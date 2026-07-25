Belçika gazetesi Het Laatste Nieuws'un haberine göre İngiliz devi, Club Brugge'ün forvetinin durumunu şu anda çok yakından takip ediyor. Haberde, United'ın bir süredir Tresoldi'yi listesinde tuttuğu belirtiliyor.

Her ne kadar Kırmızı Şeytanlar cephesinden henüz somut adımlardan söz edilmese de, bu durum yaz boyunca değişebilir. Bu da Borussia Dortmund için muhtemelen iyi haber olmaz.

Temmuz ortasında Corriere dello Sport , BVB ile Tresoldi arasında prensipte anlaşma sağlandığını yazmıştı. Ancak transferin önünde hâlâ bazı engeller bulunuyor: Öncelikle Dortmund'un forvet hattındaki kadro durumu hâlâ netleşmiş değil, çünkü Serhou Guirassy'nin geleceği henüz belirsizliğini koruyor. Birçok önemli kulübün ilgilendiği öne sürülen 30 yaşındaki oyuncunun Borussia'dan ayrılması hâlinde, doğal olarak bir yedek gerekecek. Fisnik Asllani'nin (TSG Hoffenheim) BVB'nin bir diğer sözde öncelikli hedefi olarak RB Leipzig'e transfer olmaya yakın olduğu belirtilirken, Guirassy'nin ayrılığı durumunda Dortmund'un Tresoldi için girişimleri ayrıca hız kazanabilir.

BVB, Roma ve United devrede mi? Brugge, Nicolo Tresoldi'yi satmak istemiyor olabilir

Ancak Brugge, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusunu bu yaz aslında henüz bırakmak istemiyor. Belçika devi, 21 yaşındaki oyuncuyu geçen yıl Hannover 96'dan kadrosuna katmıştı ve Tresoldi iyi bir ilk sezon geçirerek daha büyük kulüplerin dikkatini çekti. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı on maçta üç gol attı; bunlar arasında Barcelona ve Atletico Madrid'e karşı kaydettikleri de vardı. Tüm kulvarlarda ise 58 maçta 23 gol ve dokuz asist üretti.

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BVB'nin yanı sıra özellikle Roma da Tresoldi için yoğun çaba sarf etti. İtalyan kökleri olduğu ve kısmen İtalya'da büyüdüğü bilinen forvetin arzu ettiği kulübün Giallorossi olduğu belirtiliyor. Tresoldi'nin Roma ile de zaten anlaşmaya vardığı ifade edilirken, Serie A kulübünün 35 milyon euroluk ilk teklifini Brugge reddetti. Tresoldi'nin Belçika ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunduğu için transfer pazarlığında avantaj Brugge'ün elinde.

Nicolo Tresoldi, Almanya için mi oynayacak?

Saygın gazeteci Sacha Tavolieri'ye göre Roma ise çoktan vazgeçmiş değil ve şu sıralar Brugge'ü Tresoldi'yi satmaya ikna etmek için yeni bir teklif hazırlıyor. Ancak United ciddi şekilde devreye girerse, finansal imkânları göz önüne alındığında buna en çok yaklaşabilecek tarafın İngilizler olacağı kesin.

Gelecekte hangi kulübün formasını giyeceğinden bağımsız olarak, Tresoldi DFB Takımı için büyük bir santrfor umudu olarak görülüyor. Yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un onu eylül ve ekim aylarındaki yaklaşan Uluslar Ligi maçları için şimdiden listesine almış olması mümkün. Ancak Tresoldi'nin hangi A Milli Takım için forma giymek istediğine dair nihai kararını henüz vermediği anlaşılıyor. Eski Hannoverli oyuncu, İtalya için oynamayı da düşünüyor; ayrıca annesinin Arjantin kökenleri nedeniyle teorik olarak Albiceleste adına oynama hakkına da sahip.