Reklam

BVB ile Bayern Münih, çok yetenekli bir savunmacı için yakında transfer yarışına girebilir. Ayrıca iki as oyuncudan iyi haberler var. Borussia Dortmund'dan haberler ve iddialar.

BVB ile ilgili diğer haberler ve yazılar:

Schlotterbeck nedeniyle! BVB'nin mali bir sorunla karşı karşıya kalabileceği iddia ediliyor

Pascal Groß bir anda "Premier League'in en iyi oyuncusu" oldu

Rekor seyirci önünde! Popp, BVB'yi farklı derbi galibiyetine taşıdı

BVB, iddia: Bayern Münih ile genç yetenek için transfer yarışı mı?

Hem BVB hem de Bayern Münih'in, Portekiz birinci lig ekibi Estoril Praia'dan Jordan Arnolin'i takip ettiği belirtiliyor. Haberi Foot Mercato aktardı.

Habere göre iki Bundesliga rakibinin yetenek avcıları, henüz 18 yaşındaki oyuncunun bu sezon A takımda çıkış yapmasının ardından sergilediği performansı izledi. Asıl mevkisi stoper olan ve ön liberoda da oynayabilen Arnolin, mümkün olan 10 lig maçının beşinde forma giydi. Kulübü şu anda ligin son sırasında olsa da performansıyla beğeni topladı.

Reklam Reklam

Arnolin, Portekiz U19 millî takımında da forma giyiyor ve 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Haberde olası bonservis bedeli belirtilmiyor. Ancak yakın gelecekte bir teklif yarışı yaşanabilir.

Related Topics

Borussia Dortmund ve Almanya'nın rekor şampiyonunun yanı sıra FC Barcelona ile OSC Lille'in de Arnolin'le ilgilendiği belirtiliyor. Adı geçen kulüplerin gözlemcilerinin, Estadio Carlos Osorio'da oynanan Portekiz U19-Almanya maçında (3-2) da genç oyuncuyu izlediği aktarılıyor.

Getty Images

BVB, haberler: Waldemar Anton ve Serhou Guirassy'den iyi haberler

BVB, gelecek cumartesi Gladbach ile oynayacağı Borussia takımları arasındaki maça hazırlanmak için resmen yeniden antrenmanlara başladı. Çarşamba günü ABD adına hâlâ görev yapacak Mathis Albert dışındaki millî oyuncuların perşembe günü antrenman sahasında olması bekleniyor.

Reklam

Son dönemde sakatlık sorunları yaşayan iki as oyuncu Waldemar Anton ve Serhou Guirassy'nin Gladbach'a karşı oynayıp oynayamayacağı ise belirsiz. Ruhr Nachrichten'e göre karar son anda verilecek. İki oyuncunun da son günlerde bireysel çalıştığı belirtiliyor. BVB'de ise her ikisinin de yakında tam kapasiteyle çalışabileceğine dair genel bir iyimserlik var.

Anton, kas sorunları nedeniyle Almanya millî takımıyla yolculuğa çıkmamıştı ; Guirassy ise son döneme kadar uyluk kasındaki zorlanmayla uğraşıyordu.

Reklam

Carney Chukwuemeka'nın ise SV Elversberg maçında erkenden oyundan çıkmasının ardından bu yıl bitmeden dönmesi bekleniyor. Haberi Ruhr Nachrichten aktardı. Orta saha oyuncusunun kas sakatlığı, ilk başta korkulduğu kadar ciddi değil.

Getty Images

BVB fikstürü: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları

Tarih Organizasyon Maç 21 Kasım Cumartesi (15.30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 24 Kasım Salı (21.00) Şampiyonlar Ligi FC Arsenal - Borussia Dortmund 29 Kasım Pazar (19.30) Bundesliga Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2 Aralık Çarşamba (20.45) Almanya Kupası Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 6 Aralık Pazar (15.30) Bundesliga FC Schalke 04 - Borussia Dortmund