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Borussia Mönchengladbach deplasmanındaki Bundesliga maçında, son dönemde sakat olan iki yıldız sahalara dönebilir. Dortmund kadın takımı ise bir süre daha forvetinden yararlanamayacak. BVB'den haberler ve iddialar.

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BVB haberleri: Borussia Mönchengladbach maçında dönüş mümkün mü? Serhou Guirassy ve diğer sakatların son durumu

Serhou Guirassy, kasım başında Şampiyonlar Ligi'nde Betis Sevilla'ya karşı oynanan ve 2-1 biten maçta yalnızca bir devre sahada kalabildi. Uyluğunda kas zorlanması yaşayan forvet, o günden beri forma giyemiyor. Guirassy, millî maç arasını rehabilitasyon ve güçlendirme çalışmalarıyla geçirdi. Peki cumartesi günü Borussia Mönchengladbach deplasmanında sahalara dönecek mi?

BVB teknik direktörü Niko Kovac, perşembe günkü basın toplantısında durumu açıkladı: "İkisi ve Carney için bugün ya da yarın oynayıp oynayamayacaklarına bakacağız gibi görünüyor. İhtimal dışı değil." Sakatlığı bulunan diğer BVB oyuncuları Waldemar Anton ve Carney Chukwuemeka'nın da kas sorunları var.

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Anton'un da Guirassy gibi oynayıp oynayamayacağı son antrenmanın ardından netleşecek. Chukwuemeka'nın sahalara dönmesi ise daha düşük bir ihtimal gibi görünüyor.

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Waldemar Anton, BVB ile sözleşmesini uzatacak mı? Borussia'nın maaşta üst sınırının bu olduğu belirtiliyor

Waldemar Anton, sağlıklı olduğunda BVB'nin tartışmasız ilk 11 oyuncularından biri ve savunmanın merkezinde en az Nico Schlotterbeck kadar önemli. Eski Stuttgartlı oyuncunun sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor ancak BVB, Schlotterbeck'in Dortmund'daki geleceğinin belirsiz görünmesi nedeniyle de bu sözleşmeyi mümkün olan en kısa sürede iki yıl daha uzatmak istiyor.

Anton, yeni sözleşmesi sona erdiğinde 34 yaşında olacak. Ancak Ruhr Nachrichten'in haberine göre Dortmund'un teklifi aynı zamanda oyuncuya verilen değerin bir göstergesi olacak. Ne var ki oyuncular, maaşlarındaki rakamlar da beklentilerini karşıladığında kulüplerinin kendilerine değer verdiğini daha çok hisseder. Bu konuda iki tarafın beklentileri hâlâ farklı görünüyor.

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Anton'un şu anda BVB'nin en çok kazanan oyuncuları arasında olmadığı belirtiliyor. Borussia'nın maaşını artırmak istediği ancak gazetenin haberine göre Anton'a çift haneli milyon avro tutarında bir ödeme yapmayı düşünmediği ifade ediliyor. BVB'nin yıllık maaşta üst sınırının 8 milyon avro olduğu belirtiliyor. BVB'de şu anda bu tutardan fazla kazanan yalnızca kaleci Gregor Kobel ile forvet Serhou Guirassy.

BVB haberleri: Forvet Ramona Maier uzun süre forma giyemeyecek

BVB kadın takımının forveti Ramona Maier, hafta sonu kapalı gişe oynanan ve FC Schalke 04'e karşı 4-0'lık galibiyetle sonuçlanan Rote Erde Stadı'ndaki Ruhr derbisinde 60 dakika sahada kaldı. Ancak Alexandra Popp, önümüzdeki haftalarda hücumdaki partnerinden yararlanamayacak. 31 yaşındaki Maier, antrenmanda menisküsünden sakatlandı ve ameliyat edildi.

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Forvet, bu sezon Regionalliga West'te çıktığı 13 maçta yedi gol attı.

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