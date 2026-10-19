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BVB haberleri: Ole Book'tan Karetsas sakatlığına ilişkin dikkat çekici iddia

Borussia Dortmund'un hücum oyuncusu Konstantinos Karetsas'ın cumartesi günü Union Berlin deplasmanında oynanan Bundesliga maçında (0-0) ağır bir sakatlık geçirmiş olabileceği pozisyonun yaşanmasına, hakem Daniel Schlager'in hatalı kararı mı yol açtı?

Book, maçın ardından RUHR24'ün aktardığına göre, "Rakibin onun ayağına basması gereksizdi çünkü öncesinde hatalı bir taç kararı verilmişti. O pozisyonun hiç yaşanmaması gerekiyordu" dedi. "Umarız o kadar kötü değildir. Şu anda kendini iyi hissetmiyor."

Book'un kastettiği şu olabilir: Karetsas ile Union Berlinli Rani Khedira arasında sakatlığa yol açan mücadeleden hemen önce, BVB'nin sol beki Daniel Svensson'ın Julian Ryerson'a vermek istediği pası atamaması ve topun taça çıkması üzerine taç atışı Berlin ekibine verilmişti. Ancak Svensson, pası verirken Union Berlinli Andras Schäfer tarafından itilmiş, ardından yere düşmüş ve bu yüzden topa kontrollü biçimde vuramamıştı. İsveçli oyuncu da bunun üzerine kısa süreliğine Schlager'e itiraz etti. Book da burada faul yapıldığını düşünmüş olabilir. Bu durumda, birkaç saniye sonra Karetsas ile Khedira arasındaki mücadeleye yol açan Union Berlin taç atışı yerine Dortmund lehine serbest vuruş verilmesi gerekirdi.

Gelecek maçlar SAB Şampiyonlar Ligi 12:45 BVB

Khedira'nın baskısı altındaki Karetsas'ın kendi ceza sahasında sağ ayağı burkuldu. 18 yaşındaki Yunan oyuncu bunun üzerine yerde kaldı; takım arkadaşlarının tepkisi büyük endişe taşıyordu. Yalnızca birkaç dakika önce oyuna giren Karetsas, kısa süre sonra yeniden sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Book, "Bu bir ayak bileği sakatlığı" dedi. Ruhr Nachrichten tarafından yayımlanan fotoğraflar, Karetsas'ın cumartesi gecesi geç saatlerde Dortmund'a dönerken koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldığını gösterdi. Pazartesi sabahı ise endişeleri bir miktar gideren haber geldi. Sportif işlerden sorumlu genel müdür Lars Ricken, oyuncunun ekim ayında sahalara dönebileceğini bile söyledi.

Ricken, "Kötü bir durumun içinde şanslıydık; ilk başta daha kötü görünüyordu. Kos'un önümüzdeki maçlarda oynayamayacak olması elbette bizi zorlayacak ama takım olarak bunun üstesinden gelebiliriz. Frankfurt'a karşı oynayacağımız iç saha maçından sonra iyileşmenin nasıl ilerlediğine gün gün bakacağız" dedi. BVB ise sakatlığı ayrıntıları henüz belirlenmemiş bir bağ sakatlığı olarak tanımladı.

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BVB söylentileri: Dortmund, Bakü yolculuğu için özel bir önleme 500.000 euroya kadar harcıyor

Borussia Dortmund, son dönemdeki deplasman yolculuklarının yarattığı zorluklar nedeniyle salı günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Sabah FK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için görünüşe göre sıra dışı ve pahalı bir önlem alıyor.

Ruhr Nachrichten'in haberine göre BVB kafilesi, ortağı Eurowings'in her zamanki kiralık uçağıyla (Airbus A320) uçmak yerine, Bakü uçuşu için Avia Solutions Group'un iştiraki olan Litvanyalı havayolu şirketi "KlasJet" aracılığıyla özel olarak yeniden düzenlenmiş bir Boeing 737 kiraladı. Son derece konforlu olduğu ve 68 business class koltuğu bulunduğu belirtilen uçağın cumartesi gecesi geç saatlerden beri Dortmund'da olduğu bildiriliyor.

Ruhr Nachrichten'e göre Dortmund kafilesi, gidiş yolculuğunda yakıt ikmali için Türkiye'nin Trabzon kentinde duracak. BVB'nin bu konforlu yolculuk için ise epey yüksek bir bedel ödemesi bekleniyor: Kiralanan uçak, personeliyle birlikte çarşambaya kadar Azerbaycan'da kalacağından maliyetin 400.000 ila 500.000 euro olacağı tahmin ediliyor. Habere göre Borussia Dortmund, çarşamba sabahı Bakü'de maçta oynamayan futbolcular için antrenman yapacak ve ancak bundan sonra Dortmund'a dönecek.

Geçen hafta Bodö/Glimt deplasmanında alınan 1-0'lık yenilginin ardından BVB, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftası öncesinde baskı altında. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Sabah'a karşı galibiyet mutlak bir zorunluluk. Maç salı günü saat 18.45'te başlayacak.

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BVB haberleri: Eski Dortmundlu Julian Brandt, Ajax formasıyla göz kamaştırdı

Eski Dortmundlu Julian Brandt, attığı iki golle zor günler geçiren Hollanda futbolunun en çok şampiyonluk yaşayan takımı Ajax Amsterdam'ı yeniden galibiyetle buluşturdu. Oyun kurucu, Eredivisie'nin dokuzuncu haftasında Ajax formasıyla FC Groningen deplasmanında 5-2'lik (2-0) galibiyet aldı. Almanya Millî Takımı'nda 48 kez forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, gol sayısını altıya çıkardı.

Ligdeki iki beraberliğin ve Konferans Ligi'ndeki ilk maç yenilgisinin ardından Ajax üzerinde baskı artmıştı. Brandt, 27. dakikada sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi. Bremen doğumlu oyuncu, devre arasından sonra yine sol ayağıyla takımının o an için skoru 3-1'e taşıyan golünü attı (60.).

Brandt'ın takım arkadaşı Marc-André ter Stegen, üst üste yedinci maçında da en az bir gol yedi. Bu galibiyetle teknik direktör Miguel Munoz'un takımı dördüncü sıraya yükseldi. Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi'nde Atalanta Bergamo'yu evinde ağırlayacak (21.00/Sky). (SID)

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BVB fikstürü: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları