli oyuncu ilk şutunda ağları buldu ve geri dönüşü başlattı.

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Bir hafta sonra Paderborn karşısında bu kez Guirassy ile birlikte ilk 11'de başlama şansı buldu ve daha beşinci dakikada attığı açılış golüyle 3-0'lık galibiyetin fitilini ateşledi. BVB için Bundesliga'da dört maçta dört galibiyet ve liderlikle işler şu ana kadar Fabio Silva'nın da katkısıyla mükemmel gidiyor. Forvet oyuncusu da performansıyla şaşırtıcı şekilde BVB'nin sezona güçlü başlangıcının kazananlarından biri konumunda.

Real Betis, Fabio Silva'nın peşindeydi

Buna rağmen daha iki ay önce Fabio Silva'nın sadece bir yıl sonra yeniden Dortmund'dan ayrılabileceğine dair güçlü söylentiler vardı. Ağustosta başta Bild gazetesi olmak üzere çıkan haberlere göre Real Betis, BVB'nin kapısını çalmış ve hücum oyuncusunu istemişti.

Ancak bunu yalnızca kiralama ve belirlenmiş şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu satın alma maddesiyle istiyordu; bu yapı da görünüşe göre Borussia yöneticilerinin hoşuna gitmedi. Siyah-Sarılılar, 2025 yazında Wolverhampton'a ödedikleri 22,5 milyon euroyu geri kazanmak istiyordu ancak bu talep nedeniyle Endülüs ekibinin planladığı anlaşma gerçekleşmedi.

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Fabio Silva'nın kendisinin ayrılığa ne ölçüde açık olduğu ise belirsiz kaldı. Gerçek şu ki: BVB ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve ister kulüpte ister milli takımda olsun fırsatlarını değerlendirmeye devam etmek istiyor. Silva, Seleccao'da "Kendimi geliştirmek için buradayım, çünkü burada çok şey öğrenebileceğime inanıyorum" dedi. Büyük idolü artık orada olmasa bile.

Çünkü tam da bu durum, BVB'de bir sonraki adımı atmayı başardıktan sonra Fabio Silva'yı şimdi Portekiz'de de belirleyici şekilde ileri taşıyabilir.