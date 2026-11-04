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BVB'den haberler: Dortmund kötü bir sürprize karşı uyarıldı

Stefan Effenberg, Borussia Dortmund'u Şampiyonlar Ligi'ndeki sıradaki rakibi Betis Sevilla'yı hafife almaması konusunda ciddi biçimde uyardı.

"Dortmund, özellikle Betis karşısında kötü bir sürprizle karşılaşabilir. Rakibin adı onları kesinlikle yanıltmamalı" diyen Effenberg, BVB'nin çarşamba akşamı İspanyol ekibiyle oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını t-online için yazdığı köşede değerlendirdi. Effenberg sözlerini şöyle sürdürdü: "Betis, İspanya'da Barcelona, Atletico ve Real gibi üç büyük takımın hemen arkasında. Yalnızca dört puan geride dördüncü sırada ve birkaç hafta önce Real'i evinde 1-0 yendi. Dortmund çok dikkatli olmalı."

Eski Alman millî futbolcu, Betis maçından sonra Borussia'yı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen karşılaşmaları da göz önünde bulunduruyor. Effenberg, "BVB, sonraki maçında Arsenal'le karşılaşmak için Londra'ya gidecek, ardından Inter Milan, Signal Iduna Park'a gelecek. Bu üç maçın sonunda sıfır puanda da kalabilirsiniz. BVB Teknik Direktörü Niko Kovac da bunu takımına mutlaka anlatmıştır" dedi.

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Kovac'ın salı günkü basın toplantısında söyledikleri, bunu gerçekten yaptığını düşündürdü. Hırvat teknik adam Betis'i "çok, çok iyi bir takım" olarak nitelendirdi ve şöyle konuştu: "Tipik İspanyol futbolu oynayan, topa çok fazla sahip olmak isteyen, teknik kapasitesi yüksek bir takım. Ama aynı zamanda savunmadan hücuma çok hızlı ve iyi geçebiliyorlar. Yarın bizi kesinlikle zorlayacaklar."

LaLiga'da dördüncü sırada yer alarak yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerleyen Betis, bu sezon turnuvadaki ilk üç maçını da kazanarak çok iyi bir başlangıç yaptı. OSC Lille deplasmanındaki 3-2'lik galibiyeti, FC Porto'ya karşı 3-2 ve Feyenoord Rotterdam'a karşı 1-0'lık iç saha galibiyetleri izledi.

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BVB'den haberler: Lars Ricken, Jobe Bellingham'ın gelişimini anlattı

Borussia Dortmund'daki inişli çıkışlı ilk sezonunun ardından Jobe Bellingham, bu sezon şimdiye kadar BVB'nin en istikrarlı oyuncularından biri olarak öne çıktı ve teknik direktör Niko Kovac'ın kilit isimlerinden biri oldu.

Westfalen ekibinin spordan sorumlu genel müdürü Lars Ricken, RTL/Sky Sport'a yaptığı açıklamada, "Jobe'un gelişimi bizim için sürpriz değil" dedi. Ricken, Bellingham'ın "olağanüstü bir iç motivasyona" sahip olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Gerçekten her antrenmanda kendini geliştirmek istiyor. Video analizlerine antrenörleri de her zaman dahil ediyor."

2025'te AFC Sunderland'den 30,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında, kardeşi ve Real Madrid yıldızı Jude'un eski kulübüne transfer olan Bellingham, bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı ve üç asist yaptı. Ricken, merkez orta saha oyuncusunun güçlü yanlarını özellikle "savunmada rakipleri etkisiz hâle getirmek ve boşlukları kapatmak" olarak görüyor. Ancak Bellingham son dönemde zaman zaman biraz daha hücuma dönük bir rolde de oynadı.

Ricken, "İlk golünü de bir noktada atarsa onun adına elbette sevinirim" dedi. 21 yaşındaki İngiliz oyuncu aslında BVB formasıyla daha önce bir kez gol attı, ancak Dortmund formasıyla attığı tek golün üzerinden uzun zaman geçti. Bellingham, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda BVB adına çıktığı ikinci maçta Mamelodi Sundowns'a karşı 4-3 kazanılan karşılaşmada fileleri havalandırmıştı.

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BVB'den haberler: Watzke, Bartra ile yeniden buluşacak olmaktan mutlu

Borussia Dortmund, eski oyuncusu Marc Bartra'yı duygusal bir geri dönüşte kollarını açarak karşılayacak. Kulüp başkanı Hans-Joachim Watzke, çarşamba akşamı (TSİ 21.00/DAZN) Betis Sevilla ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde SID'ye, "Çok iyi bir insan. Hepimiz onunla yeniden buluşmayı dört gözle bekliyoruz! Yalnız Marc kafa gollerini başka rakiplere karşı atsın" dedi.

Bugün 35 yaşında olan ve Betis'te düzenli olarak ilk 11'de oynayan stoper Bartra, 2017'de takıma yönelik bombalı saldırıda yaralanan tek BVB futbolcusuydu. Saldırgan, takım otobüsünün yanındaki bir çalının içine yerleştirdiği, metal çivilerle doldurulmuş üç patlayıcıyı infilak ettirmişti. Patlamada isabet alan Bartra'nın sağ el bileği kırılmış, koluna da yabancı cisim parçaları saplanmıştı.

Watzke o dönemde BVB'nin genel müdürüydü. Saldırının hemen ardından sportif açıdan nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin anlaşmazlıklar, teknik direktör Thomas Tuchel ile ilişkisini kopma noktasına getirdi. Tuchel, sezonu DFB Kupası şampiyonu olarak tamamladıktan kısa süre sonra görevden alındı.

Bartra, dört yıllık sözleşmesinin bir buçuk yılını geçirdikten sonra 2018 kışında BVB'den ayrıldı. Saldırının yarattığı travmanın ardından evine dönmek istiyordu. Çarşamba akşamı için "Çok zorlu bir maç bekliyorum. Dortmund'un ne kadar güçlü olduğunu ve bu statta oynamanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz" dedi.

Bartra, İspanya liginde dördüncü sırada bulunan Betis'in "kendini küçümsemeden, hırs, heyecan ve saygıyla" geleceğini vurguladı. Betis'in büyük takımlarla başa çıkabildiğini gösterdiğini söyleyerek, "Deneyimli, yetenekli ve kimliği oturmuş bir takımımız var" dedi. (SID)

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