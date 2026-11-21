Reklam

Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach karşısında Waldemar Anton'dan yeniden yararlanabilecek gibi görünüyor. Sarı-siyahlılar ise hücumdaki genç yeteneğini bonservis bedeli almadan kaybedebilir. BVB'den haberler ve iddialar.

BVB hakkında diğer haberler ve yazılar:

BVB'nin özel bir maddeye sahip olduğu iddia ediliyor: Paris Brunner imzaya yakın görünüyor

Nico Schlotterbeck için transfer yarışı kızışıyor; Barcelona'nın da ilgilendiği iddia ediliyor

BVB transfer iddiaları: Waldemar Anton, Gladbach maçında kadroya dönüyor

BVB, Borussia Mönchengladbach maçında millî futbolcu Waldemar Anton'dan yeniden yararlanabilecek gibi görünüyor.

Ruhr Nachrichten'in haberine göre son dönemde kas sorunları yaşayan stoper, cumartesi öğleden sonra (15.30) teknik direktör Niko Kovac'ın kullanımına yeniden hazır olacak.

Reklam Reklam

Anton'un normalde Almanya Millî Takımı ile Sırbistan ve Hollanda'ya karşı UEFA Uluslar Ligi maçlarında oynaması gerekiyordu. Ancak Doğu Avrupalılara karşı ilk maçtan önce millî takım kampından ayrıldı.

Related Topics

Gelecek maçlar BMG Bundesliga 09:30 BVB

Kovac, büyük olasılıkla forvet Serhou Guirassy ve orta saha oyuncusu Carney Chulwuemeka'dan da yararlanamayacak. Her iki oyuncu da son günlerde uyluk sorunları yaşadı.

Getty Images

BVB haberleri: Joane Gadou, Fransa A Millî Takımı'nın hayalini kuruyor

Joane Gadou, BVB'de bu sezonun en çok çıkış yapan oyuncularından biri. DFB-Pokal'ın ilk turu dışında bu sezon teknik direktör Niko Kovac yönetiminde tek bir maç bile kaçırmadı ve son olarak sağ bekte de hızıyla etkili oldu.

Reklam

19 yaşındaki oyuncu, Ruhr Nachrichten ile yaptığı görüşmede kendinden emin bir şekilde, "Bundesliga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz" dedi. "Bunu söylemenin yapmaktan daha kolay olduğunu biliyorum ama kendimize büyük hedefler koymalıyız."

PSG altyapısından yetişen ve sezon öncesinde RB Salzburg'dan sarı-siyahlılara yaklaşık 20 milyon euro karşılığında transfer olan Gadou'nun kişisel hedefleri de büyük.

Reklam

"Kendime sınır koymuyorum. Potansiyelimi en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum" diyen Fransa U21 Millî Takımı oyuncusunun en büyük hedeflerinden biri ise şu: "A Millî Takım'daki ilk maçım beni gurur ve onurla doldurur."

Getty Images

BVB transfer iddiaları: Dortmund, hücumdaki genç yeteneğini kaybedecek mi?

Borussia Dortmund, sözleşmesi gelecek yaz sona erecek hücum yeteneği Justin Hoy'u kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Sky Sport'un haberine göre olası bir sözleşme uzatmasına ilişkin görüşmelerde şu anda somut bir ilerleme de yok.

Reklam

Bu nedenle 18 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sarı-siyahlılardan bonservis bedeli olmadan ayrılması ihtimal dışı değil. Bundesliga ve 2. Bundesliga'dan birkaç kulübün Polonya U19 Millî Takımı oyuncusunun durumunu şimdiden sorduğu belirtiliyor.

Hoy, bu sezon şimdiye kadar BVB U19 takımıyla çıktığı 14 maçta altı gol ve üç asist kaydetti. Oyun kurucu, 2022'de Eintracht Frankfurt'tan Dortmund'a transfer olmuştu.

IMAGO

Reklam

BVB haberleri: Eski Dortmundlu Pascal Groß, Brighton ile sözleşmesini uzattı

Eski millî futbolcu Pascal Groß, Brighton & Hove Albion ile sözleşmesini bir yıl daha uzatarak 2028'e kadar takımda kaldı. Premier League kulübü bunu cuma akşamı duyurdu.

Teknik direktör Fabian Hürzeler, vatandaşı hakkında, "Pascal'ın yeni bir sözleşme imzalamasından çok mutluyuz. Sahadaki pek çok niteliğinden söz edebiliriz: golleri, asistleri ve futbol zekâsı. Ancak aynı zamanda takım içinde harika bir lider" dedi.

Reklam

Groß, Borussia Dortmund'da geçirdiği 18 ayın ardından ocak ayında Brighton'a dönmüştü. 35 yaşındaki oyuncu, 2017-2024 yılları arasında da İngiliz ekibinde forma giymiş ve takımın değişmez isimlerinden biri hâline gelmişti. Pazar günü (15.00) Hull City deplasmanında Brighton formasıyla 300. maçına çıkabilir.

(SID)

Getty Images

Reklam

BVB fikstürü: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları