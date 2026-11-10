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Borussia Dortmund ve Waldemar Anton, birlikteliklerini sürdürme konusunda iyimser görünüyor. Genç oyuncu Luca Reggiani içinse durum çok farklı. BVB'den haberler ve transfer iddiaları.

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BVB, iddia: Dortmund, Waldemar Anton'un sözleşmesini uzatma konusunda iyimser

Waldemar Anton, kısa sürede Borussia Dortmund kadrosunun değişmez isimlerinden ve savunmanın kilit oyuncularından biri hâline geldi.

Bu nedenle Dortmund'un savunmacıyı mevcut sözleşmesinin bitiminden sonra da kulüpte tutmak istemesi şaşırtıcı değil. Sky Sport tarafından daha önce bildirildiği üzere BVB, millî oyuncunun sözleşmesini uzatma ihtimali üzerinde yoğun biçimde çalışıyor.

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Sky Sport tarafından edinilen bilgilere göre kulüp yöneticileri, Anton'a somut bir sözleşme teklifi sundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin mevcut millî maç arasında ilerletilmesi bekleniyor.

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Anlaşma için koşullar da uygun görünüyor. Hem kulübün hem de oyuncunun müzakerelerin devamına olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Bu nedenle iki taraf da kısa süre içinde ortak bir çözüm bulmayı umuyor.

2024 yazında Dortmund'a transfer olduğundan beri Anton, BVB savunmasında düzenli olarak forma giyiyor. Takım için önemini özellikle istikrarlı süre alması gösteriyor. Sözleşmesi 2028'e kadar süren Anton, bu sezon şu ana kadarki tüm Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi maçlarında baştan sona sahada kaldı.

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BVB, iddia: Luca Reggiani Dortmund'dan ayrılmak istiyor

Sky Sport tarafından yayımlanan habere göre genç yeteneklerin desteklenmesi ve gelişimi konusu Borussia Dortmund'da huzursuzluğa yol açıyor. Bazı genç oyuncuların, yeterince forma şansı bulamamaktan giderek daha fazla rahatsız olduğu belirtiliyor.

Bu durum en belirgin biçimde Luca Reggiani'de görülüyor: Menajerinin kulüp yöneticilerine, oyuncunun başka bir kulübe transfer olmak istediğini ilettiği belirtiliyor.

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Mathis Albert ve Samuele Inacio henüz geleceklerini sorgulayacak noktada değil ancak onlar da daha fazla süre almak ve sahada kendilerini gösterme fırsatı bulmak istiyor.

Mart ayında 2029'a kadar geçerli bir profesyonel sözleşmeye imza atan 18 yaşındaki Reggiani, bu sezon teknik direktör Niko Kovac yönetiminde iki resmî maçta toplam yalnızca 50 dakika süre aldı ve çoğunlukla U23 takımında oynuyor.

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17 yaşındaki Albert, kupa müsabakasının ilk turunda A takımda 90 dakika forma giydi ve Bundesliga'da bir kez oyuna sonradan dahil oldu. İlk haftada HSV karşısında kırmızı kart gören Inacio'ya ise Kovac şimdiye kadar dört maçta şans verdi.

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