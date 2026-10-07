Yedi rakamı, Giovanni Reyna’nın son yıllardaki futbol kariyerinde dikkat çekici bir ikili rol oynuyor. Bir yandan, artık sonsuza dek geride kalması istenen, aksiliklerle dolu son derece zor bir dönemin simgesi. Öte yandan ise, eski BVB harika çocuğunun bugününde giderek büyüyen büyük umut kaynağını temsil ediyor.

Çünkü Reyna, sonunda yeniden kalıcı biçimde doğru yola girmek adına iyi bir süreçten geçiyor. Yaz aylarında bir dönem geleceğin süperstarı olarak görülen oyun kurucu, Bundesliga’ya sırtını dönmüş ve Ligue 1 ekibi Racing Strazburg’a transfer olmuştu. Sadece üç milyon euro bonservis bedeli karşılığında - ki 23 yaşındaki bir oyuncu olarak, yeteneği göz önüne alındığında bunun değerini katbekat aşmış olması istenirdi. Ve aşmalıydı da.

Ancak Borussia Dortmund’daki çıkış sezonunun ardından, henüz 17, ardından 18 yaşındayken ve dönemin teknik direktörü Lucien Favre yönetiminde BVB’nin ilk 11 oyuncusu olduğu dönemin sonrasında, her şey bambaşka gelişti. Bunun başlıca nedeni ise kariyerinin o erken zirve döneminin ardından sık sık şanssız sakatlıklarla boğuşmasıydı.

Giovanni Reyna’nın çileli dönemi: 30 ayda sadece yedi lig maçına ilk 11’de başladı

20. yaş gününü kutladığı Kasım 2022 ortası ile 2024/25 sezonunun sonu arasındaki yaklaşık iki buçuk yıllık dönemde Reyna, sadece yedi lig maçında ilk 11’de yer aldı. Bir kez daha altını çizelim: 30 ayda ilk 11’de yedi lig maçı. Dortmund’dan 2024’ün ilk yarısında Nottingham Forest’a kiralanması da olumlu bir dönüş etkisi yaratmadı. Formu neredeyse sürekli olarak beklentilerin altında kaldı, özgüveni ise giderek düştü.

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Özellikle kas sakatlıkları, bu kadar yetenekli ABD’li oyuncuyu düzenli olarak geriye attı. Her defasında yeniden dönüş yapabilmek için büyük çaba harcamak zorunda kaldı, vücudu da yaşadığı sayısız sakatlık probleminin bedelini ödedi. Ve özellikle kendisi için çok önemli olan maç ritmini yakalamak ise, BVB döneminin ardından Borussia Mönchengladbach’ta en iyi ihtimalle inişli çıkışlı bir yıl geçiren ve oradan ağustosta Strazburg’a geçen Reyna için yalnızca bir hayaldi.

"İnsanlar bazen dinlenmenin yüklenmeyi kontrol etmenin iyi bir yolu olduğunu düşünüyor. Ama ben en iyi formuma, mümkün olduğunca çok süre aldığımda ve ideal olarak ilk 11’de başladığımda ulaşıyorum. Ve giderek daha da güçleniyorum" diyen Reyna, The Athletic'e göre artık işlerin sonunda yeniden yoluna girmesiyle birlikte bunları söyledi.

Giovanni Reyna kişisel rekor kırdı

Böylece yeniden yedi sayısına dönmüş oluyoruz, bu kez olumlu anlamda. Reyna, ağustos sonu ile ekim başı arasında kulübü ve milli takım adına üst üste yedi kez ilk 11’de sahaya çıktı. Bu onun adına kişisel bir rekor oldu; profesyonel kariyerinde daha önce hiç art arda bu kadar fazla maça ilk 11’de başlayamamıştı. Ve çarşambaya bağlanan gece, ABD’nin Kanada’yı hazırlık maçında 1-0 yendiği karşılaşmada üst üste sekizinci kez ilk 11’de yer alarak bunun da ötesine geçti ve hemen yeni bir rekor daha kırdı.

"Yavaş yavaş yeniden tamamen kendim olmaya başladığımı hissediyorum" diyen Reyna, geçen hafta sonu ABD’nin Meksika’yı hazırlık maçında 3-0 yendiği karşılaşmadaki etkileyici performansının ardından bunu vurguladı. Arjantinli teknik adam, zor zamanlarında da onu yüzüstü bırakmadı ve kulübünde yaşadığı sorunlara rağmen Reyna’yı geçen yaz kendi evlerindeki Dünya Kupası için kadroya çağırdı; Reyna da milli takım teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun güvenini her zaman hissetti.

"Benim için o harika bir oyuncu. Oyunu üst düzeyde anlıyor" diyerek hücum orta saha oyuncusunu öven Pochettino, Reyna’nın eylül sonunda Peru’ya karşı 4-1 ve Şili’ye karşı 4-2 kazanılan hazırlık maçlarında birer asist yaptığını da gördü. Pochettino, Reyna’nın kombinasyon oyunundaki yüksek kalitesini, olağanüstü top hissini ve dar alandaki top hakimiyetini öne çıkardı.

Eski BVB yıldızı Giovanni Reyna’nın Racing Strazburg macerası nasıl başladı?

ABD formasıyla gelen iyi performansların temelini Reyna, 2031’e kadar sözleşme imzaladığı Strazburg’daki başlangıcıyla attı. Kısa sürede ilk 11’e girdi, teknik direktör Hugo Oliveira’nın güvenini hissetti ve onun 4-3-3 sisteminde iki numara sekizden biri olarak yerini sağlamlaştırdı. Şu ana kadar çıktığı beş maçta Fransa’nın kuzeydoğusundaki yeni kulübü adına bir gol de atan Reyna, eylül başında Troyes deplasmanında alınan 6-2’lik farklı galibiyette skora katkı yaptı.

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Sürekli yaşadığı sakatlık sorunlarının futbolcu ruhunda açtığı zihinsel izleri eski Bundesliga profesyoneli artık geride bıraktı. Fiziksel olarak üst düzey futbol için gerçekten uygun olup olmadığına dair şüpheler son yıllarda onu yıpratmıştı. Reyna bugün ne mutlu ki, "Bunu artık hiç düşünmüyorum. Onu geride bıraktım" diyebiliyor.

23 yaşındaki Reyna hâlâ genç, ama aynı zamanda çok büyük bir deneyime de sahip; erken gelen başarıyı da profesyonel hayatın karanlık taraflarını da biliyor. Hem Strazburg’da hem de milli takımda, ikisi de oldukça genç ekipler, artık daha tecrübeli isimlerden biri olarak öne çıkıyor; gençlere liderlik edebiliyor ve bu rolde kendini bulmuş görünüyor. Ve Reyna’nın potansiyeli düşünüldüğünde, şu anda belki de görkemli bir yeniden doğuşun yalnızca başlangıcına tanıklık ediyoruz.