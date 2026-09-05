Defans oyuncusu, skor 0-0’ken yarım saatten biraz fazla süre sonra sağ arka adalesinden sakatlandı ve ceza sahasında yerde kaldı. Takım arkadaşları kısa sürede Mane’nin devam edemeyeceğini işaret etti. Savunmacının yerine birkaç gün önce Arsenal’den kiralanan Ethan Nwaneri (19) oyuna girdi ve böylece BVB formasıyla ilk maçına çıktı.

Mane için uzun süreli bir yokluk iki kat acı olurdu. Sonuçta teknik direktör Niko Kovac’ın (54) takımında hazırlık döneminin kazananları arasında yer alıyor ve savunmadaki üçlü hattında kendisine kalıcı bir yer edinme yolunda ilerliyordu. HSV’ye karşı ligin ilk haftasında oynanan 2-0’lık maçta 16 dakika süre aldı ve ardından DFB-Pokal’da Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club karşısında gelen 5-0’lık galibiyette 90 dakika sahada kaldı.

TSG ile oynanan maçta Kovac, onu Joane Gadou (19) ve Waldemar Anton’un (30) yanında ilk 11’de görevlendirdi.

2022’de Sampdoria Genoa’dan Dortmund’a transfer olan Mane, son yıllarda sık sık sakatlıklarla mücadele etti. BVB’de bu nedenle neredeyse 500 gün sahalardan uzak kaldı, 75’ten fazla maç kaçırdı.

BVB’de sakatlık nedeniyle başka kimler eksik?

Yeniden yaşadığı bu sakatlıkla birlikte Borussia’da sakatlık şanssızlığı sezonun başında da sürüyor: Yeni transfer Giannis Konstantelias (23), ligin ilk haftasında HSV’ye karşı alınan 2-0’lık galibiyette çapraz bağ yırtığı yaşadı. Bu yazın bir diğer transferi Justin Lerma (18) ise U23 takımında forma giyerken yaşadığı kas sakatlığıyla uğraşıyor.

Ramy Bensebaini (31) ise kaburga problemleri yaşıyor. Buna ek olarak uzun süreli sakatlıkları bulunan Emre Can (32) ve Nico Schlotterbeck (26) de şu anda bireysel toparlanma antrenmanlarını sürdürüyor.

IMAGO

Dortmund ekibi, Bundesliga’da gelecek cumartesi sahasında ligin yeni ekibi SC Paderborn’u ağırlayacak. Ondan önce ise salı akşamı Signal Iduna Park’ta İspanyol temsilcisi FC Villarreal’e karşı Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun açılışını yapacak.