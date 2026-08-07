TSG, bunu cuma akşamı yayımladığı resmi bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "TSG Hoffenheim ile RB Leipzig, son dönemde Fisnik Asllani'nin olası transferi konusunda görüşmeler yürütüyordu. Bu transfer, RB Leipzig'in dile getirdiği tıbbi endişeler nedeniyle gerçekleşmeyecek" denildi.

Leipzig cephesindeki tıbbi endişelere ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Asllani, perşembe akşamı sağlık kontrolünden geçmek üzere RB'nin Avusturya'daki kampına gitmişti. Hoffenheim daha önce santrforu bunun için serbest bırakmıştı. Ancak kontroller sırasında Saksonya ekibinde söz konusu endişeler ortaya çıktı ve bu da sonuç olarak Leipzig'in 25 milyon euroluk transferden vazgeçmesine yol açtı. Bu rakam, Asllani'nin Hoffenheim'daki sözleşmesindeki çıkış maddesinin bedeli.

Kosova milli takım oyuncusu, Leipzig'in santrfor bölgesi için mutlak bir numaralı hedefiydi. Sky'ın haberine göre anlaşmada her şey zaten karara bağlanmıştı, Asllani'nin Şampiyonlar Ligi katılımcısında 2031'e kadar geçerli beş yıllık bir sözleşmeye imza atması bekleniyordu.

Fisnik Asllani şimdi yine de BVB'ye mi transfer olacak?

Bu sırada Hoffenheim Sportif Direktörü Andreas Schicker, "Bu transferin şimdi gerçekleşmemesi, sportif açıdan bizim için hiç de kötü bir haber değil. Bizim için tamamen açık olan şu ki Fisnik, fiziksel ve sportif olarak en üst seviyede performans gösterebilir" vurgusunu yaptı. Asllani'nin "hazırlık dönemini her zamanki yüksek seviyede tamamladığı ve gelecek haftadan itibaren yeniden takımla çalışacağı" belirtildi. TSG ise ayrıca, forvetin artık bu yaz Kraichgau'da kalacağının ve başka bir yeni kulübe de katılmayacağının varsayıldığını bildirdi.





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Bunun eylül başındaki transfer döneminin sonuna kadar bir kez daha değişip değişmeyeceği ise bekleyip görülecek. Sonuçta son aylarda başka önemli kulüplerin adı da Asllani ile anılmıştı. Bunlar arasında, cumartesi günü 24. yaş gününü kutlayacak olan 23 yaşındaki oyuncuya Borussia Dortmund'un da büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor. Dokuz numara Serhou Guirassy'nin bu yaz BVB'den ayrılması halinde Borussia, FC Barcelona'nın da radarında olduğu belirtilen Asllani için yeniden girişimde bulunabilir.

Hoffenheim, Asllani'yi 2020 yılında Union Berlin'den kadrosuna katmıştı ancak Kosovalı oyuncunun TSG'deki çıkışı için birkaç yıl geçmesi gerekti. 2024/25 sezonunda o dönem 2. Bundesliga ekibi olan SV Elversberg'e kiralanması sonunda çıkışı getirdi, ardından Asllani geçen sezonda önce Hoffenheim'da Bundesliga'da kendine yer edindi. 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 11 gol attı.