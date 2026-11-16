Emre Can, BVB’de sahalara dönüşü için ilk kez olası bir tarih verdi. Ayrıca eski bir yetenek, sarı-siyahlı ekipte geçirdiği döneme dönüp baktı. Borussia Dortmund’dan haberler ve transfer söylentileri.
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BVB’den haberler: Emre Can dönüş planını açıkladı
Emre Can, Borussia Dortmund formasıyla sahalara dönmek için çalışıyor. Ancak BVB kaptanı, bu takvim yılında yeniden oynayabileceğini düşünmüyor.
Can, Ruhr24’e verdiği röportajda "Bu yıl zor" dedi. Kış arasından sonrası içinse umutlu olduğunu belirterek "Ocak ayında yeniden oynayabilmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.
Can, şubat sonunda FC Bayern Münih’e karşı oynanan Bundesliga maçında çapraz bağını yırtmış ve o tarihten bu yana BVB forması giyememişti. Ayrıca ekim ayında, daha önce de hasar görmüş olan adduktör kaslarından ameliyat oldu.
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32 yaşındaki futbolcu, hem fiziksel hem de zihinsel olarak artık "çok daha iyi" olduğunu söyledi. Antrenmanların bazı bölümlerine yeniden katılabiliyor. Milli formayı 48 kez giyen oyuncunun Borussia Dortmund ile sözleşmesi bu sezonun sonuna kadar devam ediyor.
BVB’den haberler: Bradley Fink, Borussia Dortmund’daki dönemine dönüp baktı
Bradley Fink, 2019’dan 2022’ye kadar Borussia Dortmund’un altyapısında oynadı ve büyük bir forvet yeteneği olarak övgü topladı. İsviçreli oyuncu, gol tehdidiyle yaş grubunun en gelecek vadeden hücumcularından biri olarak görülüyordu.
Ancak A takımda beklenen çıkışı yapamadı. 23 yaşındaki futbolcu, o döneme dönüp kamuoyunun ilgisinin ve Erling Haaland ile yapılan karşılaştırmaların kendisini ne kadar etkilediğini anlattı.
Fink, transfermarkt.de’ye yaptığı açıklamada "Hakkımdaki büyük ilgiyi kabullendim, çünkü zaten vardı" dedi. Medya bir dönem ondan "İsviçreli Haaland" diye söz etmiş, ayrıca Youssoufa Moukoko’nun olası halefi olarak gösterilmişti.
Bu durum, genç forvetin üzerinde büyük beklentiler yarattı. "Bir yandan güzeldi, diğer yandan hiçbir zaman Erling Haaland 2.0 olmak istemedim. Bradley Fink 1.0 olmak istedim."
Fink, altyapıda teknik direktör Mike Tullberg yönetiminde etkileyici bir performansla dikkat çekti. U19 takımında 26 maçta 37 gol katkısı yaptı. Ayrıca ilk kez A takımla antrenman yapma fırsatı buldu.
Ancak Bundesliga’ya adım atamadı. En üst ligde forma giyme fırsatını bulamamak Fink’i etkiledi. "Benim için daha çok, Bundesliga’daki ilk maçıma çıkamamış olmanın hayal kırıklığı vardı" dedi ve ekledi: "Ama BVB’ye laf söyletmem. Kulüp harika bir kulüptü, öyle de kalacak. Sadece bir sonraki adım için doğru yer değildi."
Fink şu anda İskoçya’da Dundee FC forması giyiyor. Wycombe Wanderers’dan kiralık olarak takımda bulunuyor.
BVB’den haberler: Alexandra Popp tek kişilik gösteri yapmak istemiyor
Borussia Dortmund kadın takımı, pazar günü Schalke’yi ağırladığı maçta güçlü bir mesaj verdi. Dortmund ekibi derbiyi 4-0 kazandı. Üç gol atan Alexandra Popp, bu etkileyici galibiyette başrol oynadı.
Maçın ardından, 35 yaşındaki oyuncunun BVB taraftarları için ne kadar önemli hâle geldiği görüldü. Popp gazetecilerin sorularını yanıtlarken taraftarlar "Alex’i görmek istiyoruz, Alex’i görmek istiyoruz" diye tezahürat yaptı. Bir taraftar da Mickie Krause’nin bir şarkısının melodisine uyarak "Alex, bana bir fotoğraf ver, kendinin bir fotoğrafını ver" sözleriyle ona seslendi.
Popp, bu kadar büyük bir coşku beklemiyordu. "Vay canına, bunu bekliyor muydum? Hayır, bu kadarını beklemiyordum. Bu kadar yoğun olacağını tahmin etmemiştim" dedi ve şöyle devam etti: "Ama benim için önemli olan şu: Burada tek kişilik bir gösteri yok. Önemli olan takım, kulübün ve takımın gelişimi."
Popp, kendi görevini öncelikle deneyimiyle takıma yardımcı olmak olarak görüyor. "Belli durumlarda yardımcı olmak, bugün de olduğu gibi takıma biraz sakinlik kazandırmak ya da kritik durumlarda, belki de önemli bir anda kalenin önünde bulunmak için buradayım."
BVB fikstürü: Borussia Dortmund’un sıradaki maçları
Tarih
Organizasyon
Maç
21 Kasım Cumartesi (15.30)
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund
24 Kasım Salı (21.00)
Şampiyonlar Ligi
FC Arsenal - Borussia Dortmund
29 Kasım Pazar (19.30)
Bundesliga
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
2 Aralık Çarşamba (20.45)
Almanya Kupası
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
6 Aralık Pazar (15.30)
Bundesliga
FC Schalke 04 - Borussia Dortmund