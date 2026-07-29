12 Ağustos 2018’de ASC Cranz-Estebrügge II ile TSV Buxtehude-Altkloster arasında oynanan Kreisliga maçında tam anlamıyla bir güç gösterisi yaşandı. Konuk ekip sahadan 6-2 galip ayrıldı. Günün yıldızı ise Simon Rödder’di. Sadece 31 dakikada dört gol atmayı başardı.

O dönemki TSV teknik direktörü Horst Richters, Stader Tageblatt gazetesine, futbola TSV’de başlayan ve Buxtehuder SV’de geçirdiği bir yıllık dönem dışında kulübe hep sadık kalan santrfor için, “Simon teknik açıdan donanımlı, mücadele gücü yüksek, hızlı ve bitiriciliği isabetli” diyerek övgüler yağdırdı. Ancak işin bir de handikapı vardı ve gazete bunu şöyle özetledi: “Kötü olan şu ki: Çok nadiren burada.”

Rödder daha o dönemde köy sahaları ile akademik elit arasında gidip geliyordu. Münster’deki işletme eğitimi ve sonrasındaki Portekiz dönemi nedeniyle Buxtehude ekibinin kullanımına çoğu zaman son derece sınırlı biçimde sunulabildi. kicker sitesinde hâlâ Rödder’in oyuncu profili yer alıyor. Oradaki bilançosu beş maçta sekiz gol.

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Simon Rödder’in BVB’deki görevi ne?

Bugün 31 yaşına gelen Rödder artık Stade Kreisliga’da gol atmıyor. Rödder, Ağustos 2025’ten bu yana Borussia Dortmund için çalışıyor. BVB’deki resmi unvanı ise şöyle: Spor Genel Müdürü Danışmanı ve Müzakere Yönetimi Kurmay Birimi.

Spor genel müdürü Lars Ricken, bu yeni görev profilini özel olarak oluşturdu. 50 yaşındaki yönetici, bir yıl önce bu stratejik personel kararını şöyle açıklamıştı: “Profesyonel futbolda çok büyük meblağlarla hareket edildiği için, müzakere yönetimi alanında da kendimizi sürekli geliştirmemizin bir sorumluluk gereği olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle müzakere yönetimi kurmay birimini oluşturdum. Bu birimin başına, aynı zamanda başka konularda da bana danışman olarak destek verecek, bu alanda kendini kanıtlamış bir uzman olan Simon Rödder’i getirmeyi başardık.” Ricken sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce müzakereler konusunda uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlığı şirketinde görev yaptı ve orada spor sektöründen sorumluydu. Bu profiliyle spordaki süreçleri daha profesyonel ve daha verimli hale getirmemize destek olacak.”

O tarihten bu yana BVB masaya oturduğunda Rödder de görüşmelerde yer alıyor. Son olarak, spor direktörü Ole Book liderliğindeki heyette bulundu ve bu heyet Genk’te orta saha oyuncusu Konstantinos Karetsas’ın transferine ilişkin görüşmelerde ilerleme sağladı. Şimdi de Kölnlü Said El Mala için süren pazarlıkta düğümü çözmek Rödder’e de bağlı olacak.

Konstantinos Karetsas hakkında ayrıntılı portre için buraya tıklayın!

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Simon Rödder profesyonel futbola VfL Wolfsburg’da başladı

Rödder’in Dortmund’a gelmeden önceki özgeçmişi son derece ilgi çekici ve çok yönlü. Bunun başlıca nedeni, kariyerini noktaladıktan sonra yöneticiliğe geçen klasik bir eski profesyonel olmaması. Onu yönetim, bilim ve davranışsal ekonomi arasındaki kesişim noktasında çalışan bir veri analisti ve müzakere stratejisti olarak tanımlamak mümkün.

Rödder’in özel potansiyeli, pazarlama alanındaki yüksek lisans eğitimi sırasında bile kendini göstermişti. Şubat 2018’de üstün yeteneklilere yönelik prestijli WiWi-Talents programına kabul edildi. Ekonomi Bilimleri Fakültesi’nin Marketing ana dalında 150’nin çok üzerindeki aday arasından sıyrıldı ve aranan 16 yerden birini aldı. Bununla birlikte, Almanya’daki en önemli 500 insan kaynakları karar vericisine doğrudan gönderilen saygın WiWi-Talents Book’a da girmiş oldu.

Rödder, Uluslararası Yönetim alanındaki CEMS yüksek lisansını Lizbon’daki Nova SBE’de ve İspanya’daki prestijli ESADE Business School’da tamamladı. Bu eğitimin bir parçası olarak, prestijli danışmanlık şirketi McKinsey & Company ile birlikte, küresel futbol sektörü ve profesyonel oyuncuların gerçekçi şekilde değerlendirilmesi üzerine kapsamlı bir araştırma projesi de yürüttü. Profesyonel alandaki pratik deneyimini ise 2013 yılında VfL Wolfsburg’da Football Operations Management bölümünde yaptığı kısa süreli stajla edinmişti.

Rödder’in aydınlanma anı: “Ustaca müzakerelerin henüz keşfedilmemiş potansiyeli”

Bunun ardından Rödder, veri temelli scouting dünyasına derinlemesine girdi. Hollandalı teknoloji şirketi SciSports’ta, yani 2017’de Cardiff’te dünyanın en yenilikçi spor girişimi seçilen Twente Üniversitesi çıkışlı şirkette, DACH bölgesi ile Güney Avrupa’daki işlerden sorumlu oldu.

SciSports’un kurucusu Giels Brouwer ile Rödder o dönemde Galler’de UEFA, Adidas, Amazon ve Microsoft temsilcilerinin önünde yaklaşımlarını sunduklarında amaç, futbolda veri uzmanları ile karar vericiler arasındaki boşluğu kapatmaktı. Rödder, kulüplere ve spor direktörlerine klasik sezgilerin yerine Beklenen Goller (xG) ya da Beklenen Asistler (xA) gibi metrikleri koymayı öğretti. Uzun vadede destek verdiği toplam 14 kulüp arasında Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, FC Basel ve Rapid Wien de yer alıyordu.

Ancak Rödder sadece veri analizinde kalmadı. Kadro planlamacılarıyla yaptığı yoğun fikir alışverişi, onun için adeta bir aydınlanma anına dönüştü. Rödder bunu bir zamanlar şöyle anlatmıştı: “Oyuncu transferlerinde spor direktörleriyle yakın çalışmak, ustaca müzakerelerin görece keşfedilmemiş potansiyeli konusunda gözlerimi açtı.”

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Rödder, Ronaldo ve BVB hakkındaki söylentileri örnek vaka olarak kullandı

Rödder bunun ardından, küresel ölçekte faaliyet gösteren müzakere danışmanlığı şirketi The Gap Partnership’e geçti. Burada Negotiation Consultant & Coach seviyesine yükseldi, dünya çapındaki spor sektörünü yönetti ve davranışsal ekonomi ile müzakere psikolojisi alanlarında derinleşti. Uzmanlık makalesinde, transferlerin neden özellikle yanlış mantıklara açık olduğunu anlattı: Buna göre serbest piyasa ekonomisindeki pazarların aksine futbolda nesnel bir “piyasa değeri” bulunmuyor. Fiyatlar daha çok yalnızca müzakere baskısıyla oluşuyor.

İlginç olan şu ki Rödder, o dönemde yazısında örnek vaka olarak tam da BVB’yi kullandı. 2022 yılında Cristiano Ronaldo’nun transfer edileceğine dair söylentileri analiz etti ve bu çapta bir süper yıldızın, yüksek yaşı ve devasa toplam maliyetine rağmen Dortmund’un ticari marka değerini, örneğin Asya pazarında, bir anda katlayabileceğini ortaya koydu.

O tarihten bu yana bütün bu bilgiyi aktarmayı sürdürüyor: DFB ve DFL ile iş birliği içinde Bundesliga genel müdürleri için özel workshop’lar tasarlayıp yönetiyor. Kişi başı maliyet: 5900 avro. Burada şu tür sorular ele alınıyor: Oyuncu menajerlerinin gücü müzakerelerde nasıl kırılır? Bonus ödemeleri stratejik müzakere unsuru olarak nasıl kullanılır? Deadline Day’de yüksek zaman baskısı altında duygusal hatalar nasıl önlenir?

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Simon Rödder, “Die Höhle der Löwen” adlı TV programında başarısız oldu

Ancak Rödder bu süreçte sporun dışına da baktı. Mesleği marangozluk olan, iç mimarlık eğitimi alan ve bina dönüşümleri için bir planlama ofisi kuran babası Oliver ile birlikte 2021 yılında EasyMirror GmbH’yi hayata geçirdi.

Şirket; binicilik tesisleri, fitness stüdyoları ya da bahçeler için kırılmaz, delinebilir ve hava koşullarına dayanıklı plastik aynalar satıyor. Eylül 2022’de Rödder, potansiyel yatırımcılardan şirket hisselerinin yüzde 15’i karşılığında 180 bin avro almak amacıyla ürünü VOX kanalındaki “Die Höhle der Löwen” adlı TV programında bile tanıttı. Ancak bu girişim başarısız oldu.

Sonuç olarak Rödder’in kariyeri, modern futboldaki giderek artan profesyonelleşmeyi simgeliyor: Eskiden daha çok sezgi ve içgüdüye güvenilirken, bugün olasılık hesapları ve müzakere psikolojisi belirleyici oluyor. Kreisliga’daki isabetli fırsat golcüsü günleri geride kaldı. Ancak Rödder bugün de bir takımın parçası. Öyle bir takım ki, BVB’de gelecekte ideal senaryoda çok gol atılması ve aynı zamanda az gol yenmesi için gerekli zemini hazırlıyor.

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