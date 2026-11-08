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Waldemar Anton'un istikrarlı performansı etkileyici. BVB'nin Elversberg karşısındaki galibiyetinde de Jürgen Klopp'u özellikle etkileyen özelliklerini sergiledi. Bu yüzden bir Bayern yıldızı, Almanya Milli Takımı'ndaki yerinden endişe etmeli mi?

Borussia Dortmund'un SV Elversberg'i 2-1 (0-0) mağlup ettiği maçtan üç çıkarım. Ayrıca Felix Nmecha'ya duyulan önemli güven ve çok tartışılan bir pozisyonun ortaya çıkardığı, Bundesliga'nın 9. haftasına damga vuran istenmeyen ifade.

Waldemar Anton, Klopp'u neden etkilediğini gösteriyor: Bir Bayern yıldızının önüne mi geçiyor?

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un hafta içinde görev süresinin henüz başlarında açıkladığı ikinci kadronun seçiminden söz ederken söylediklerini dikkatle dinleyenler, stoperlerle ilgili bölümde kulak kesilmiş olabilir. Klopp, kadrosunu oluştururken "O ikisi benim için netti" dedi. Ancak Almanya Milli Takımı'nda son dönemde ilk tercih olan Jonathan Tah ve Nico Schlotterbeck ikilisini değil, Waldemar Anton ile Malick Thiaw'ı kastediyordu.

Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki oyuncusu ile ondan beş yaş küçük Newcastle United savunmacısı, Sırbistan'a karşı 2-0 kazanılan ve Yunanistan'da 0-0 biten son iki millî maçta Klopp'un savunmasının merkezinde birlikte görev yapmıştı. "İnanılmaz iyi iş çıkardılar, bunu söylemek gerek" diyen teknik direktör, Anton ve Thiaw'ı özellikle övdü. Ardından ikilinin, kendisi ve oyun anlayışı açısından son derece önemli olan hangi alanlarda öne çıktığını biraz daha ayrıntılı anlattı.

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"Stoperler elbette öncelikle savunma yapmalı; bütün görevleri arasında birinci sırada bu var. Ama belirli bir futbol tarzını oynamak için bu anlayışı benimsemeleri de gerekiyor. Yani biz önde baskı yapmak istiyorsak ama oyuncular kendilerini yalnızca kendi ceza sahalarının çizgisine yakınken rahat hissediyorsa bir sorunumuz var" diyen Klopp, Anton ve Thiaw'ın cesur savunma anlayışına son derece uygun olduklarını anlatmak istiyordu.

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Cumartesi öğleden sonra, maçın büyük bölümünde geride duran ancak hücumdaki becerileriyle sürekli kontra atak fırsatı kollayan Elversberg karşısındaki zorlu mücadelede Anton bunu bir kez daha gösterdi. Tıpkı Sırbistan ve Yunanistan karşısında Almanya Milli Takımı formasıyla sahada kaldığı toplam 180 dakikada ve aylardır BVB formasıyla etkileyici bir istikrarla yaptığı gibi.

BVB: Anton, Klopp'u özellikle etkileyen özelliklerini gösteriyor

Anton, Saarland ekibinin olası kontra ataklarını kararlılıkla durdurmak için dörtlü savunma hattından defalarca cesaretle öne çıktı. Zamanlaması ve oyunu okuma becerisi kadar ikili mücadelelerdeki mahareti de etkileyiciydi. Ayrıca savunmanın son hattında da isabetli kararlar vererek birçok kritik blok yaptı.

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Üstelik Anton, Klopp'un cesur oynayan savunma hattı idealini yalnızca rakipte top varken değil, top kendi takımındayken de çok iyi yansıtıyor. Araya sık sık akıllı dikine paslar sokarak çok sayıda rakibi oyun dışında bırakıyor, hücumu hızlandırmak için doğru bölgelerdeki doğru takım arkadaşlarını buluyor.

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Elbette Bayern Münihli Tah da cesur savunma yaptığını ve belli bir riski almaya her zaman hazır olduğunu fazlasıyla kanıtladı. Yine de Dünya Kupası öncesindeki dönemde ve Dortmundlu oyuncunun sakatlığından önce olduğu gibi, Kuzey Amerika'daki finallerde de Almanya savunmasının değişmez stoper ikilisinin Tah ile Schlotterbeck olacağı kesin değil.

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Üstelik Tah, bu sezon kulübünde artık kayıtsız şartsız ilk 11 oyuncusu değil; son dönemde bazı önemli maçlarda yerini rakibi Min-Jae Kim'e kaptırıp yedek kulübesinde kaldı. Anton'un Münihli oyuncuya karşı bir başka avantajı da ilk tercih olması beklenen kulüp arkadaşı Schlotterbeck ile birlikte oynamaya daha alışkın olması. Dolayısıyla Dortmund'un savunma merkezinin cuma günü Sırbistan'da Almanya Milli Takımı'nın da savunma merkezini oluşturup oluşturmayacağı merak konusu.

BVB'ye galibiyeti getiren isim: Kovac'ın Nmecha'ya güveni karşılığını buldu

Henüz 20 dakika dolaylarında taktik faul nedeniyle sarı kart gören Felix Nmecha, bundan sonra Elversberg'in hızlı geçiş hücumlarını nasıl durduracağına çok dikkat etmek zorundaydı. Bir başka taktik faulle yeniden sarı kart görme riskiyle karşı karşıya kalması hiç de uzak bir ihtimal değildi.

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Bu nedenle Dortmund'un yardımcı antrenörü Robert Kovac'a devre arasına gidilirken Sky tarafından, ikinci sarı karttan kırmızı kart görme riski taşıyan orta saha oyuncusunu oyundan çıkarmanın mantıklı olup olmayacağı soruldu. Teknik direktör Niko Kovac'ın kardeşi ise "Bence bunu değerlendirecek kadar zeki" diyerek endişeyi geri çevirdi.

Bu güven karşılığını buldu. Nmecha, ikinci yarıda BVB'ye galibiyeti getiren isim oldu. 55. dakikada Fabio Silva'nın başarılı hazırlığının ardından yaklaşık 18 metreden akıllıca vurdu ve yerden yakın köşeye gönderdiği düzgün şutla SVE kalecisi Nicolas Kristof'u mağlup etti.

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Çeyrek saat sonra bu kez biraz daha uzaktan, yaklaşık 25 metreden attığı en az ilki kadar güzel golle farkı 2-0'a çıkardı. Puan tablosunda ikinci sırada yer alan takım, Alman millî oyuncunun iki golü sayesinde lider Bayern Münih ile uzaktan sürdürdüğü yarışta son derece önemli, önceden kesin gözüyle bakılan ancak zorlu mücadele sonunda gelen 2-1'lik galibiyete ulaştı.

Felix Nmecha'nın BVB için önemi: "Takım arkadaşlarını daha iyi hâle getiriyor"

Nmecha'nın bir sarı kart daha görmeyecek kadar akıllı davranacağına güvenmek, Kovac'ın son derece doğru bir kararıydı. Hırvat teknik direktör maç sonu basın toplantısında, 26 yaşındaki oyuncunun iki golünün dışında da Dortmund'un oyununa neler kattığını anlattı: "Sahadaki varlığı, dinamizmi ve tekniğiyle" BVB için çok büyük önem taşıdığını belirtti. "Vücudunu döndürerek birçok pozisyonu çok hızlı çözebiliyor. Bu da takım arkadaşlarını daha iyi hâle getiriyor."

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Kovac'ın ifadesiyle "en yüksek performans yaşına", yani bir futbolcunun en iyi dönemine henüz yeni giren cumartesi gününün iki gollü oyuncusunun "gelişecek daha çok yönü" de var. Borussia, Nmecha'nın önemini geçen sezon sakatlık nedeniyle kaçırdığı beş lig maçında hissetmişti. Kovac, "O dönemde oyunumuzun biraz aksadığını gördük" diye hatırlattı. "Onunla bambaşka bir boyuta ulaşıyoruz. Bu yüzden burada olmasından memnunum."

Getty Images

Nmecha bu sezon zaman zaman düşüş yaşayıp biraz yorgun görünse de Kovac, BVB için böylesine belirleyici bir oyuncu hâline geldiği için ondan vazgeçmek istemiyor. Dortmund Sportif Direktörü Ole Book da Elversberg galibiyetinin ardından Sky kanalına, "Yeteneği ve tekniği açısından dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri" dedi. "Bir de bugün olduğu gibi bitiriciliğini ortaya koyduğunda, ki böyle şutlar atabiliyor, ondan daha iyi olan pek fazla oyuncu yok."

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Nmecha'nın ikinci golünde topu saatte 124 kilometre hızla ağlara göndermesinde BVB kalecisi Gregor Kobel de kendisine küçük bir pay çıkarmak istedi. İsviçreli oyuncu, Borussia'nın YouTube kanalına verdiği röportajda "Felix işte, ne denir ki? Dünya çapında bir oyuncu" diye övdü ve gülümseyerek ekledi: "Belki de antrenmanlarda onu hep bu kadar zorladığım için topları böyle ağlara gönderiyordur."

Haftanın istenmeyen ifadesi: "Temas görüntüsü"

Öncelikle şunu belirtmek gerek: Elversberg kaptanı Lukas Pinckert'in Bundesliga'da bu haftanın en çok tartışılan pozisyonlarından birinde ayak bileğinden sakatlanması ve Borussia Dortmund deplasmanında oyundan erken çıkmak zorunda kalması (37. dakika) elbette çok üzücü.

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Buna rağmen hakem Harm Osmers'in bu pozisyonda Dortmundlu Daniel Svensson'a kırmızı kart göstermemesi kesinlikle doğruydu. Evet, İsveçli oyuncu açık tabanıyla Pinckert'in ayak bileğine sert biçimde temas etti; kurallara göre "temas görüntüsü" kırmızı kartı işaret ediyordu. Ancak bir faulün kırmızı kartla cezalandırılıp cezalandırılmayacağına karar verirken "temas görüntüsünü" belirleyici ölçüt saymak, VAR'ın uygulamaya girmesinden bu yana ortaya çıkan yanlış bir gidişat. Bu yaklaşım, böyle pozisyonlarda oyunun akışını göz ardı ediyor. Üstelik Svensson'un kötü niyetli olduğuna dair en ufak bir işaret de yoktu.

Örneğin Pinckert topu sürüp pas vermiş olsaydı ve savunma yaparken kayarak müdahalede bulunan Svensson, top çoktan uzaklaşmışken ona cumartesi öğleden sonra yaptığı gibi temas etseydi bu elbette kırmızı kart olurdu. Ancak söz konusu pozisyonun gelişimi tamamen farklıydı: Svensson, Carney Chukwuemeka'nın pasını sol ayağıyla yakalayıp ceza sahasının ortasına aktarmak istiyordu. BVB'nin sol beki bu amaçla kayarak müdahaleye girişti ve belirleyici nokta şu ki topa ulaşma şansı kesinlikle vardı.

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Pinckert araya girip topu ayağının ucuyla uzaklaştırdı; Svensson'un topa ulaşma amacıyla başlattığı hareket, saniyenin yüzde birlik dilimleri içinde kaçınılmaz olarak Pinckert'e temas etmesiyle sonuçlandı. İsveçli oyuncunun ayağını geri çekmesi artık mümkün değildi ve Elversbergli oyuncunun bu pozisyonda sakatlanması elbette son derece talihsiz. Peki Svensson ne yapmalıydı? Kasıt taşımadığı ve pozisyonun gelişimi dikkate alındığında bu, sarı kart verilebilecek bir faul; ama kırmızı kartlık değil.

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Şimdi de istenmeyen "temas görüntüsü" ifadesine dönelim: Pozisyon ekranda defalarca izlendiğinde, hatta ağır çekimde oynatıldığında, ayak bileğine yapılan temas tek başına elbette kırmızı kartlık görünüyor. Ancak ihraçla sonuçlanabilecek pozisyonları gelişimlerini tamamen göz ardı ederek değerlendirmek futbolun yararına olamaz.

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Dünya şampiyonu Mats Hummels da ocak ayında, Svensson'un Dortmund'un Tottenham Hotspur ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında benzer bir hareket nedeniyle kırmızı kart gördüğü sırada aynı görüşü dile getirmişti. Hummels, o dönemde Prime Video yorumcusu olarak "Talihsiz bir durum ama şu anda düdükler böyle çalınıyor. Bana göre kırmızı kart değil. Bu, pozisyonun gelişimi dikkate alındığında ihracı haklı çıkarmayan, klasik bir durağan görüntü kırmızı kartı" demişti.

Bu değerlendirme, cumartesi günkü Svensson pozisyonuna da bire bir uygulanabilir. Bu sırada Sky stüdyosunda iki eski futbolcu arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Dietmar Hamann, "Svensson, Pinckert'i hiç görmüyor. Topu iki santimetreyle kaçırıyor, topa oynamak istiyor. Ne rakibini ne de başka bir şeyi görüyor, sadece topa oynamak istiyor […] Bunlar futbolun içinde yaşanan şeyler" diyerek Osmers'in kırmızı kart göstermeme kararını son derece doğru buldu. Patrick Helmes ise karşı görüşteydi.

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Eski millî forvet Helmes, "Temas görüntüsü daha net olamaz, sakatlık riski daha yüksek olamaz. Bunu istemediği konusunda sana katılıyorum Didi. Ama ben de birçok şeyi istemedim ve yine de yanlış yaptım" dedi. Bunun üzerine eski Almanya millî oyuncusu Hamann, gecenin istenmeyen ifadesine atıfta bulunarak "Temas görüntüsü kelimesini kullanarak zaten kendini tartışmanın dışına çıkardın" karşılığını verdi.

Hakem Osmers ise maçın ardından Sky kanalına, görüntüleri izledikten sonra mevcut kurallara göre kırmızı kart gösterebileceğini söyledi. VAR devreye girip onu monitöre çağırmış olsaydı bunu yapması mümkündü. Köln'deki VAR merkezinde Patrick Hanslbauer'in sessiz kalması futbolun yararına oldu.