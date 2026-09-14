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BVB, Haberler: Lars Ricken'dan Bayern Münih'e küçük bir gönderme

BVB sezona kusursuz başladı ve böylece FC Bayern Münih'i en baştan baskı altına aldı. Borussia Dortmund Sportif Genel Müdürü Lars Ricken, bu momentumu seri şampiyona doğru ince bir iğneleme için kullandı, ancak mevcut anlık tablodan şimdiden bir meydan okuma çıkarmayı reddetti.

50 yaşındaki yönetici Bild'e yaptığı açıklamada, "İki kulüp arasında çok saygılı bir ilişki var. Ama buna rağmen son yıllarda Bayern'e, onlara karşı bir meydan okuma yapılması gerektiği hissini de vermedik" dedi.

Buna rağmen BVB patronu küçük bir psikolojik atışmayı da es geçmedi. Münih ekibinin alışılmış liderlik koltuğunu şimdilik kovalaması ve Borussia'nın iki puan gerisinde yer alması onu belli ki memnun ediyor: "Ama onların biraz sinirlenmiş olmasını umduğumu da gizlemek istemiyorum" diyen Ricken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabloyu biliyoruz ve şu anda kendi görüşlerine göre ait olmaları gereken yerde değiller. Eğer bu duygu hâkimse, bundan memnun olurum."

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BVB, Haberler: Elversberg Teknik Direktörü Vincent Wagner, Dortmund taraftarı olduğunu açıkladı

Vincent Wagner şu sıralar Bundesliga'nın yeni ekibi SV Elversberg ile ses getirse de aslında kalbi üst ligdeki başka bir takım için atıyor. Teknik adam, Bild 'e yaptığı itirafta, yaklaşık otuz yıldır BVB hayranı olduğunu söyledi.

Wagner, "Şimdi ne söylediğime dikkat etmem lazım. 1995/1996 sezonundan bu yana Borussia Dortmund taraftarıyım. Ama şu anda bir gün orada kenarda duracağıma dair hâlâ yeterli hayal gücüm yok. SV Elversberg'de mutluyum ve Bundesliga teknik direktörü olabildiğim için memnunum; çünkü işimi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Elversberg çalıştırıcısı oyun felsefesinde sektörün iki mutlak büyüğünü örnek alıyor: "Bütüncül bir futbol oynatmaya çalışıyorum. Klopp'un yoğunluğu ve tutkusu, Pep Guardiola'nın taktik anlayışı ve titizliğiyle birleşiyor."

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BVB, Haberler: Mussa Kaba aylar süren aranın ardından geri döndü

17 yaşındaki BVB'li orta saha cevheri Mussa Kaba, yarım yıllık sakatlık arasının ardından sahalara döndü. Dortmund ikinci takımının Rödinghausen'e karşı aldığı 3-2'lik galibiyette doğrudan ilk 11'de yer aldı ve bir devre oynadı.

Fiziksel büyüme atakları ve bunun sonucunda ortaya çıkan kas şikayetleri, genç yeteneği mart ayından bu yana devre dışı bırakmıştı; bu nedenle sorumlular temkinli bir yeniden yapılanma antrenmanına yöneldi.

Son dönemde sakat olan Enzo Duarte ile birlikte şimdi U23'te önemli maç pratiği topladı. Teknik direktör Daniel Rios, önümüzdeki dönem için birincil hedefin optimal fizik seviyesine dönüş olarak kaldığını vurguladı: "Şimdi mesele Mussa ve Enzo'nun süre alması ve ritme girmesi. Bu konuda profesyonel departmanla her zaman bir koordinasyon var."

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BVB, Haberler: Lars Ricken, Jadon Sancho'nun dönüşü hakkında konuştu

Kulüpsüz Jadon Sancho'nun Borussia Dortmund'a olası ikinci dönüşü hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Sportif Genel Müdür Lars Ricken şimdi Bild'e bunun neden gerçekleşmediğini açıkladı.

Ricken, "Benim için şu aşamada yeni yüzleri, yeni hikâyeleri, yeni özdeşleşme figürlerini içeri almak bir parça önemliydi" dedi.

Yedek rolü, bu kategorideki bir oyuncu için hem içte hem dışta anlatılması zor bir durum olurdu. Ricken, "Jadon'un çok büyük bir etkisi var" dedi. Daha az süre alsa bile İngiliz oyuncunun adı haber akışına kalıcı biçimde hâkim olacaktı. Ricken, "tek konumuzun Jadon olacağından" endişe etti.

Ricken sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun sonucunda şuna bakman gerekirdi: Bir Fabio Silva'yı satıyor musun?" Planlanan transferler de yavaşlayacaktı: "O zaman sadece Karetsas'ı alıp Konstantelias'ı alamaz mısın?"

Bunun yanı sıra kulübün kendi altyapı oyuncularının perspektifi de zarar görecekti. Ricken burada özellikle iki yeteneğin altını çizdi: "Inacio ya da Mathis Albert gibi genç oyuncularımız var. O zaman bunları satmak ya da kiralamak zorunda mı kalırsın?"

Yapılan değerlendirmenin sonunda, yetkililerin yeniden transfer yönünde net bir temel kararı olmadığı ortaya çıktı. Ricken, "Bunlar bizim verdiğimiz kararlar" diyerek sözlerini noktaladı.

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