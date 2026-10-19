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BVB, haber: Ole Book'tan Karetsas'ın sakatlığına ilişkin çarpıcı iddia

Hakem Daniel Schlager'in hatalı kararı, Borussia Dortmund'un hücum oyuncusu Konstantinos Karetsas'ın cumartesi günü Union Berlin deplasmanındaki Bundesliga maçında (0:0) ağır sakatlanmış olabileceği pozisyonun yaşanmasına mı yol açtı?

Book, maçın ardından RUHR24'ün aktardığına göre, "Rakibinin orada ayağına basması gereksizdi çünkü öncesinde hatalı bir taç kararı vardı. O pozisyonun hiç yaşanmaması gerekiyordu" dedi. "Umarız o kadar ciddi değildir. Şu anda kendini iyi hissetmiyor."

Book'un kastettiği şu olabilir: Karetsas ile Union Berlinli Rani Khedira arasında sakatlığa yol açan mücadeleden hemen önce, BVB'nin sol beki Daniel Svensson'un Julian Ryerson'a vermek istediği pas taca çıktığı için Berlin ekibi taç atışı kazanmıştı. Ancak Svensson, pası verirken Union Berlinli Andras Schäfer tarafından itilmiş ve yere düşmüştü. Bu yüzden topa kontrollü biçimde vuramamıştı. İsveçli oyuncu da bunun üzerine kısa süreliğine Schlager'e itiraz etti; Book da burada faul yapıldığını düşünmüş olabilir. Öyleyse birkaç saniye sonra Karetsas ile Khedira arasındaki mücadeleye yol açan Union Berlin taç atışı yerine Dortmund lehine serbest vuruş verilmeliydi.

Gelecek maçlar SAB Şampiyonlar Ligi 12:45 BVB

Khedira'nın baskısı altındaki Karetsas'ın kendi ceza sahasında sağ ayağı burkuldu. 18 yaşındaki Yunan oyuncu yerde kaldı; takım arkadaşlarının tepkisi büyük endişe taşıyordu. Yalnızca birkaç dakika önce oyuna giren Karetsas, kısa süre sonra sahadan çıkmak zorunda kaldı.

"Ayak bileğinden sakatlandı" diyen Book'un açıklamasının ardından, Ruhr Nachrichten tarafından yayımlanan fotoğraflar Karetsas'ın cumartesi gecesi geç saatlerde Dortmund'a dönerken koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldığını gösterdi. Gazeteye göre Yunan milli oyuncu haftalarca sahalardan uzak kalabilir. BVB'den şu ana kadar resmî bir teşhis açıklanmadı.

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BVB, iddia: Dortmund, Bakü seyahatindeki özel uygulama için 500.000 euroya kadar harcıyor

Borussia Dortmund, son dönemdeki deplasman yolculuklarının getirdiği yorgunluk nedeniyle salı günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Sabah FK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için görünüşe göre sıra dışı ve pahalı bir önlem alıyor.

Ruhr Nachrichten'e göre BVB kafilesi, partneri Eurowings'in her zamanki kiralık uçağıyla (Airbus A320) uçmak yerine, Bakü uçuşu için Avia Solutions Group'un iştiraki Litvanyalı hava yolu şirketi "KlasJet" aracılığıyla özel olarak yeniden düzenlenmiş bir Boeing 737 kiraladı. Son derece konforlu olduğu ve 68 business sınıfı koltuğa sahip bulunduğu belirtilen uçağın cumartesi gecesi geç saatlerden beri Dortmund'da olduğu öne sürülüyor.

Ruhr Nachrichten'e göre Dortmund kafilesi, gidiş yolunda yakıt ikmali için Türkiye'nin Trabzon kentinde mola verecek. BVB'nin bu yolculuk konforu için de yüklü bir ödeme yapması bekleniyor: Kiralanan uçak, personeliyle birlikte çarşamba gününe kadar Azerbaycan'da kalacağı için maliyetin 400.000 ila 500.000 euroyu bulacağı belirtiliyor. Habere göre Borussia, çarşamba sabahı Bakü'de oynamayan oyuncular için bir antrenman daha yapacak ve ancak sonrasında Dortmund'a dönecek.

Geçen hafta Bodö/Glimt deplasmanında alınan 0:1'lik yenilginin ardından BVB, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında baskı altında. Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan Sabah deplasmanında galibiyet mutlak bir zorunluluk. Karşılaşma salı günü saat 18.45'te başlayacak.

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BVB, haber: Eski Dortmundlu Julian Brandt'tan Ajax formasıyla etkileyici performans

Eski Dortmundlu Julian Brandt, attığı iki golle zor günler geçiren Hollanda futbolunun şampiyonluk rekortmeni Ajax Amsterdam'ı yeniden galibiyetle buluşturdu. Eredivisie'nin dokuzuncu haftasında oyun kurucunun formasını giydiği Ajax, FC Groningen deplasmanında 5:2 (2:0) kazandı. Almanya Milli Takımı'nda 48 kez forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, gol sayısını altıya çıkardı.

Ligdeki iki beraberliğin ve Konferans Ligi'ndeki ilk maç yenilgisinin ardından Ajax üzerinde baskı artmıştı. Brandt, 27. dakikada sol ayağıyla çektiği sert şutla takımını öne geçirdi. Bremen doğumlu oyuncu, devre arasından sonra yine sol ayağıyla skoru o an için 3:1'e getirdi (60.).

Brandt'ın takım arkadaşı Marc-André ter Stegen, üst üste yedinci maçta da en az bir gol yedi. Galibiyetle birlikte teknik direktör Miguel Munoz'un takımı dördüncü sıraya yükseldi. Sıradaki maç, perşembe akşamı (21.00/Sky) Konferans Ligi'nde Atalanta Bergamo'ya karşı evinde oynanacak. (SID)

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BVB fikstürü: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları