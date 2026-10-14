Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Bodö/Glimt deplasmanında 1-0 mağlup oldu. BVB, bir saat boyunca hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi ve hücumda tamamen etkisiz kaldı. Oyunda iyileşme ancak teknik direktör Niko Kovac'ın aynı anda yaptığı dört değişiklikten sonra geldi.

Bu değişikliklerden kısa süre önce Fredrik Sjövold (52.) Norveç ekibini öne geçirmişti. Dortmund'un oyununu geliştirmesine rağmen çarşamba akşamının tek golü bu oldu.

Maç raporu burada.

Bodö/Glimt - Borussia Dortmund maçında BVB oyuncu notları: Gregor Kobel

Kobel, ikinci yarının başlamasından saniyeler sonra Helmersen ceza sahasında tamamen boş pozisyonda şut çektiğinde müthiş bir kurtarış yaptı. Yediği golde İsviçreli kalecinin yapabileceği bir şey yoktu. Bunun dışında kalesine tehlikeli bir top gelmedi. Not: 3.

Bodö/Glimt - Borussia Dortmund maçında BVB oyuncu notları: Joane Gadou

İkili mücadelelerde güçlüydü ve çoğu zaman her zamanki gibi soğukkanlıydı. Oyun kurarken sağlam bir görüntü çizdi; tatmin edici bir performans sergiledi. Not: 3.

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Bodö/Glimt - Borussia Dortmund maçında BVB oyuncu notları: Waldemar Anton

Anton iyi bir maç çıkardı, sürekli tetikteydi ve hiçbir anlık dalgınlık yaşamadı. Stoper, devre arasından kısa süre sonra Hauge karşısında kritik bir müdahaleyle tehlikeyi önledi. Not: 2,5.

Bodö/Glimt - Borussia Dortmund maçında BVB oyuncu notları: Ramy Bensebaini

Bensebaini de üçlü savunmadaki takım arkadaşları gibi dikkatli ve güvenilir oynadı. Hücumdaki en iyi anı, ceza sahasında Nwaneri'yi bulan güzel ortasıydı. Nwaneri bu pozisyondan daha fazlasını çıkarabilirdi (75.). Not: 3.

Bodö/Glimt - Borussia Dortmund maçında BVB oyuncu notları: Daniel Svensson

Maça sağ kanat beki olarak başlayan Svensson, savunmada her zamanki gibi güvenilirdi. Hücumda ise epey zorlandı. Bu alandaki performansı, bir saat sonra alışık olduğu sol kanada geçmesiyle iyileşti. Ardından ileriye dönük birkaç akıllıca hamle yaptı. Not: 3,5.

Bodö/Glimt - Borussia Dortmund maçında BVB oyuncu notları: Jobe Bellingham

Paslarında güvenliydi, baskı altında iyi çözümler buldu ve sakinliğini hiç kaybetmedi. Yanında oynayan Veerman'a göre hücuma çok daha fazla katkı sağladı. Bir saat dolarken ceza sahasında şut fırsatı buldu ancak topu az farkla dışarı gönderdi. Bellingham'ın performansı gayet iyiydi ama öne çıkan bir anı olmadı. Not: 3.

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Bodö/Glimt - Borussia Dortmund maçında BVB oyuncu notları: Joey Veerman

Veerman en iyi anlarını savunmaya dönerken yaşadı; ilk yarıda kendi ceza sahasında birkaç önemli müdahale yaptı. Hollandalı oyuncu topla oynarken takımına beklenen hareketliliği katamadı. Genel olarak hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi ve bir saat sonra oyundan alındı. Not: 4,5.

Bodö/Glimt - Borussia Dortmund maçında BVB oyuncu notları: Maximilian Beier

Maça sol kanat beki olarak başlayan Beier, derine yaptığı koşulardaki en büyük gücünü hiç kullanamadı. 60. dakikadaki dört değişikliğin ardından hücumdaki iki iç pozisyondan birine geçince de fazla katkı sağlayamadı. Her zamanki gibi çok çabalayıp özveriyle mücadele etti ama bugün fazla etkili olamadı. Not: 4.

Bodö/Glimt - Borussia Dortmund maçında BVB oyuncu notları: Samuele Inacio

Kovac, 18 yaşındaki oyuncudan rahat bir oyun ve hücumda yaratıcı katkılar bekliyordu. Ancak Inacio için sahada işler hiç kolay gitmedi. Oyuna neredeyse hiç giremedi, sol kanatta sık sık yalnız kaldı ve bu yüzden fark yaratamadı. Inacio'nun göze çarpmayan performansı yaklaşık 60 dakika sonra sona erdi. Not: 5.

Bodö/Glimt - Borussia Dortmund maçında BVB oyuncu notları: Konstantinos Karetsas

Karetsas yalnızca ara sıra bire bir pozisyonlara girebildi, ancak bu anlarda da başarılı olamadı ve girişimleri sonuçsuz kaldı. Yunan oyuncu Bodö'nün fiziksel oyununa karşı zorlandı; Inacio'nunkine benzer biçimde sıradan bir performans sergiledi. Not: 5.

Bodö/Glimt - Borussia Dortmund maçında BVB oyuncu notları: Fabio Silva

Silva çok koştu, hareketliydi ve ilk 11'de bulduğu fırsatı değerlendirmek için elinden geleni yaptı. Ancak Portekizli oyuncudan kayda değer bir katkı gelmedi. Gol tehlikesi yaratamadı ve topu takımının işine yarayacak şekilde tutmayı da pek başaramadı. Silva, bir saati biraz aşkın süre sonra hayal kırıklığı içinde yerini Guirassy'ye bıraktı. Not: 5.

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Bodö/Glimt - Borussia Dortmund maçında BVB oyuncu notları: Sonradan oyuna girenler

Serhou Guirassy (60. dakikada Silva'nın yerine): Guirassy, Silva'ya göre sahada daha fazla varlık gösterdi ve Bodö savunmacılarına belirgin biçimde daha fazla sorun çıkardı. Ancak yakın mesafeden yakaladığı net fırsatı daha iyi değerlendirmeliydi (69.). Not: 3,5.

Felix Nmecha (60. dakikada Veerman'ın yerine): Nmecha, Dortmund'un oyununu hemen belirgin biçimde iyileştirdi ve ilk pozisyonunda harika bir iş çıkardı: Güzel bir bireysel hareketin ardından yaklaşık 25 metreden iyi bir şut çekti, ancak Bodö kalecisi başarılı bir kurtarış yaptı. Kısa süre sonra millî oyuncu, Guirassy'nin net fırsatını mükemmel biçimde hazırlayarak bir kez daha etkili oldu (69.). Nmecha'nın dinamizmi sayesinde BVB son yarım saatte katbekat güçlüydü. Uzatma dakikalarında beraberliği sağlamak üzereydi ancak bu kez de Bodö kalecisi Haikin'i geçemedi. Not: 2.

Ethan Nwaneri (60. dakikada Karetsas'ın yerine): Nwaneri de yerine girdiği oyuncuya kıyasla Dortmund'un oyununa çok daha fazla katkı sağladı; canlı ve hareketliydi. Bitişe çeyrek saat kala İngiliz oyuncu, ceza sahasında beklenmedik şekilde tamamen boş kaldığı pozisyonda kafa vuruşu yaptı ancak fırsatı yeterince iyi değerlendiremedi. Bir başka tehlikeli pozisyonda ise şutu engellendi (84.). Not: 3.

Julian Ryerson (60. dakikada Inacio'nun yerine): Ryerson, agresif oyunuyla sağ kanada hareket getirdi ve takımı ileri taşıdı. Hücumun son bölümünde yalnızca bitirici hamlesi eksikti. Not: 3.

Carney Chukwuemeka (77. dakikada Beier'in yerine): Chukwuemeka son çeyrek saat için oyuna girdi ve çok şey denedi, ancak girişimleri sonuçsuz kaldı. Not verilmedi.