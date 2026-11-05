BVB hakkında diğer haberler, özel içerikler ve transfer söylentileri:

BVB'nin başarısız transferi, tüm tahminlerin aksine parlıyor

Fabio Silva neden BVB tarihinin en iyi hamle oyuncusu?

BVB, kilit oyuncularından birini kaybetme tehlikesiyle mi karşı karşıya?

BVB, transfer iddiası: Borussia Dortmund, Guirassy konusunda Kane'i de düşünüyor

Borussia Dortmund'un santrfor Serhou Guirassy'yi 2028'de sona erecek sözleşmesinin ötesinde de takımda tutmak istemesinde, görünüşe göre Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane'in de payı var.

2024'ten beri BVB'de forma giyen Guirassy, geçmişte uzun süre satış adayları arasında gösterilmişti. Bu nedenle Dortmund yönetiminin, Sport Bild'e göre 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini süresinden önce uzatmak istemesi biraz şaşırtıcı.

Bir Bild haberine göre BVB yöneticileri bu konuda Kane'in kariyerini de göz önünde bulunduruyor. İngiliz oyuncu, 33 yaşında kariyerinin zirvesinde; kısa süre önce Ballon d'Or'u da kazandı ve FCB formasıyla olağanüstü bir gol ortalamasına sahip. Kane ile 30'lu yaşlarının ortasında da en üst düzeyde performans sergileyen eski Bayern ve BVB golcüsü Robert Lewandowski (şimdi Chicago Fire'da), Borussia yöneticileri için Guirassy'ye güvenmeye devam etmenin mantıklı olduğuna dair örnekler oluşturuyor.

Gelecek maçlar BVB Bundesliga 09:30 ELV

Yöneticiler, Gineli oyuncunun da en iyi yıllarının henüz yeni başladığını ve zaten güçlü olan gol ortalamasını ileride daha da yükseltebileceğini umuyor. Dortmundluların aklında, eski BVB teknik direktörü Jürgen Klopp'un Liverpool'da görev yaptığı dönemde söylediği şu sözler de var: "Performansın zirvesine mutlaka 20'li yaşların ortasında ulaşılmaz. 30'lu yaşların başında ve ortasında olmanın büyük avantajı, oyuncunun kariyeri boyunca edindiği deneyim sayesinde durumları daha iyi değerlendirebilmesidir. Böylece birkaç yıl öncesine göre daha iyi bir oyuncu bile olabilir," demişti Klopp.

BVB'nin Guirassy ile sözleşme uzatma çabalarını Bild'e göre güçlendiren bir başka etken de şu: Gine millî takımında forma giyen oyuncu, muhtemelen dokuz milyon avronun biraz üzerinde, yüksek bir yıllık maaş alıyor. Ancak Lars Ricken ve diğer yöneticiler, Guirassy'nin ayrılması hâlinde onun yerini doldurabilecek bir oyuncuyu transfer etmenin çok daha pahalıya mal olacağının farkında.

Golcünün ise şu anda Dortmund'da kendisini her zamankinden daha rahat hissettiği belirtiliyor. Hücum hattındaki rakibi Fabio Silva ile çok iyi anlaştığı, ayrıca yaz transferi Joane Gadou ile de yakın arkadaş olduğu söyleniyor. Guirassy'nin, hayalini kurduğu en büyük kulüplerin şu sıralar kendisiyle pek ilgilenmediğini artık fark etmiş olması da buna ekleniyor.

Bu nedenle Guirassy'nin Borussia formasını uzun süre daha giyeceği görülüyor. Dortmund, oyuncu için 2024'te VfB Stuttgart'a 18 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.

Guirassy bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta sekiz gol attı. Ancak çarşamba günü Betis Sevilla'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçı onun için tatsız geçti; Guirassy yarım saati biraz aşkın bir süre sonra yaşadığı fiziksel sorun nedeniyle oyundan alındı.

Getty Images

BVB, haber: Göze çarpmayan yeni isim ayrıntılar üzerinde çalışıyor

Geniş kitleler, Borussia Dortmund'u ayrıntılarda ileri taşıyan yeni bir isimden henüz haberdar değil.

BVB, ekim ayından bu yana yeni saha bakım sorumlusu Scott Tingley ile çalışıyor. Sport Bild'in haberine göre Tingley'nin çalışmaları şimdiden karşılığını veriyor.

Habere göre Tingley, topun Signal Iduna Park'ın çimlerinde eskisinden daha hızlı yuvarlanabilmesine belirleyici katkıyı sağladı. İşin püf noktası şu: Geçen sezonun ikincisinin İngiltere ikinci lig takımı Watford FC'den kadrosuna kattığı Tingley, maç öncesi çim biçme düzenini değiştirdi. Çimler iç saha maçlarından bir gün önce son kez biçilmek yerine artık başlama vuruşundan yalnızca üç saat önce yeniden biçiliyor.

Böylece çimlerin gece boyunca tekrar uzayıp maç sırasında 0,1 ila 0,2 milimetre daha uzun olmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Fark çok küçük olsa da Sport Bild haberine göre teknik direktör Niko Kovac ve ekibi değişiklikten son derece memnun; çünkü oyun gerçekten hızlandı. Bu da BVB'nin kendi stadında mümkün olduğunca baskın oynamasına yardımcı oluyor.

Getty Images

BVB, haber: Ole Book kış transfer dönemindeki olası önceliğe işaret etti

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Ole Book, yaklaşan kış transfer döneminde BVB'nin hangi bölgede yeni oyuncu arayabileceğine ilişkin ipucu verdi.

Çarşamba akşamı Betis Sevilla'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde DAZN'da ocak ayındaki olası transferler sorulan Book, önce net bir yanıt vermedi: "O dönemde nelerin mümkün olacağını göreceğiz. Bu, başka sakatlıklarımızın olup olmayacağına da bağlı." Book, "Şu anki kadromuzdan oldukça memnunuz. Kadro derinliğimiz yeterli," dedi.

Ancak Book sonunda şu sözleri de söyledi: "Çok fazla bekimiz olmadığı büyük bir sır değil. Bu bölgede fazla bir aksilik yaşamamamız gerek."

Dortmund'un temel dizilişinde kanat bek olarak çoğunlukla Julian Ryerson ve Daniel Svensson oynuyor; bu bölgedeki bir sonraki seçenek ise hücum oyuncusu Maximilian Beier. Yaz transferi sol bek Kaua Prates şimdiye kadar ciddi bir alternatif olduğunu gösteremediği için Dortmund kadrosunda bek seçenekleri bunun ötesinde sınırlı kalıyor. Bununla birlikte stoper Ramy Bensebaini gerektiğinde sol tarafta görev yapabilir; acil bir durumda Waldemar Anton da sağ taraf için seçenek olabilir.

Bu bağlamda dikkat çeken bir gelişme de var: BVB'nin yazın da takip ettiği söylenen Zaglebie Lubin'in Polonyalı orta saha yeteneği Marcel Regula'nın adı, kış transfer dönemi için yeniden gündeme gelebilir. Bild, ekim ayında Dortmund'un 20 yaşındaki Regula'yı transfer edip sağ bek olarak yetiştirmek istediğini yazmıştı.

Getty Images

BVB, haber: Dietmar Hamann, Borussia Dortmund'un şampiyonluk şansını gerçekçi buluyor

Dietmar Hamann, Borussia Dortmund'un geçen hafta sonu Bundesliga'nın zirvesindeki Bayern Münih deplasmanında oynanan ve 2-2 biten önemli maçtaki performansının ardından, FCB'ye karşı gerçekten çekişmeli bir şampiyonluk yarışı verebileceğine inanıyor.

Eski Bayern oyuncusu, Sky Austria'nın 'Hamann & Stankovic' podcast'inde BVB'nin Allianz Arena'daki performansından etkilendiğini belirterek "Onlarla başa baş mücadele edebileceklerini gösterdiler," dedi. "Biraz şanslı olsalar da Vincent Kompany göreve geldiğinden beri Münih'te iki kez geriye düşüp maça dönebilen çok az takım oldu."

Konrad Laimer 38. dakikada Bayern'i öne geçirdi, bir saatlik bölüm geride kaldığında konuk ekip Serhou Guirassy ile eşitliği sağladı. Kısa süre sonra Dayot Upamecano'nun golü Bayern'i yeniden öne geçirse de oyuna sonradan giren Fabio Silva, 89. dakikadaki golüyle Borussia'nın deplasmandan bir puanla dönmesini sağladı.

Hamann, "Özgüvenleri yüksek ve artık çok iyi bir kadroları var," diyerek Dortmund'un güçlü gelişimine dikkat çekti. Ancak en önemlisinin şu olduğunu söyledi: "Bence cumartesi günü şu hissi edindiler: 'Evet, Bayern bu yıl yenilebilir olabilir.'"

Sekiz hafta sonunda BVB, FCB ile aynı puanda ancak daha kötü averajı nedeniyle ikinci sırada. Dortmund için cumartesi günü evinde ligin yeni takımı Elversberg'e karşı oynayacağı maçta galibiyet şart. Bayern ise Mainz 05'e konuk olacak.

Getty Images

BVB, haber: Dortmund, Gençlik Ligi'nde A takımdan gelen desteğe rağmen berabere kaldı

Borussia Dortmund U19 takımı, A takım kadrosundan gelen desteğe rağmen çarşamba günü Betis Sevilla'ya karşı evinde oynadığı Gençlik Ligi maçında 2-2'lik beraberlikle yetindi.

Stoper Luca Reggiani ile yazın Brezilya ekibi Cruzeiro'dan yedi milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen sol bek Kaua Prates, İspanyollara karşı maç deneyimi kazandı. BVB'nin gençleri maça hızlı başladı ve Justin Hoy 6. dakikada takımını öne geçirdi.

Ancak Betis, kısa süre sonra Ruben de Sa ile eşitliği sağladı (12. dakika). Golcü Bjarki Gardarsson da çok geçmeden Borussia'yı geçici olarak 2-1 öne geçirdi (23.). Hareketli geçen ilk yarıda konuk ekip 27. dakikada penaltı kazandı ancak BVB kalecisi Aaron Held kurtarışı yaptı. Birkaç dakika sonra üstünlük yine de sona erdi: Fran Batan, 35. dakikada maçın skorunu belirleyen 2-2'lik golü attı.

Şu anda A takımda oynama şansı bulunmayan Reggiani 90 dakikanın tamamında sahada kalırken Prates yaklaşık bir saat sonra oyundan alındı.

Getty Images

BVB, fikstür: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları