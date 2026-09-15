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BVB, Haberler: VfB Stuttgart'ın radarında Fabio Silva da vardı

Fabio Silva, BVB'nin SC Paderborn 07 karşısında aldığı 3-0'lık galibiyette gol atan isim oldu ve ardından açık şekilde takdir topladı. TV yorumcusu Dietmar Hamann, bu performansın ardından Portekizli oyuncuyu "olağanüstü bir oyuncu" olarak nitelendirdi ve ekledi: "Onun gibi komple forvet çok az var."

VfB Stuttgart Sportif Direktörü Fabian Wohlgemuth da şimdi Sky90'da, Svabyalıların Silva'yı radarına aldığını doğruladı: "Bir yıl önce biz de onunla ilgilenmiştik."

Ancak o dönemde transfer somut bir aşamaya gelmemişti. Stuttgartlı yönetici, Dortmundlu oyuncunun gelecekteki potansiyeli hakkında ise bir hüküm vermek istemedi: "Bunun için konuya biraz fazla uzağım."

Şu anda beş resmi maçta dört gol atan oyuncunun güncel formuna ilişkin Wohlgemuth, "Belli ki şu anda iyi bir dönem geçiriyor ve Dortmund da bu yüzden onun orada olmasından mutlu olabilir" dedi.

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BVB, Haberler: Serhou Guirassy güncel formu hakkında konuştu

Dortmund'un forveti Serhou Guirassy, yeni sezona altı skor katkısıyla - dört gol ve iki asist - mükemmel bir giriş yaptı.

bundesliga.com'un, en üst seviyedeki formunda olup olmadığı sorusuna golcü şu yanıtı verdi: "Evet, doğru. Takım da harika formda. Maçlarımızı kazanıyoruz, bu nedenle bunu kesinlikle söyleyebiliriz."

Geçen hafta kişisel bir jubile kutladığını ise 30 yaşındaki oyuncu ancak sonradan fark etti: "Bir başka sezona da böyle başlamak son derece önemli. Salı günü Dortmund formasıyla 100. maçıma çıktım - ve bunu hiç bilmiyordum bile! Şimdi aynen böyle devam etmemiz gerekiyor."

BVB'nin şu anda puan tablosunda Bayern Münih'in önünde yer almasını Guirassy bir fırsat olarak görüyor. Sonuçta böyle bir sıralama olağan bir durum değil. Gineli oyuncu, "Elbette bu çok nadir oluyor. Geçen sezona bakarsanız, sanırım Bayern'in önünde bir kez bile yer almamıştık. Bu yüzden bunu değerlendirmemiz gereken bir durum" dedi ve rekortmen şampiyonla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Onlar çok büyük bir takım, ama Schalke maçında görüldüğü gibi puan kaybedebilirler. Bu yüzden bunu değerlendirmek bize bağlı."

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BVB, Haberler: Joey Veerman, Serhou Guirassy'den etkilendiğini gösterdi

Joey Veerman'ın PSV Eindhoven'dan 20 milyon avronun üzerinde bir bedelle BVB'ye transferi, Dortmund için hemen sportif bir kazanım olduğunu gösterdi. Orta saha oyuncusu üzerinde o zamandan beri özellikle takım arkadaşı Serhou Guirassy kalıcı bir izlenim bıraktı.

bundesliga.com ile yaptığı söyleşide Veerman, forvetin özelliklerini övdü: "Kalitesinden etkilendim. Ona her zaman pas verebilirim. Sürekli topa doğru hareket ediyor ve diğer oyuncularla bağlantının kurulmasına yardımcı oluyor. Benim hoşuma giden de tam olarak bu."

Bunun yanı sıra Hollandalı oyuncu, Guirassy'nin kaleye yönelme becerisini de vurguladı: "Ve ceza sahası önünde de gerçekten çok tehlikeli. O üst düzey bir forvet."

Yeni transfer ayrıca Signal Iduna Park'taki ilk maçında yaşadığı özel atmosferden de söz etti. BVB futbolcusu olarak ilk kez çime adım attığı an, onda derin bir iz bıraktı: "Isınmak için dışarı çıktığında, taraftarlar bu kadar yüksek sesle şarkı söylerken gerçekten tüylerin diken diken oluyor."

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