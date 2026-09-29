Sport Bild tarafından önceden yayımlanan kitap alıntılarında Fährmann, diğer şeylerin yanı sıra Schalke'nin ezeli rakibi Borussia Dortmund'a karşı deplasman maçlarında uyguladığı ritüeli de anlatıyor: "Dortmund'da ısınmak için sahaya çıktığımda ilk işim her zaman Güney Tribünü'ne, yani 'Sarı Duvar'a doğru içten bir şekilde tükürmek olurdu. 'Güney'de bize ölümümüzü dileyen 20 binden fazla manyak var. Tükürmek her zaman onlara özel selamımdı."

Fährmann'ın S04 profesyonel kadrosundaki ilk dönemlerinde Manuel Neuer, Madenciler'in 1 numarasıydı. 38 yaşındaki file bekçisi, eski takım arkadaşı için "Kalecilik oyununu gerçekten değiştirdi" derken, Neuer hakkında da ilginç ayrıntılar paylaştı: "Manu'nun eğlenmeyi sevmediği gibi bir durum yoktu. Tam tersine: Manu, ultraların bir parçasıydı ve sık sık onlarla da 'sihir yapardı'. Hatta profesyonel olduktan sonra bile bazen takım otobüsü yerine ultraların treniyle geri dönerdi. Ya da kaleci formasının altında bir ultra tişörtü giyerdi."

Kariyerini 2026 ilkbaharında noktalayan Fährmann, 2009 ile 2011 yılları arasında Eintracht Frankfurt'a kiralanmasının ardından, Neuer'in Gelsenkirchen'den Bayern Münih'e ayrılmasıyla birlikte önce Schalke'nin yeni 1 numarası oldu. Ancak 2011 sonbaharında yaşadığı çapraz bağ yırtığı Fährmann'ı aniden durdurdu; ancak 2013'ün sonunda yeniden ilk 11'deki yerini geri aldı ve bunu 2019 başına kadar korudu. Ardından Schalke'nin o dönemki teknik direktörü Domenico Tedesco onu gözden düşürdü.

Ralf Fährmann, FC Schalke'deki ilk gözden düşürüldüğünü nasıl öğrendi?

Fährmann o görüşmeyi, "Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordum ama beni bekleyenin bu olduğunu hayatım boyunca asla tahmin edemezdim" sözleriyle hatırlıyor. "İçeride Domenico Tedesco rahat bir şekilde kanepede oturuyordu. Yardımcı antrenörü Peter Perchtold ise bir sandalyedeydi. Tedesco sordu: 'Nasılsın?' Cevap: 'İyi.' Tedesco: 'İkinci yarıda kalede değişikliğe gideceğiz. Alex Nübel yeni 1 numara olacak.' O andan itibaren otopilot devreye girdi: 'Neden?' Ağzımdan çıkan tek şey buydu" diyor eski Alman genç milli kaleci.

Henüz 14 yaşındayken çok uzaklardaki Chemnitz'den katıldığı, gönül verdiği kulüpte ilk 11'deki yerini kaybettikten sonraki hissi neydi? "Odama geri döndüm. Az önce kalbim ve ruhum sökülüp alınmıştı. Sanki bir parçam ölmüş gibiydi" diyen Fährmann, birkaç ay sonra Norwich City'ye, hemen ardından da Brann Bergen'e kiralandı.

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2020 yazında Schalke'ye geri döndü ve bir yıl sonra 1 numara olarak küme düştü. İlk 2. Bundesliga sezonundan aklında kalanlardan biri de dönemin teknik direktörü Dimitrios Grammozis'in bir konuşması: "Onu en iyi nasıl tarif edebilirim? Düsseldorf'ta alınan 1-2'lik yenilgiden bir gün sonra maç analizinde gürledi: 'Beni mi s*kmek istiyorsunuz? Ekibimi mi s*kmek istiyorsunuz? Gidip Instagram'daki kız arkadaşlarınızı s*kebilirsiniz ama beni değil'." Fährmann'a göre o dönem Schalke'de "oynadığım en uslu takım muhtemelen" bir aradaydı. "Birçoğu aile babasıydı. Takım bu tiradın ardından utanç içinde sessiz kaldı."

2018 ile 2024 yılları arasında Schalke'de çeşitli görevlerde bulunan eski S04 sportif yöneticisi Peter Knäbel hakkında da Fährmann'ın anlatacak tuhaf şeyleri var: "Koridorlarda hep sessizce süzülür, bir anda karşınızda belirirdi. Ofis kapısını da hep açık bırakırdı. Bunu, konuşmalarımızı dinleyebilmek için yaptığını düşünüyorduk" diye yazan Fährmann, ardından Knäbel'in "efsanevi ceketi"ne geliyor: "Her gün başka bir yerde asılı olurdu. Bazen fizyoterapistlerin yanında, bazen soyunma odamızda, bazen de ağırlık salonunda. Bunu unutkanlığına verirdi. Bizse bu yolla bizi dinlediğini varsayıyorduk. Bu da onunla ilişkimiz hakkında çok şey söylüyor."

Ralf Fährmann'ın Schalke'deki sonu nasıl geldi?

Bu arada Fährmann'ın Schalke'deki sonu oldukça tatsız oldu. 2024 yaz hazırlık kampında U23'e gönderildi, sonraki sonbaharda kulüp ile oyuncu arasında çamur atma savaşı gelişti ve erkenden Fährmann'ın 2025'te bitecek sözleşmesinin artık uzatılmayacağı netleşti.

Fährmann, "Ve böylece bana, 14 yaşında memleketini ve ailesini Schalke için bırakmış olan bana, her şey elimden alındı. Antrenman otoparkım gitti. Soyunma odası yasağı. Artık duş almama izin verilmiyordu. U23 geçici bir konteyner köyünde bulunduğu için kendimi adeta bir Dixi tuvalette üst değiştiriyormuş gibi hissediyordum. Amatör ve genç oyuncularla antrenman yapmak zorundaydım. Maç biletlerim bile elimden alındı" sözleriyle hatırlıyor. Fährmann, S04 formasıyla toplam 289 resmi maçının sonuncusunu Ocak 2024 sonunda Kaiserslautern'da alınan 4-1'lik yenilgide oynadı.

Eski kaleci şu sıralar İsviçre'de yaşıyor ancak hayal kırıklığı yaratan vedaya rağmen gönül verdiği kulüpten kopamıyor: "Schalke'yi görmezden gelmek için ne kadar uğraştıysam da başaramıyorum. Tüm maçları televizyondan takip ediyorum ve taraftarlar için sportif başarıyı çok istiyorum. Her şeye rağmen: Schalke'yi seviyorum. Gerçek bu" diye vurguladı Fährmann.