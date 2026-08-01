Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında orta saha oyuncusu rakip teması olmadan sakatlandı, görünüşe göre sağ dizi hafif şekilde zemine takıldı. Birkaç saniye sonra Chukwuemeka yere oturdu ve sağlık ekibini çağırdı, ardından sağ dizinde detaylı bir inceleme yapıldı.

İlk etapta Avusturya milli oyuncusunun hemen oyundan çıkması gerekecekmiş gibi görünse de Chukwuemeka kısa süre sonra bir kez daha sahaya döndü. Ancak 20 dakikayı biraz geçtikten sonra artık kesin olarak devam edemedi ve 22 yaşındaki oyuncu oyundan alındı, yerine yeni orta saha yeteneği Takato Yamamoto oyuna girdi. Chukwuemeka kısa süre önce yeniden yere oturmuştu, hâlâ tam olarak rahat koşamıyordu.

Sakatlığın nihayetinde ne kadar ciddi olduğu, bir teşhis konduğunda ortaya çıkacak. Oyuncu değişikliğinin yalnızca bir önlem tedbiri olması da mümkün.

Can sıkıcı sakatlık mı? Carney Chukwuemeka, BVB'de daha önemli bir rol için kendini göstermek istiyor

Tüm bunlar elbette her hâlükârda can sıkıcı, zira Chukwuemeka uzatılan Dünya Kupası tatilinin ardından hazırlıklara daha yeni katılmıştı ve geride kalan sezona kıyasla gelecek sezon BVB'de daha büyük bir rol üstlenebilmek için hemen çıkış yapmak istiyordu. Daha önce alt yaş kategorilerinde sürekli İngiltere genç milli takımlarında görev yapan orta saha oyuncusu, Avusturya adına da oynama hakkı bulunduğu için mart ayında milli takım tercihini değiştirmeye karar vermişti.

Getty Images

Dortmundlu oyuncu daha sonra Avusturya Futbol Federasyonu takımının Dünya Kupası kadrosuna da girdi ve Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nda Avusturya'nın turnuvadaki dört maçının üçününde sonradan oyuna girerek forma giydi. Temmuz başında sonradan dünya şampiyonu olacak İspanya'ya karşı son 32 turunda alınan 0-3'lük yenilgide ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.

Japonya'daki BVB hazırlık maçlarına erken oyuncu değişiklikleri gölge düşürdü

Chukwuemeka, 2025'in başında bir dönem diz problemleriyle Dortmund'a gelmişti, ancak geçen sezonda tekrar tekrar ortaya çıkan fiziksel sorunlarını oldukça iyi kontrol altında tutmuştu. Viyanalı orta saha oyuncusu, 2025/26 sezonunda tüm kulvarlarda 38 maça çıktı ve üç gol, iki asist üretti.

BVB kafilesi bu arada Tokyo ile yapılan hazırlık maçının ardından yeniden Dortmund'a dönüyor, Borussia hafta içinde Cerezo Osaka ile bir başka Japon birinci lig ekibine karşı da hazırlık maçı oynamıştı. Ancak bu maç BVB açısından tam anlamıyla hüsranla sonuçlandı, takım hayal kırıklığı yaratan performansın ardından 0-1 kaybetti ve ayrıca Filippo Mane de burada sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç stoperin uyluk problemi vardı, ancak durumunun çok ciddi olmadığı görüldü. Buna rağmen Mane, Tokyo karşısında Dortmund kadrosunda yer almadı.

Bu arada Almanya saatiyle cumartesi öğle saatlerindeki karşılaşma, yarım saati biraz geçtikten sonra kısa süreliğine durdurulmak zorunda kaldı. Muson benzeri şiddetli yağmur ve bölgedeki fırtına uyarısı hakem ekibini bu kararı almaya zorladı, iki takım da bunun ardından önce soyunma odasına gitti. Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından hazırlık maçı devam ettirilebildi.