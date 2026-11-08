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Waldemar Anton'un istikrarı etkileyici. BVB'nin Elversberg'i yendiği maçta da Jürgen Klopp'u özellikle etkileyen özelliklerini sergiledi. Bu yüzden bir Bayern yıldızı, Almanya Milli Takımı'ndaki yerinden endişe etmeli mi?

Borussia Dortmund'un SV Elversberg karşısında aldığı 2-1'lik (0-0) galibiyetten üç çıkarım. Ayrıca Felix Nmecha'ya duyulan önemli güven ve çok tartışılan bir pozisyonun ortaya çıkardığı, Bundesliga'nın 9. haftasının istenmeyen sözcüğü.

Waldemar Anton, Klopp'u neden etkilediğini gösteriyor: Bir Bayern yıldızının önüne mi geçiyor?

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp hafta içinde, henüz yeni başlayan görev döneminin ikinci kadrosunu açıklarken dikkatle dinleyenler, stoperlerle ilgili sözlerine kulak kesilmiş olabilir. Kadroyu nasıl oluşturduğundan bahsederken "İkisi benim için netti" dedi. Ancak kastettiği, son dönemde Almanya Milli Takımı'nın değişmez ikilisi olan Jonathan Tah ve Nico Schlotterbeck değil, Waldemar Anton ve Malick Thiaw'dı.

Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki oyuncusu ile Newcastle United'ın ondan beş yaş küçük savunmacısı, Sırbistan'a karşı (2-0) ve Yunanistan deplasmanında (0-0) oynanan son iki millî maçta Klopp'un savunma göbeğini oluşturmuştu. "İnanılmaz iyi iş çıkardılar, bunu söylemek gerek" diyen Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, Anton ve Thiaw'ı özellikle övdü. Ardından ikilinin, kendisi ve oyun tarzı açısından son derece önemli olan hangi konularda öne çıktığını biraz daha ayrıntılı anlattı.

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"Stoperler elbette her şeyden önce savunma yapmalı. Bu, görevleri arasında bir numarada. Ama belli bir futbol tarzını oynamak için o tarza ayak uydurmaları da gerekiyor. Yani önde baskı yapmak istiyorsak ama oyuncular ancak kendi ceza sahalarının çizgisine yakın olduklarında rahat hissediyorlarsa bir sorunumuz var" diyen Klopp, Anton ve Thiaw'ın cesur savunma anlayışına son derece uygun olduklarını anlatıyordu.

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Anton, cumartesi öğleden sonra, maçın büyük bölümünde geride konumlanan ama hücumdaki özellikleriyle sürekli kontraatak fırsatı kollayan Elversberg karşısındaki zorlu mücadelede bunu bir kez daha gösterdi. Tıpkı Almanya Milli Takımı formasıyla Sırbistan'a ve Yunanistan deplasmanında çıktığı toplam 180 dakikada ve aylardır BVB formasıyla etkileyici bir istikrarla yaptığı gibi.

BVB: Anton, Klopp'u özellikle etkileyen özelliklerini sergiliyor

Anton, Saarland ekibinin olası kontraataklarını kararlılıkla durdurmak için dörtlü savunma hattından defalarca cesurca öne çıktı. Zamanlaması ve oyunu önceden sezmesi kadar ikili mücadelelerdeki becerisi de etkileyiciydi. Bir başka dikkat çekici nokta da savunmanın son hattında pek çok kez tam isabetli kararlar vererek önemli müdahalelerde bulunmasıydı.

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Üstelik Anton, Klopp'un cesur oynayan savunma hattı idealini yalnızca rakipte top varken değil, kendi takımında top varken de çok iyi temsil ediyor. Rakiplerin birçoğunu devre dışı bırakan, hücum oyununu canlandırmak için doğru bölgelerdeki doğru takım arkadaşlarını bulan akıllı dikine pasları sık sık kullanıyor.

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Elbette Bayern Münihli Tah da cesur savunma yaptığını ve bunu yaparken belli bir riski göze almaya her zaman hazır olduğunu fazlasıyla kanıtladı. Yine de Dünya Kupası öncesindeki dönemde ve Dortmundlu oyuncunun sakatlığından önce olduğu gibi Kuzey Amerika'daki finallerde de Almanya savunmasının değişmez stoper ikilisinin Tah ve Schlotterbeck olacağı kesin değil.

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Üstelik Tah, bilindiği üzere bu sezon kulübünde artık tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu değil; son dönemde bazı önemli maçlarda rakibi Min-Jae Kim'in gerisinde kalıp yedek kulübesinde oturdu. Anton'un Münihli oyuncuya karşı bir başka avantajı da ilk 11'deki yeri büyük ölçüde kesin görünen kulüp arkadaşı Schlotterbeck ile birlikte oynamaya daha alışkın olması ve ikilinin birbirini daha iyi tanıması. Dolayısıyla Dortmund'un savunma göbeğinin cuma günü Sırbistan'da Almanya Milli Takımı'nın da savunma göbeğini oluşturup oluşturmayacağı merak konusu.

BVB'nin maç kazandıran ismi: Kovac'ın Nmecha'ya güveni karşılığını verdi

Henüz 20 dakika kadar sonra taktik faul nedeniyle sarı kart gören Felix Nmecha, bu andan itibaren Elversberg'in çok sayıdaki hızlı geçiş hücumunu nasıl durduracağına çok dikkat etmek zorundaydı. Nmecha'nın bir başka taktik faulle yeniden sarı kart görme tehlikesi yaşaması hiç de düşük bir ihtimal değildi.

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Bu nedenle Dortmund yardımcı antrenörü Robert Kovac'a devre arasına giderken Sky tarafından, ikinci sarı karttan kırmızı kart görme riski taşıyan orta saha oyuncusunu oyundan çıkarmanın mantıklı olup olmayacağı soruldu. Ancak teknik direktör Niko Kovac'ın kardeşi, "Bunu değerlendirecek kadar zeki olduğunu düşünüyorum" diyerek endişeleri giderdi.

Bilindiği gibi bu güven karşılığını buldu. Çünkü ikinci yarıda BVB'ye maçı kazandıran isim Nmecha oldu. 55. dakikada Fabio Silva'nın başarılı hazırlığının ardından yaklaşık 18 metreden akıllıca vurdu; yakın köşeye gönderdiği yerden ve düzgün şutla SVE kalecisi Nicolas Kristof'u mağlup etti.

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Çeyrek saat sonra Nmecha, bu kez biraz daha uzak bir mesafeden (yaklaşık 25 metre) attığı en az ilki kadar güzel bir golle farkı 2-0'a çıkardı. Puan tablosunda ikinci sırada bulunan takım, Alman millî futbolcunun iki golü sayesinde önceden kesin gözüyle bakılan ancak güçlükle elde edilen 2-1'lik bir galibiyet aldı. Bu galibiyet, lider Bayern Münih ile uzaktan sürdürdüğü mücadelede de son derece önemliydi.

Felix Nmecha'nın BVB için önemi: "Takım arkadaşlarını daha iyi hâle getiriyor"

Dolayısıyla Nmecha'nın bir sarı kart daha görmeyecek kadar akıllıca davranacağına güvenmek, Kovac'ın son derece doğru kararıydı. Hırvat teknik adam, maç sonu basın toplantısında Nmecha'nın attığı iki golün ötesinde Dortmund'un oyununa bir kez daha neler kattığını vurguladı. 26 yaşındaki oyuncunun "sahadaki varlığı, dinamizmi ve tekniğiyle" BVB için çok büyük önem taşıdığını söyleyen Kovac, "Vücudunu çevirerek pek çok pozisyonu çok hızlı çözebiliyor. Bu da takım arkadaşlarını daha iyi hâle getiriyor" dedi.

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Nmecha, futbolcular için en iyi yaşlara ya da Kovac'ın deyimiyle "zirve performans yaşına" henüz yeni geldiği için cumartesi öğleden sonra iki gol atan oyuncunun "daha da gelişme payı var." Borussia, geçen sezon Nmecha'nın sakatlığı nedeniyle kaçırdığı beş lig maçında onun önemini hissetmişti. Kovac, "O dönemde oyunumuzun biraz aksadığını gördük" diye hatırlattı. "Onunla bambaşka bir boyuta ulaşıyoruz. Bu yüzden burada olmasına seviniyorum."

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Nmecha bu sezon zaman zaman performans düşüşü yaşayıp biraz yorgun görünse de BVB için böylesine belirleyici bir oyuncuya dönüştüğünden Kovac ondan vazgeçmek istemiyor. Dortmund Sportif Direktörü Ole Book da Elversberg galibiyetinin ardından Sky'a yaptığı açıklamada, "Yetenek ve teknik açısından dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri" diyerek onu övdü. "Bugün olduğu gibi bitiriciliğini de buna eklediğinde, ki böyle şutlar atabiliyor, ondan daha iyi çok fazla oyuncu yok."

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Nmecha'nın ikinci golünde topu saatte 124 kilometre hızla ağlara göndermesinde BVB kalecisi Gregor Kobel de kendisine küçük bir pay çıkarmak istedi. İsviçreli kaleci, Borussia'nın YouTube kanalına verdiği röportajda, "İşte Felix, daha ne denir ki? Dünya çapında bir oyuncu" diyerek takım arkadaşını övdü ve gülümseyerek ekledi: "Belki de antrenmanlarda onu sürekli zorladığım için toplara böyle vuruyor."

Haftanın istenmeyen sözcüğü: "Temas görüntüsü"

Öncelikle şunu belirtmek gerek: Elversberg kaptanı Lukas Pinckert'in, Bundesliga'nın bu haftasında en çok tartışılan pozisyonlardan birinde ayak bileğinden sakatlanması ve Borussia Dortmund deplasmanındaki maçta erkenden oyundan çıkmak zorunda kalması (37. dakika) kuşkusuz çok üzücü.

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Yine de Dortmundlu Daniel Svensson'a bu pozisyonda kırmızı kart göstermemek, hakem Harm Osmers'in kesinlikle doğru kararıydı. Evet, İsveçli oyuncu kramponunun tabanıyla Pinckert'in ayak bileğine doğrudan temas etti; dolayısıyla kurallara göre "temas görüntüsü" kırmızı kartı işaret ediyordu. Ancak bir faulün kırmızı kartla cezalandırılıp cezalandırılmayacağında "temas görüntüsünü" belirleyici ölçüt olarak almak, VAR'ın kullanılmaya başlanmasından bu yana ortaya çıkan yanlış bir eğilim. Böyle pozisyonlarda oyunun dinamiklerini göz ardı ediyor. Üstelik Svensson'un kötü niyetli olduğuna dair en ufak bir işaret de yoktu.

Örneğin Pinckert topu sürüp pas verseydi ve savunma yapan Svensson, top çoktan uzaklaştıktan sonra kayarak ona cumartesi öğleden sonra olduğu gibi temas etseydi, bu elbette kırmızı kart olurdu. Ancak söz konusu pozisyonun gelişimi tamamen farklıydı: Svensson, Carney Chukwuemeka'nın pasına sol ayağıyla yetişip topu ceza sahasının ortasına aktarmak istedi. BVB'nin sol beki bunun için kayarak hamle yaptı ve belirleyici nokta şu ki topa ulaşma şansı kesinlikle vardı.

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Pinckert araya girip topu ayağının ucuyla uzaklaştırdı. Saniyenin yüzde birleri içinde, Svensson'un topa ulaşma niyetiyle yaptığı hamle kaçınılmaz olarak Pinckert'e temas etmesiyle sonuçlandı. İsveçli oyuncunun ayağını geri çekmesi artık mümkün değildi. Elversbergli oyuncunun bu pozisyonda sakatlanması elbette son derece talihsizdi. Ama Svensson ne yapabilirdi? Niyet ve pozisyonun gelişimi dikkate alındığında bu, sarı kart verilebilecek bir fauldür; kırmızı kartlık değil.

Getty Images

Şimdi de istenmeyen sözcük "temas görüntüsüne" dönelim: Pozisyon ekranda defalarca izlendiğinde, hatta ağır çekimde oynatıldığında, ayak bileğine yapılan temas tek başına değerlendirildiğinde elbette kırmızı kartlık görünüyor. Ancak oyuncunun sahadan atılmasına yol açabilecek pozisyonları, gelişimlerini tamamen göz ardı ederek böyle değerlendirmek futbolun yararına olamaz.

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Dünya şampiyonu Mats Hummels de ocak ayında, Svensson'un Dortmund'un Tottenham Hotspur ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında benzer bir hareket nedeniyle kırmızı kart gördüğü sırada aynı görüşü dile getirmişti. O dönem Prime Video'da yorumculuk yapan Hummels, "Talihsiz bir pozisyon ama şu anda kararlar böyle veriliyor. Bana göre kırmızı kart değil. Bu, oluşumuna bakıldığında kırmızı kartı haklı çıkarmayan, tipik bir donmuş kare kırmızı kartı" demişti.

Bu değerlendirme, Svensson'un cumartesi günkü pozisyonuna da aynen uygulanabilir. Bu sırada Sky stüdyosunda pozisyon üzerine iki eski futbolcu arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Dietmar Hamann, "Svensson, Pinckert'i hiç görmüyor. Topu iki santimetreyle kaçırıyor, amacı topa oynamak. Ne rakip oyuncuyu ne de başka bir şeyi görüyor, sadece topa oynamak istiyor […] Bunlar bir araya gelen şeyler, futbolda böyle şeyler olur" diyerek Osmers'in kırmızı kart göstermeme kararını son derece doğru buldu. Patrick Helmes ise karşı görüşteydi.

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Eski millî forvet Helmes, "Temas görüntüsü bundan daha net olamaz, sakatlık riski bundan daha yüksek olamaz. Bunu yapmak istemediği konusunda sana katılıyorum Didi. Ama ben de pek çok şeyi yapmak istemedim ve sonunda yanlış yaptım" dedi. Bunun üzerine Almanya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Hamann, gecenin istenmeyen sözcüğüne atıfta bulunarak, "Temas görüntüsü sözcüğünü kullanarak zaten kendini tartışmanın dışında bıraktın" karşılığını verdi.

Hakem Osmers ise maçın ardından Sky yayınında, görüntüleri izledikten sonra mevcut kurallara göre kırmızı kart gösterebileceğini söyledi. VAR kendisini çağırıp monitöre yönlendirseydi bunu yapması da gayet mümkündü. Köln'deki VAR odasında Patrick Hanslbauer'in sessiz kalması futbol açısından iyi oldu.