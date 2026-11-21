Reklam

Borussia Dortmund, Bayern Münih'in puan kaybını değerlendirerek Bundesliga'da liderliğe yükseldi.

Teknik direktör Niko Kovac'ın ekibi, çekişmeli geçen maçta son dönemde tartışmaların odağında yer alan millî futbolcu Felix Nmecha'nın golüyle son sıradaki Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 1-0 (0-0) yendi. BVB, 24 puanla, 1. FC Köln karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle liderlik kapısını aralayan rekor şampiyonun iki puan önüne geçti.

Nmecha, Gladbach kalecisi Daniel Batz'ın iyi bir görüntü vermediği ve köşeye gitmeyen topu çıkaramadığı golünün ardından (80.) tartışmalı taç sevincini yapmadı. Dortmund böylece, üyeler toplantısından bir gün önce, salı günü (TSİ belirtilmeden 21.00/Prime Video) FC Arsenal deplasmanında oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçı için de önemli bir özgüven kazandı. İyi bir performans sergilemesine rağmen bir darbe daha alan Gladbach ise Alexander Blessin yönetiminde ilk iç saha galibiyetini beklemeye devam ediyor ve son sırada kalıyor.

BVB yine Serhou Guirassy'den yoksun

Kovac, liderlik mücadelesinde Serhou Guirassy'den yine yararlanamadı. Uyluk sakatlığının ardından bu karşılaşma golcü oyuncu için erken geldi. Millî maç arasından önce SV Elversberg karşısında olduğu gibi, onun yerine ileri uçta Fabio Silva başladı.

Reklam Reklam

Carney Chukwuemeka da kadroda yoktu. Son dönemde sakatlık yaşayan millî futbolcu Waldemar Anton ise 2026'da ilk kez bir lig maçına ilk 11'de başlamadı. Blessin kalede yine Batz'ı tercih ederken iyileşen Moritz Nicolas, dönüşünde yedek kulübesinde yer aldı.

Related Topics

Gladbach'ın uzun yıllar kalesini koruyan ve pazartesi günü 80 yaşına giren Wolfgang "Otto" Kleff için gecikmeli olarak doğum günü şarkısı söylenmesinin ardından maç başladı. İlk fırsatı konuk ekip yakaladı: Nmecha'nın 20 metreden şutunu Batz iyi kurtardı (5.). Favori olmayan Gladbach ise hiç geri çekilmedi; hızlı kanat oyuncusu ve Almanya millî takımının yeni ismi Wael Mohya üzerinden geliştirdiği çabuk kontrataklarla BVB savunmasını zorladı.

Gregor Kobel'den Shuto Machino'ya karşı müthiş kurtarış

İki Borussia arasındaki mücadele sert ve çekişmeliydi. Hakem Robert Hartmann sık sık araya girmek zorunda kaldı; Batz'ın üstten kornere çeldiği Nmecha'nın kafa vuruşunun ardından da durum böyleydi (22.). Diğer tarafta Joe Scally'nin uzaktan şutu Dortmund kalesinin az farkla yanından geçti (27.), Robin Hack ise kısa süre sonra kafayla topu üstten auta gönderdi (30.). Zorlanan BVB, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Reklam

İkinci yarı heyecanlı başladı: Önce Hack fırsatı değerlendiremedi (48.), ardından Maximilian Beier, Batz'ı geçemedi (49.). Ev sahibi ekip fırsat yakaladığını hissetti; Blessin oyuncularını ileri gitmeleri için teşvik etti. Shuto Machino'nun uzaktan şutunda birçok taraftar gol diye bağırmaya hazırlanırken Gregor Kobel topu kurtardı (56.).

BVB daha sonra baskısını yeniden artırdı, Gladbach ise savunmadan çıkmakta zorlandı. Güzel bir paslaşmanın ardından Konstantinos Karetsas dar açıdan fırsatı değerlendiremedi (67.). Ardından Nmecha ceza sahasının ortasından golü buldu. Batz, çok sert vurulmayan topu geç gördü; yine de golde kalecinin hatası vardı.