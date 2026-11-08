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Waldemar Anton'un istikrarı etkileyici. BVB'nin Elversberg karşısındaki galibiyetinde de Jürgen Klopp'u özellikle etkileyen özellikleriyle öne çıktı. Bu yüzden bir Bayern yıldızı, Almanya Milli Takımı'ndaki yeri için endişelenmeli mi?

Borussia Dortmund'un SV Elversberg karşısında aldığı 2-1'lik (ilk yarı 0-0) galibiyetten üç çıkarım. Ayrıca Felix Nmecha'ya duyulan önemli güven ve çok tartışılan bir pozisyon, Bundesliga'nın 9. haftasının istenmeyen sözcüğünü ortaya çıkardı.

Waldemar Anton, Klopp'u neden etkilediğini gösteriyor: Bir Bayern yıldızını geride mi bırakıyor?

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un hafta içinde, henüz yeni başlayan görev dönemindeki ikinci kadro seçimi hakkında söylediklerini dikkatle dinleyenler, stoperlerle ilgili sözlerine kulak kesilmiş olabilir. Kadroyu nasıl oluşturduğunu anlatırken "İkisi benim için belliydi" dedi. Ancak kastettiği, son dönemde Almanya Milli Takımı'nın değişmez ikilisi olan Jonathan Tah ile Nico Schlotterbeck değil, Waldemar Anton ile Malick Thiaw'dı.

Borussia Dortmund forması giyen 30 yaşındaki Anton ile Newcastle United'ın ondan beş yaş küçük savunmacısı, Sırbistan'a (2-0) ve Yunanistan'a (0-0) karşı oynanan son iki milli maçta Klopp'un savunmasının merkezinde birlikte görev yapmıştı. Teknik direktör, "İnanılmaz iyi iş çıkardılar, bunu söylemek gerek" diyerek Anton ile Thiaw'ı özellikle övdü ve ardından ikilinin, kendisi ve oyun anlayışı açısından son derece önemli olan hangi konularda parladığını biraz daha ayrıntılı anlattı.

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Klopp, "Stoperler öncelikle elbette savunma yapmalı. Bütün görevleri arasında bir numara bu. Ama belli bir futbol tarzını oynamak için bu anlayışı da benimsemeleri gerekiyor. Yani biz önde baskı yapmak istiyorsak ama çocuklar ancak kendi ceza sahalarının çizgisine yakın olduklarında rahat hissediyorlarsa bir sorunumuz var" dedi. Bununla Anton ve Thiaw'ın, cesur savunma anlayışına son derece uygun olduklarını kanıtladığını anlatmak istiyordu.

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Cumartesi öğleden sonra, maçın büyük bölümünde geride bekleyen ancak hücumdaki nitelikleriyle sürekli kontra atak fırsatı kollayan Elversberg'e karşı oynanan zorlu karşılaşmada Anton bunun bir örneğini daha sergiledi. Bunu yalnızca Almanya Milli Takımı'yla Sırbistan'a ve Yunanistan'a karşı oynadığı toplam 180 dakikada değil, aylardır BVB formasıyla da etkileyici bir istikrarla yapıyor.

BVB: Anton, Klopp'u özellikle etkileyen özelliklerini gösteriyor

Anton, Saarland ekibinin olası kontra ataklarını kararlılıkla durdurmak için dörtlü savunmadan tekrar tekrar cesurca ileri çıktı. Zamanlaması ve oyunu önceden okuması kadar ikili mücadelelerdeki becerisi de etkileyiciydi. Ayrıca savunmanın son hattında da çok sayıda isabetli karar vererek kritik bloklara imza attı.

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Anton, Klopp'un cesur oynayan savunma hattı idealini yalnızca topsuz oyunda değil, topla oynarken de çok iyi temsil ediyor. Sık sık attığı akıllı dikine paslarla birçok rakibi oyundan düşürüyor, hücumu hızlandırmak için doğru bölgelerdeki doğru takım arkadaşlarını buluyor.

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Elbette Bayern Münihli Tah da cesur savunma yaptığını ve bunu yaparken belli bir risk almaya her zaman hazır olduğunu yeterince kanıtladı. Yine de Dünya Kupası öncesindeki dönemde ve ardından Dortmundlu Schlotterbeck'in sakatlığından önce olduğu gibi, Kuzey Amerika'daki turnuvada da Almanya savunmasının değişmez stoper ikilisinin Tah ile Schlotterbeck olacağı kesin değil.

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Üstelik Tah, bilindiği gibi bu sezon kulübünde artık tartışmasız ilk 11 oyuncusu değil. Son dönemde bazı önemli maçlarda rakibi Min-Jae Kim nedeniyle yedek kulübesinde kaldı. Anton'un Münihli oyuncuya karşı bir başka avantajı da ilk 11'deki yeri büyük olasılıkla garanti olan kulüp arkadaşı Schlotterbeck ile birlikte oynamaya daha aşina olması; ikisi birbirine daha uyumlu. Dolayısıyla cuma günü Sırbistan'da Dortmund'un savunma merkezinin Almanya Milli Takımı'nın da savunma merkezini oluşturup oluşturmayacağı merak konusu.

BVB'ye galibiyeti getiren isim: Kovac'ın Nmecha'ya güveni karşılığını verdi

Henüz 20. dakika civarında taktik faul nedeniyle sarı kart gören Felix Nmecha, bundan sonra Elversberg'in çok sayıdaki hızlı geçiş hücumunu nasıl durduracağına çok dikkat etmek zorundaydı. Nmecha'nın bir başka taktik faul nedeniyle yeniden sarı kart görme riskiyle karşılaşması hiç de uzak bir ihtimal değildi.

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Bu nedenle Dortmund yardımcı antrenörü Robert Kovac'a devre arasına giderken Sky tarafından, ikinci sarı karttan kırmızı kart görme riski taşıyan orta saha oyuncusunu oyundan almanın mantıklı olup olmayacağı soruldu. Ancak teknik direktör Niko Kovac'ın kardeşi, "Bunu değerlendirecek kadar akıllı olduğunu düşünüyorum" diyerek bu ihtimali geri çevirdi.

Bilindiği gibi bu güven karşılığını buldu. Çünkü ikinci yarıda BVB'ye galibiyeti getiren isim Nmecha oldu. 55. dakikada Fabio Silva'nın başarılı hazırlığının ardından yaklaşık 18 metreden akıllıca bir vuruş yaptı ve yakın köşeye gönderdiği yerden, isabetli şutla SVE kalecisi Nicolas Kristof'u mağlup etti.

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Çeyrek saat sonra Nmecha, bu kez biraz daha uzak bir mesafeden (yaklaşık 25 metre) attığı bir başka güzel golle skoru 2-0'a getirdi. Alman milli futbolcunun iki golü sayesinde lig ikincisi, lider Bayern Münih'le uzaktan sürdürdüğü yarışta büyük önem taşıyan, kazanmayı hedeflediği ancak zorlu mücadele sonunda elde edebildiği 2-1'lik galibiyete ulaştı.

Felix Nmecha'nın BVB için önemi: "Takım arkadaşlarını daha iyi hâle getiriyor"

Nmecha'nın bir sarı kart daha görmemek için yeterince akıllıca davranacağına güvenmek, Kovac'ın tam isabetli kararıydı. Kovac, maç sonrası basın toplantısında Nmecha'nın iki golünün ötesinde Dortmund'un oyununa bir kez daha neler kattığını vurguladı. Hırvat teknik adam, 26 yaşındaki oyuncunun "Sahadaki varlığı, dinamizmi ve tekniğiyle" BVB için son derece önemli olduğunu anlattı: "Vücudunu çevirerek birçok pozisyonu çok hızlı çözebiliyor. Bu da takım arkadaşlarını daha iyi hâle getiriyor."

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Nmecha futbolculukta en verimli yaşlarına, Kovac'ın deyişiyle "zirve performans yaşına", henüz yeni geldiği için cumartesi öğleden sonra iki gol atan oyuncunun "daha da gelişebileceği alanlar var." Borussia, Nmecha'nın önemini geçen sezon sakatlığı nedeniyle kaçırdığı beş lig maçında hissetmişti. Kovac, "O dönemde oyunumuzun biraz aksadığını görmüştük" diye hatırlattı. "Onunla birlikte bambaşka bir boyuta geçiyoruz. Bu yüzden burada olmasından memnunum."

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Nmecha bu sezon zaman zaman düşüş yaşayıp yer yer biraz yorgun görünse de Kovac, BVB için böylesine belirleyici bir oyuncuya dönüşen futbolcudan vazgeçmek istemiyor. Dortmund Sportif Direktörü Ole Book da Elversberg galibiyetinin ardından Sky'a yaptığı açıklamada onu övdü: "Yetenek ve teknik bakımından dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. Buna bugün olduğu gibi bitiriciliğini de eklediğinde, ki o şut yeteneğine sahip, ondan daha iyi olan pek fazla oyuncu kalmıyor."

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Nmecha'nın ikinci golünde topu 124 km/sa hızla ağlara göndermesinde BVB kalecisi Gregor Kobel de kendine küçük bir pay çıkarmak istedi. Borussia'nın YouTube kanalına konuşan İsviçreli kaleci, "İşte Felix, ne denir ki? Dünya çapında bir oyuncu" diyerek onu övdü ve gülümseyerek ekledi: "Belki de antrenmanlarda onu sürekli zorladığım için böyle goller atıyordur."

Haftanın istenmeyen sözcüğü: "Temas görüntüsü"

Öncelikle şunu belirtmek gerek: Elversberg kaptanı Lukas Pinckert'in Bundesliga'nın bu haftasında en çok tartışılan pozisyonlardan birinde ayak bileğinden sakatlanması ve Borussia Dortmund deplasmanındaki maçta erken oyundan çıkmak zorunda kalması (37. dakika) elbette çok üzücü.

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Yine de şu söylenmeli: Hakem Harm Osmers'in bu pozisyonda Dortmundlu Daniel Svensson'a kırmızı kart göstermemesi kesinlikle doğruydu. Evet, İsveçli oyuncu açık tabanıyla Pinckert'in ayak bileğine tam temas etti; dolayısıyla kurallara göre "temas görüntüsü" kırmızı kartı işaret ediyordu. Ancak bir faulün kırmızı kartla cezalandırılıp cezalandırılmayacağında "temas görüntüsünü" belirleyici ölçüt olarak almak, VAR'ın kullanılmaya başlanmasından bu yana ortaya çıkan yanlış bir eğilim. Bu yaklaşım, böyle pozisyonlarda oyunun dinamiklerini kesinlikle hesaba katmıyor. Üstelik Svensson'da en ufak bir kötü niyet belirtisi de yoktu.

Örneğin Pinckert topu sürüp pas vermiş olsaydı ve savunma yapan Svensson kayarak müdahale edip top çoktan uzaklaştıktan sonra ona cumartesi öğleden sonra olduğu şekilde temas etseydi, bu elbette kırmızı kart olurdu. Ancak bu pozisyonun gelişimi tamamen farklıydı: Svensson, Carney Chukwuemeka'nın pasına sol ayağıyla yetişip topu ceza sahasının ortasına yönlendirmek istiyordu. BVB'nin sol beki bunun için kayarak müdahale etti ve belirleyici nokta şu ki topa yetişme şansı kesinlikle vardı.

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Pinckert araya girip topu ayağının ucuyla uzaklaştırdı; saniyenin yüzde birlik dilimleri içinde Svensson'ın topa yetişme amacıyla başlattığı hareket, kaçınılmaz olarak Pinckert'e temas etmesiyle sonuçlandı. İsveçli oyuncunun ayağını geri çekmesi artık mümkün değildi. Elversbergli futbolcunun bu pozisyonda sakatlanması elbette son derece talihsiz. Ama Svensson ne yapabilirdi? Herhangi bir kasıt olmaması ve pozisyonun gelişimi dikkate alındığında bu, sarı kart verilebilecek bir faul; kırmızı kartlık değil.

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Şimdi de istenmeyen sözcük olan "temas görüntüsüne" dönelim: Pozisyon ekranda defalarca izlendiğinde, hatta ağır çekimde oynatıldığında, yalnızca ayak bileğine yapılan temas elbette kırmızı kartlık görünüyor. Ancak ihraçla sonuçlanabilecek pozisyonları bu şekilde değerlendirip nasıl geliştiğini tamamen göz ardı etmek futbolun yararına olamaz.

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Dünya şampiyonu Mats Hummels de ocak ayında, Svensson'ın Dortmund'un Tottenham Hotspur'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında benzer bir hareket nedeniyle kırmızı kart gördüğü sırada aynı görüşü dile getirmişti. O dönemde Prime Video'da yorumculuk yapan Hummels, "Talihsiz bir durum ama şu anda kararlar böyle veriliyor. Bana göre kırmızı kart değil. Bu, oluşumuna bakıldığında ihracı gerektirmeyen, tek karelik görüntü üzerinden verilen klasik bir kırmızı kart" demişti.

Bu değerlendirme, Svensson'ın cumartesi günkü pozisyonuna da bire bir uygulanabilir. Bu arada Sky stüdyosunda iki eski futbolcu arasında pozisyonla ilgili hararetli bir tartışma yaşandı. Dietmar Hamann, Osmers'in kırmızı kart göstermeme kararını tam isabetli buldu: "Svensson, Pinckert'i hiç görmüyor. Topa iki santimetreyle yetişemiyor, topu oynamak istiyor. Ne rakibini ne de başka bir şeyi görüyor; tek istediği topu oynamak […] Bu, hareketlerin birleşmesiyle ortaya çıkan bir durum. Futbolda böyle şeyler olur." Patrick Helmes ise aksi görüşteydi.

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Eski milli forvet Helmes, "Temas görüntüsü daha net olamaz, sakatlık riski bundan fazla olamaz. Bunu istemediği konusunda sana katılıyorum Didi. Ama ben de birçok şeyi istemedim, yine de yanlış yaptım" dedi. Bunun üzerine eski Alman milli futbolcu Hamann, gecenin istenmeyen sözcüğüne atıfta bulunarak karşılık verdi: "'Temas görüntüsü' sözünü kullanarak kendini zaten tartışmanın dışına çıkardın."

Hakem Osmers ise maçın ardından Sky ekranlarında, görüntüleri izledikten sonra mevcut kurallara göre kırmızı kart gösterebileceğini söyledi. VAR devreye girip kendisini monitöre çağırsa bunu yapması da mümkündü. Köln'deki VAR odasında Patrick Hanslbauer'in sessiz kalması futbol adına iyi oldu.