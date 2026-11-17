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BVB, birden fazla oyuncuyla yürüttüğü görüşmelerde sorun yaşayabilir. Ayrıca yüzlerce ilahiyatçı Felix Nmecha'ya destek verdi. Borussia Dortmund'dan haberler ve iddialar.

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BVB iddiası: Schlotterbeck'in sözleşmesinin uzatılması başka sorunları da beraberinde mi getiriyor?

Nico Schlotterbeck'in BVB ile bu yılın nisan ayında sözleşmesini uzatması , başka sorunları da beraberinde getiriyor gibi görünüyor. Sport Bild'in haberine göre stoperin maaşına yapılan yüksek zam, diğer kilit oyuncularla hâlen yürütülen ve ileride yapılacak görüşmeleri etkiliyor.

Habere göre Waldemar Anton, Gregor Kobel ve Serhou Guirassy, Borussia Dortmund'un mali açıdan neler sunabildiğini gördü. Üç oyuncunun da sözleşmesi 2028 yazında sona eriyor ve kulüp hepsini kadroda tutmak istiyor.

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Schlotterbeck'in, 2031'e kadar geçerli yeni sözleşmesi kapsamında bonuslar dâhil yılda brüt 14 milyon euro kazanabileceği belirtiliyor. Bu da onu kulübün açık ara en çok kazanan oyuncusu yapıyor. Geleceğin kaptanı olarak görülen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon hâlihazırdaki kaptan Emre Can'ın da yerine geçiyor. Can, çapraz bağ yırtığı nedeniyle sahalara ancak yeni yılda dönebilecek.

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Ancak Anton, Kobel ve Guirassy de kulüp içinde önemli bir yere sahip. Anton ile görüşmeler başlamış olsa da sürecin tıkandığı belirtiliyor. BVB'nin ilk teklifinin Anton'ın beklentilerini karşılamadığı , önerilen ücretin Schlotterbeck'in kazancının yalnızca yaklaşık yarısı olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Premier League'den ilgi olduğuna dair söylentiler de gündemde.

Habere göre Kobel ve Guirassy de görüşmelerde maaş konusu açıldığında kendilerine sunulan teklifleri Schlotterbeck'in maaşıyla karşılaştıracak. BVB'nin benzer büyüklükte üç maaş artışını daha karşılayıp karşılayamayacağı ise belirsiz görülüyor.

Getty Images

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BVB haberleri: Yüzlerce ilahiyatçı Felix Nmecha'ya destek verdi

300'den fazla ilahiyatçı ve kilise yetkilisi, açık bir mektupla BVB'li Felix Nmecha'ya destek verdi. Başkan Hans-Joachim Watzke ile kulüp yönetimine hitaben yazılan mektubu imzalayanlar, Alman millî futbolcunun tartışmalı gol sevincine desteklerini ifade etti.

İlahiyatçılar, tutumlarını gerekçelendirirken Almanya'da kuir etik gibi belirli cinsel etik anlayışlarını destekleme zorunluluğu bulunmadığını da öne sürdü. Ayrıca futbolcunun inancını yaşama ve kamuoyu önünde açıklama hakkı olduğunu belirttiler. Doğmamış yaşamı korumanın ve "yüksek bir evlilik ahlakını" savunmanın da hukuka aykırı olmadığını ifade ettiler. Bu görüşlerin "farklı düşünen veya farklı yaşayan insanları hiçbir şekilde" değersizleştirmediğini savundular.

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Mektubu kaleme alanlar, kulübün davranışından "büyük endişe" duyduklarını belirtti; bunda gerçek hoşgörünün giderek azaldığını gördüklerini ifade etti. Farklı yaşam biçimleri birbiriyle çelişse bile "demokratik bir hukuk devletinde dünya görüşlerinin olumlu biçimde rekabet edebilmesi gerektiğini" savundular.

Ayrıca başka dinlerde cinsel etik anlayışının kıyaslandığında "çok daha kısıtlayıcı" olduğu gerekçesiyle BVB yönetimi "uygunsuz bir çifte standart" uygulamakla suçlandı.

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Tartışmanın çıkış noktası şu: Nmecha, millî maç arasından önce SV Elversberg'e karşı oynanan maçta "Ballers in God" örgütüyle bağlantılı bir gol sevinci hareketini bir kez daha yaptı. Nmecha, "The King's Return" girişimine dikkat çekmek için hayalî bir tacı çimlere bıraktı. Bu ağ, azınlıklara ayrımcılık yapmakla da suçlanıyor . Ayrıca geçmişte homofobik açıklamaları ve evanjelik dünya görüşüyle olumsuz tepkiler çekti.

Bunun ardından Dortmund'un taraftar ve destek birimi, evanjelik ağlarla araya net bir mesafe konmasını istedi. Watzke de bu talebe anlayış gösterdi . "Bunu kendi evimizde istemiyoruz" diyen Watzke, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ona şunu söyledim: Felix, bunun taraftarları böldüğünü hissediyorsan belki sen de bunu artık yapmaman gerektiğini anlarsın. Bunu düşünecek. Onunla çok iyi bir görüşme yaptık. Bir saatlik görüntülü görüşme gerçekleştirdik. Şu anda bu aşamadayız ve o da bunu düşünecek. Umarım makul bir çözüm buluruz."

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Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da millî maç arasında konuya ilişkin konuştu ve Nmecha'dan Almanya Millî Takımı formasıyla taçlı gol sevincini yapmamasını istediğini açıkladı . Cuma akşamı Sırbistan'a karşı oynanan maçtan (3-1) önce Klopp, "Bütün insanları sevdiğini ve kimseyi karalamadığını söyledi. Benim için en önemli konu böylece açıklığa kavuştu. Artık bu şekilde sevinmek istemiyor" dedi.

Buna rağmen tartışma rahatsızlık yaratmaya devam ediyor. 3.000'den fazla kişi, "İnanç faul değildir: Bırakın Felix sevinsin!" adlı çevrim içi dilekçeyi imzaladı.

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Tarih Turnuva Maç 21 Kasım Cumartesi (15.30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 24 Kasım Salı (21.00) Şampiyonlar Ligi Arsenal - Borussia Dortmund 29 Kasım Pazar (19.30) Bundesliga Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2 Aralık Çarşamba (20.45) Almanya Kupası Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 6 Aralık Pazar (15.30) Bundesliga Schalke 04 - Borussia Dortmund