kicker'in son haberine göre, talibi çok olan forvet BVB'ye transfer olmaya "yakın duruyor". Borussia'nın da El Mala'nın tutumunun farkında olduğu, bu nedenle Dortmund ekibinin şu an için pazarlıkta bir baskı hissetmediği belirtiliyor.

Kısa süre sonra Bild de bu haberi destekledi ve El Mala'nın BVB ile yaptığı görüşmede Dortmund'a transferi rahatlıkla düşünebildiğini açıkça ortaya koyduğunu yazdı. Buna göre U21 milli oyuncu, siyah-sarılılarla 2031'e kadar beş yıllık sözleşme imzalayabilmek için sadece iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

Son günlerde birçok kez, BVB'nin Köln'e ilk teklifini sunduğu, ancak bunun iddiaya göre talep edilen 50 milyon euroluk toplam paketin çok altında kaldığı ifade edildi.

Geissblog'a göre Dortmund'un teklifi ve izlediği yol, Effzeh cephesinde hatta büyük rahatsızlık yaratmış durumda. Habere göre kulp, "Dortmundluların transferi daha olası hale getirmek için oyuncu üzerinde etki kurmaya çalıştığı şekilden memnun değildi", denildi. Sonuç olarak Geißbockheim'da kulüp içinde, Borussia ile tüm görüşmelerin derhal kesilmesi konusunda uzlaşmaya varıldı.

Sky, 26 milyon euroluk bir taban bonservis bedeli ve 16 milyon euroya kadar bonus ödemeleri içeren bir paketten söz etti. Ancak bunun yalnızca yarısına ulaşmanın gerçekçi olduğu belirtildi. BVB'nin öne sürdüğü iddia edilen şartlar arasında El Mala'nın sezonun oyuncusu seçilmesi ve gol kralı olması da vardı. Ballon d'Or adaylığının da Effzeh'ye milyonlar kazandırması öngörülüyordu.

BILD, 34 milyon euro garanti ücret artı 6 milyon euro bonus yazdı. kicker'in aktardığı bilgilere göre teklif, 30 milyon euronun üzerinde sabit bir meblağ da içeriyordu, ancak toplam paket yine de Köln ekibinin istediği rakamlara ulaşmadı. BVB sportif direktörü Ole Book, hafta sonunda Fortuna Düsseldorf'a karşı hazırlık maçında alınan 1-2'lik yenilgi sırasında bu rakamlarla ilgili olarak "bir dolu yanlış bilgi" ifadesini kullandı.

"Tüm seçenekler masada": El Mala'nın tercihi neresi olacak?

BVB ve Book rahat ve kendinden emin bir görüntü verse de, siyah-sarılıların bu transferde ipi göğüslemesinin kesin olmadığı anlaşılıyor. AS Roma'nın sol kanat için 40 milyon euronun belirgin şekilde üzerine çıkmaya hazır olduğu söyleniyor. Bundesliga'dan ise daha az tehdit var. RB Leipzig'in ilgisinden söz edilse de, rakibin de mevcut mali şartları karşılamaya hazır olmadığı belirtiliyor.

Bu arada kicker'e göre El Mala için "hala tüm seçenekler masada". Genç oyuncu, Köln'de kalmayı da hâlâ düşünebiliyor. Sportif patron Thomas Kessler, haftalar önce 19 yaşındaki oyuncunun gelecek sezonda da Domstädter forması giyeceğini net şekilde dile getirmişti. Antrenmanların başlangıcında konuşan Kessler, bazı tekliflerin geldiğini ancak "transferle sonuçlanmadığını" söyledi ve ekledi: "Bu yüzden bu sezon FC için oynayacağına dair kesin bir inanca sahibim."

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El Mala'nın rekor transferi birkaç hafta önce suya düştü

El Mala'nın geleceği aylardır konuşuluyor, üstelik sağ ayaklı oyuncunun Köln ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. FC Brentford'un teklifini kulübün transfer döneminin başında kabul ettiği belirtilmişti, ancak El Mala'nın kendisi bu transferi muhtemelen reddetti.

Yükselen yıldız, geçen Bundesliga sezonunda 34 maçın tamamında forma giydi ve 13 gol ile 5 asist üretti. Alman futbolunun en üst seviyesindeki güçlü ilk sezonuna rağmen eski Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası için ona kadroda yer vermedi.







