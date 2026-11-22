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Borussia Dortmund ile Gladbach arasındaki maçın ardından hakem kararları tartışılıyor. Didi Hamann ise sarı-siyahlıların şampiyonluk şansını yüksek görüyor. BVB'den haberler ve söylentiler.

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BVB haberleri: Gladbach sportif direktörü hakeme tepki gösterdi

Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, BVB karşısındaki 0-1'lik yenilginin ardından hakem ekibini sert biçimde eleştirdi.

Tepkisinin nedeni, 39. dakikada Dortmund ceza sahasında BVB savunmacısı Joane Gadou'nun BMG'nin genç yeteneği Wael Mohya ile mücadelesinde yaşandığı iddia edilen elle oynamaydı. Schröder'e göre bu pozisyonda Gladbach lehine penaltı verilmeliydi.

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Gladbachlı sportif direktör, maçın ardından karma alanda, "İlk yarıda en azından öne geçme fırsatının bize verilmemesi beni çok kızdırıyor. Bu kararı kabul etmeyi son derece zor buluyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Köln'deki kısa video incelemesinin ardından hakem Robert Hartmann, Gladbach lehine penaltı vermedi ve pozisyonu bir kez daha kendisi izlemeden oyunu sürdürdü. Schröder, "Bana göre açık bir elle oynama. Bu görüşümün arkasındayım ve kimse beni aksine ikna edemez. Elle oynama görüldü ama cezayı gerektirecek nitelikte olmadığına karar verildi. Pozisyonu şimdi üç kez izledim. Bana göre kesinlikle yanlış bir karar" dedi.

Schröder'i özellikle kızdıran şey, "pozisyonu izlemeye bile gitmemeleri" oldu: "Artık işlerin birdenbire tamamen ters yöne gittiğini hissediyorum. Hâlâ VAR var ama sonuçta artık kimse monitöre gitmiyor."

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Gladbach Teknik Direktörü Alexander Blessin de şunları vurguladı: "Dortmundlu oyuncu elini orada kullanmasa top Wael'in önünde kalacak. O zaman bunun kasıtlı olup olmaması benim için önemli değil. Topa dokunuyor ve böylece kendisini daha avantajlı bir konuma getiriyor. Bana göre bu açık bir penaltı."

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BVB haberleri: Joane Gadou, Dortmund'da kendisine sınır koymuyor

Yaz transferi Joane Gadou, Borussia Dortmund'da kendisine iddialı hedefler koyuyor. Ruhr Nachrichten gazetesine konuşan Gadou, BVB'ye transferinin kendisini şimdiden çok geliştirdiğini söyledi.

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19 yaşındaki Fransız oyuncu, "Kendime sınır koymuyorum. Mevkimdeki en iyi oyuncular arasında yer almak istiyorum. Hırsım bu" dedi ve ekledi: "Buradan yalnızca olumlu şeyler çıkarabilirim. Her antrenmanda, her maçta daha iyi olduğumu fark ediyorum."

Gadou'nun bu konuda örnek aldığı isimler, şu anda sarı-siyahlıların üçlü savunma hattını birlikte oluşturduğu Nico Schlotterbeck ve Waldemar Anton: "Bana pek çok tavsiye veriyorlar. Yanımda oldukları için gelişiyorum."

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Hem kendisi hem de BVB için işlerin sportif açıdan iyi gitmesi Gadou'yu şaşırtmıyor. "Sonuçta yıllardır istediğim ve uğruna çalıştığım şey buydu. Bu fırsatı değerlendiriyorum; kazanmamız ve kendimi geliştirmem için elimden geleni yapıyorum. Futbol oynamaktan büyük keyif alıyorum ve umarım bu da fark ediliyordur."

Fransız oyuncu, bu sezon Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 16 kez sahaya çıktı. Sözleşmesi 30 Haziran 2031'e kadar devam ediyor.

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BVB haberleri: Niko Kovac, Bayern Münih'teki sakatlıklar hakkında konuştu

BVB Teknik Direktörü Niko Kovac, eski kulübü Bayern Münih'in yaşadığı ağır sakatlık sıkıntısı nedeniyle üzüntü duyuyor.

Kovac, Dortmund'un cumartesi öğleden sonra Borussia Mönchengladbach'a karşı oynadığı Bundesliga maçı (1-0) öncesinde Sky kanalına, "Genel olarak herkesin sağlıklı olmasını isterim. Sakatlıklar bir oyuncu için de bir kulüp için de her zaman en kötü şeydir" dedi.

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BVB teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu yalnızca Bayern Münih için değil, genel olarak söylüyorum. Bizim de iki veya üç sakat oyuncumuz var. Herkesin kadroda olması ve en iyilerle mücadele edebilmek her zaman güzeldir."

Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Luis Diaz, Serge Gnabry ve kısa süre önce sakatlanan Michael Olise ile Harry Kane'in yokluğunda Bayern, şu anda ilk 11'de oynayabilecek yedi oyuncusundan mahrum. 2018-2019 yılları arasında Almanya'nın rekor şampiyonunu çalıştıran Kovac'ın BVB'si ise şu anda FCB'nin iki puan önünde lider.

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BVB haberleri: Didi Hamann, Dortmund'un şampiyonluk şansına inanıyor

Dietmar Hamann, BVB'nin Bayern Münih'in yaşadığı mevcut sakatlık sıkıntısından yararlanabileceğini düşünüyor.

Sky yorumcusu Hamann, "Bayern daha zayıf bir sezon geçirirse orada olmalısınız. Harry Kane'in ve muhtemelen Michael Olise'nin yokluğuyla şimdi böyle bir durum ortaya çıkacak gibi görünüyor" dedi.

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Almanya'nın rekor şampiyonunda Kane ve Olise, cuma akşamı 1. FC Köln ile 1-1 berabere biten maçta sakatlandı. Fransız oyuncunun sakatlığının hafif olduğu ve kısa süre içinde dönebileceği düşünülürken İngiliz millî forvetin, sindesmoz bağındaki yırtık nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

BVB ise Münih ekibinin Köln karşısındaki puan kaybını değerlendirdi ve cumartesi günü Borussia Mönchengladbach deplasmanında 1-0 kazandı. Dortmund, Bayern'i geride bırakarak iki puan farkla liderliğe yükseldi.

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Hamann, "Liderliğe yükselebiliyorsanız ve on maçın ardından zirvedeyseniz, bence BVB'deki herkes bu yıl belki bir şeylerin mümkün olduğunu düşünecektir" dedi.

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BVB haberleri: Şampiyonlar Ligi rakibi Arsenal berabere kaldı, kalecisi David Raya sakatlandı

Arsenal, salı günü Borussia Dortmund'a karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında kalecisi David Raya'dan mahrum kalabilir.

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İspanyol kaleci, cumartesi öğleden sonra Newcastle United ile 2-2 berabere biten maçta omzundan sakatlandı ve 70. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Büyük olasılıkla Dortmund karşısında forma giyemeyecek.

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