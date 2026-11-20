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Hafta sonu BVB ile oynanacak maç öncesinde Gladbach'ın kalesinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Alexander Blessin'in kaleci pozisyonunda değişikliğe gitmeye karar verdiği belirtiliyor.

Bild'in haberine göre Gladbach'ın cumartesi günü Borussia Dortmund ile oynayacağı Bundesliga maçında kaleyi as kaleci Moritz Nicolas değil, onun yerine yedek kaleci Daniel Batz koruyacak.

Habere göre teknik direktör Blessin, kümede kalma mücadelesinde ihtiyaç duyulan puanları nihayet toplayabilmek için Gladbach'ın kalesinde kalıcı bir değişiklik yapmayı planlıyor. Kararın iki kaleciye de bildirildiği belirtiliyor.

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Sezona Gladbach'ın tartışmasız birinci kalecisi olarak başlayan Nicolas, ekim ayı sonunda kas zorlanması yaşamış ve o tarihten beri forma giyememişti. Batz, 29 yaşındaki kalecinin yerine çıktığı sonraki üç maçta sağlam bir performans sergiledi.

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Batz, SC Paderborn ve Almanya Kupası'nda Karlsruher SC karşısında kalesini gole kapattı. Nicolas ise bundan önceki sekiz resmi maçta bunu yalnızca bir kez, kupanın ilk turunda Oberliga ekibi TSV Schott Mainz'a karşı 5-0 kazanılan maçta başarmıştı.

Moritz Nicolas'ın Gladbach ile sözleşmesi ne zamana kadar sürüyor?

Bild'e göre taraftarların gözdesi Nicolas'ın kalıcı olarak yedeğe çekilmeyi kabullenip forma rekabetine girip girmeyeceği, yoksa alternatif arayışına mı yöneleceği henüz belli değil. Mönchengladbach ile 2029'a kadar süren sözleşmesinde, edinilen bilgilere göre 15 milyon avroluk bir çıkış maddesi bulunuyor.

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Nicolas, 2016'dan beri Gladbach'ın A takımında oynuyor. Çeşitli kiralık dönemlerin ardından 2022'de profesyonel düzeyde ilk maçına çıktı. O tarihten bu yana Gladbach formasıyla 95 resmi maça daha çıktı.