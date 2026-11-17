Reklam

BVB'nin birden fazla oyuncuyla yürüttüğü görüşmelerde sorun yaşayabileceği belirtiliyor. Ayrıca yüzlerce ilahiyatçı Felix Nmecha'ya destek verdi. Borussia Dortmund'dan haberler ve iddialar.

BVB hakkında diğer haberler ve yazılar:

Pascal Groß bir anda "Premier League'in en iyi oyuncusu" oldu

Rekor seyirci önünde! Popp, BVB'yi farklı derbi galibiyetine taşıdı

BVB yöneticisi Nmecha ile bir görüşme daha yapılacağını açıkladı

BVB iddiası: Schlotterbeck'in sözleşmesinin uzatılması başka sorunları da beraberinde mi getiriyor?

Nico Schlotterbeck'in BVB ile bu yılın nisan ayında sözleşmesini uzatması , görünüşe göre başka sorunları da beraberinde getiriyor. Sport Bild'in haberine göre stoperin maaşına yapılan yüksek zam, diğer önemli oyuncularla yürütülen mevcut ve gelecekteki görüşmeleri etkiliyor.

Buna göre Waldemar Anton, Gregor Kobel ve Serhou Guirassy, Borussia Dortmund'da mali açıdan nelerin mümkün olduğunu gördü. Üçünün de sözleşmesi 2028 yazında sona eriyor ve kulüp hepsini takımda tutmak istiyor.

Reklam Reklam

Schlotterbeck'in, 2031'e kadar geçerli yeni sözleşmesiyle bonuslar dahil yıllık brüt 14 milyon avro kazanabileceği belirtiliyor. Böylece kulübün açık ara en çok kazanan oyuncusu konumunda. Geleceğin kaptanı olarak görülen 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon da mevcut kaptan Emre Can'ın yokluğunda kaptanlık yapıyor. Can, çapraz bağ yırtığının ardından sahalara ancak yeni yılda dönecek.

Related Topics

Gelecek maçlar BMG Bundesliga 09:30 BVB

Ancak Anton, Kobel ve Guirassy de kulüp için büyük önem taşıyor. Anton ile görüşmeler başladı fakat görüşmelerin tıkandığı belirtiliyor. BVB'nin ilk teklifinin Anton'ın beklentilerini karşılamadığı , önerilen ücretin Schlotterbeck'in kazancının yalnızca yaklaşık yarısı olduğu öne sürülüyor. Öte yandan Premier League'den ilgi olduğuna dair iddialar da gündemde.

Habere göre Kobel ve Guirassy de görüşmelerde maaş konusu açıldığında kendilerine sunulan teklifi Schlotterbeck'in maaşıyla karşılaştıracak. BVB'nin benzer büyüklükte üç maaş zammını daha karşılayıp karşılayamayacağı ise şüpheli görülüyor.

Getty Images

Reklam

BVB haberleri: Yüzlerce ilahiyatçı Felix Nmecha'ya destek verdi

Çoğunluğu evanjelik ve bağımsız kilise çevrelerinden 300'den fazla ilahiyatçı ve kilise yetkilisi, açık bir mektupla BVB'li Felix Nmecha'nın arkasında durdu. Başkan Hans-Joachim Watzke ile kulüp yönetimine hitaben yazılan mektubun imzacıları, Alman millî futbolcunun tartışmalı gol sevincine destek verdi.

İlahiyatçılar tutumlarını, Almanya'da queer etik gibi belirli cinsel etik anlayışlarını destekleme zorunluluğu bulunmamasıyla gerekçelendiriyor. Ayrıca futbolcunun inancını yaşama ve bunu kamuoyuna açıkça ifade etme hakkına sahip olduğunu savunuyorlar. Doğmamış yaşamı korumanın ve "yüksek bir evlilik etiğini" savunmanın da hukuka aykırı olmadığını belirtiyorlar. Onlara göre bu görüşler, "farklı düşünen veya farklı yaşayan insanları hiçbir şekilde" değersizleştirmiyor.

Reklam

Ancak Nmecha'nın gol sevinciyle ilgili tartışmanın konusu elbette bu değildi. Eleştirilen, Nmecha'nın inancı ya da evlilik öncesi cinsel ilişki ("evlilik etiği") ve benzeri konulardaki varsayılan görüşleri değildi. Eleştirilerin odağında, gol sevinciyle destek verdiği "Ballers in God" oluşumu vardı. Bu oluşum, eşcinsel karşıtı, queer ve trans bireylere yönelik düşmanca görüşlere sahip olmakla suçlanıyor.

Mektubu kaleme alanlar, kulübün tutumundan "büyük endişe" duyduklarını belirtiyor; bunda gerçek hoşgörünün giderek azaldığını gördüklerini ifade ediyor. Onlara göre farklı yaşam biçimleri birbiriyle çelişse bile "demokratik bir hukuk devletinde dünya görüşleri arasında olumlu bir rekabet mümkün olmalı".

Reklam

Ayrıca diğer dinlerdeki cinsel etik anlayışının kıyaslandığında "çok daha kısıtlayıcı" olduğu gerekçesiyle BVB yönetimi "uygunsuz bir çifte standart" uygulamakla suçlanıyor.

Tartışmanın arka planında şu olay var: Nmecha, millî maç arasından önce SV Elversberg'e karşı oynanan maçta "Ballers in God" örgütüyle bağlantılı gol sevinci hareketini bir kez daha yaptı. "The King's Return" girişimine dikkat çekmek için hayalî bir tacı çimlere bıraktı. Bu ağ, diğer suçlamaların yanı sıra azınlıklara ayrımcılık yapmakla da suçlanıyor . Ayrıca geçmişte eşcinsel karşıtı açıklamaları ve evanjelik dünya görüşüyle olumsuz tepkiler çekmişti.

Reklam

Ardından Dortmund'un taraftar ve destek birimi, evanjelik ağlarla araya açık bir mesafe konmasını istedi. Watzke de bu talebi anlayışla karşıladı . "Bunu kendi evimizde istemiyoruz" diyen Watzke, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ona şunu söyledim: Felix, bunun taraftarları böldüğünü hissediyorsan belki sen de bunu bir daha yapmaman gerektiğini anlarsın. Bunu düşünecek. Kendisiyle çok güzel bir görüşme yaptık. Bir saatlik görüntülü görüşme gerçekleştirdik. Şu anda bu aşamadayız ve o da konuyu düşünecek. Makul bir çözüm bulacağımızı umuyorum."

Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da millî maç arasında konu hakkında konuştu ve Nmecha'dan Almanya Millî Takımı formasıyla taçlı gol sevincini yapmamasını istediğini açıkladı . Cuma akşamı Sırbistan'a karşı oynanan maçtan (3:1) önce Klopp, "Bütün insanları sevdiğini ve kimseyi karalamadığını söyledi. Benim için en önemli kısım böylece açıklığa kavuştu. Artık bu şekilde gol sevinci yapmak istemiyor" dedi.

Reklam

Yine de tartışma rahatsızlık yaratmaya devam ediyor. 3.000'den fazla kişi, "İnanç faul değildir: Bırakın Felix sevinsin!" adlı çevrim içi dilekçeyi imzaladı.

Getty Images

BVB fikstürü: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları

Tarih Turnuva Maç 21 Kasım Cumartesi (15.30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 24 Kasım Salı (21.00) Şampiyonlar Ligi FC Arsenal - Borussia Dortmund 29 Kasım Pazar (19.30) Bundesliga Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2 Aralık Çarşamba (20.45) Almanya Kupası Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 6 Aralık Pazar (15.30) Bundesliga FC Schalke 04 - Borussia Dortmund