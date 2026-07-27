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BVB, Haberler: Carsten Cramer, Bundesliga’daki rakiplere yüklendi

Borussia Dortmund İcra Kurulu Sözcüsü Carsten Cramer, Bundesliga’daki diğer kulüplere yönelik sert eleştirilerde bulundu. BVB yöneticisi, ligdeki rakiplerini uluslararası pazarlamada yeterli cesareti göstermemekle suçladı.

Cramer, WAZ'a yaptığı açıklamada, "Yurt dışında çok daha cesur bir Bundesliga görmek istiyorum" dedi. "Yurt dışı pazarlamasında ne gibi fırsatlar olduğunu fark etmeliyiz ve her zaman olası bir riskten söz etmemeliyiz. Dünya Kupası’ndan sonra yine sadece Bayern ve bizim seyahate çıkacak olmamızı üzücü buluyorum."

Sarı-siyahlılar yaz turunu Japonya’nın Osaka ve Tokyo metropollerinde geçirirken, Bayern Münih de ağustos başında Güney Kore ve Hong Kong duraklarıyla onları takip edecek.

Pazar günü, Dünya Kupası katılımcıları Gregor Kobel, Ramy Bensebaini, Julian Ryerson ve Marcel Sabitzer ile sakat ikili Emre Can ve Nico Schlotterbeck olmadan Uzak Doğu’ya uçan Vestfalya ekibini, yerinde yoğun bir pazarlama ve maç turu bekliyor. PR etkinliklerinin yanı sıra Cerezo Osaka ve FC Tokyo’ya karşı iki hazırlık maçı da programda yer alıyor.

Antrenman sahasındaki kapsamlı çalışmalar ise geri planda kalıyor. Teknik direktör Niko Kovac, cumartesi günü Fortuna Düsseldorf ile oynanan hazırlık maçının (1-2) kenarında, "Muhtemelen beklenenden çok daha az antrenman olacak" dedi. "Zaten üçüncü antrenman haftasında yüklemeyi düşürüyoruz."

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BVB, Söylenti: Yan Couto'nun Como'ya hızlı bir ayrılığı pek olası değil

Yan Couto konusunda Borussia Dortmund’dan hızlı bir ayrılık şimdilik görünmüyor. Bild'in haberine göre BVB ile Como 1907 hâlâ uzlaşmadan çok uzak. Bunun nedeninin, planlanan transferin mali şartlarında ciddi farklılıklar olduğu ifade edildi.

Ayın başında her şey, Brezilyalı sağ bekin İtalya’dan Şampiyonlar Ligi katılımcısına kiralık olarak transfer olacağına işaret ediyordu. Ancak transfer, BVB’li rakibi Julian Ryerson’ın sakatlık sorunları yaşamasının ardından geçici olarak yavaşladı. Norveçli oyuncu için ise bu arada rahatlatıcı haber geldi.

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BVB, Söylenti: Julian Brandt görünüşe göre bir kulübü tercih ediyor

Bonservissiz durumdaki Julian Brandt (30) için yarışta şu anda iki kulüp öne çıkıyor. Sky Sports'un aktardığına göre Leeds United, eski Dortmundlu oyuncuya somut bir teklif sundu. Buna paralel olarak Ajax Amsterdam’dan da hazır bir teklif olduğu belirtildi.

Brandt’ın şu anda Leeds’te oynamaya daha yakın durduğu, çünkü Premier League’de sahaya çıkma perspektifinin onu fazlasıyla cezbettiği kaydedildi. Seçenekleri değerlendirmek adına babası ve menajeri Jürgen Brandt’ın ay başında Elland Road’da görüşme yaptığı ifade edildi. Ancak habere göre görüşmeler hâlâ sürüyor.

Hücumcu orta saha oyuncusunun İtalya Serie A’ya transfer fikrine de prensipte açık olduğu, ancak şu an için bu yönde somut bir yakınlaşma bulunmadığı aktarıldı. BVB ile sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Brandt bonservis bedeli olmadan transfer edilebilir durumda.

BVB: Yaz döneminde hazırlık maçları, tarihler, TV yayınları

Tarih Saat Maç TV ve canlı yayın Maç yeri Cumartesi, 25 Temmuz Saat 13.00 Fortuna Düsseldorf - BVB BVB-TV / Sky Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Çarşamba, 29 Temmuz Saat 12.00 (Almanya saati) Cerezo Osaka - BVB BVB-TV / Sky / DAZN Yanmar Stadium Nagai (Osaka City) Cumartesi, 1 Ağustos Saat 12.00 (Almanya saati) FC Tokyo - BVB BVB-TV / Sky / DAZN MUFG Stadium (Tokyo) Pazar, 9 Ağustos Saat 15.00 (Almanya saati) FC Arsenal - BVB BVB-TV / Sky Emirates Stadyumu (Londra) Cumartesi, 15 Ağustos 17.30 BVB - Roma BVB-TV / Sky Signal Iduna Park (Dortmund)



