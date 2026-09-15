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BVB, Haberler: VfB Stuttgart, Fabio Silva'yı radarına almıştı

Fabio Silva, BVB'nin SC Paderborn 07 karşısında aldığı 3-0'lık galibiyette gol atan isim oldu ve ardından açık şekilde takdir topladı. TV uzmanı Dietmar Hamann, bu performansın ardından Portekizli oyuncuyu "olağanüstü bir oyuncu" olarak nitelendirdi ve şunu ekledi: "Onun gibi bu kadar komple çok az santrfor var."

VfB Stuttgart Spor Direktörü Fabian Wohlgemuth da şimdi Sky90'da, Schwaben ekibinin Silva'yı radarına aldığını doğruladı: "Bir yıl önce biz de onunla bir ara ilgilenmiştik."

Ancak o dönemde bir transfer somut hâle gelmemişti. Stuttgartlı yönetici, Dortmundlu oyuncunun gelecekteki potansiyeli hakkında da bir yargıda bulunmak istemedi: "Bunun için biraz fazla uzağım."

Beş resmi maçta şimdiden dört gol atan oyuncunun mevcut formuna değinen Wohlgemuth, "Belli ki şu anda iyi bir dönem geçiriyor ve bu nedenle Dortmund onun orada olmasından mutlu olabilir" dedi.

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BVB, Haberler: Serhou Guirassy mevcut formu hakkında konuştu

Dortmund'un forveti Serhou Guirassy, yeni sezona altı skor katkısıyla, dört gol ve iki asistle mükemmel bir başlangıç yaptı.

bundesliga.com'un kendisine en üst seviyede olup olmadığı yönündeki sorusuna golcü şu yanıtı verdi: "Evet, doğru. Takım da harika formda. Maçlarımızı kazanıyoruz, bu yüzden bunu rahatlıkla böyle söyleyebiliriz."

Geçen hafta kişisel bir jubile kutladığını ise 30 yaşındaki oyuncu ancak sonradan fark etti: "Bir sezon daha böyle başlamak son derece önemli. Salı günü Dortmund formasıyla 100. maçıma çıktım ve bunu hiç bilmiyordum bile! Şimdi aynen böyle devam etmemiz gerekiyor."

BVB'nin şu anda puan tablosunda Bayern Münih'in önünde yer almasını Guirassy bir fırsat olarak görüyor. Sonuçta böyle bir tablo konumu normal bir durum değil. Gineli oyuncu, "Elbette bu çok nadir. Geçen sezona baktığınızda, sanırım Bayern'in önünde bir kez bile yer almadık. Bu yüzden değerlendirmemiz gereken bir durum bu" dedi ve rekortmen şampiyonla ilgili olarak şunları söyledi: "Onlar çok büyük bir takım ama Schalke maçında görüldüğü gibi puan kaybedebilirler. Bu yüzden bunu değerlendirmek bize kalmış."

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BVB, Haberler: Joey Veerman, Serhou Guirassy'den etkilendiğini gösterdi

Joey Veerman'ın PSV Eindhoven'dan 20 milyon euronun üzerinde bir bedelle BVB'ye transferi, Dortmund için hemen sportif bir kazanç olduğunu gösterdi. Orta saha oyuncusunda o günden bu yana özellikle takım arkadaşı Serhou Guirassy kalıcı bir izlenim bıraktı.

bundesliga.com ile yaptığı söyleşide Veerman, forvetin özelliklerini övdü: "Kalitesinden etkilendim. Ona her zaman pas verebilirim. Sürekli topa doğru hareket ediyor ve diğer oyuncularla bağlantının kurulmasına yardımcı oluyor. Tam olarak hoşuma giden şey de bu."

Bunun yanı sıra Hollandalı oyuncu, Guirassy'nin gol tehdidini de vurguladı: "Ayrıca kale önünde de gerçekten çok tehlikeli. O üst düzey bir santrfor."

Yeni transfer ayrıca Signal Iduna Park'taki ilk maçında yaşadığı özel atmosferden de söz etti. BVB'li futbolcu olarak ilk kez sahaya adım attığı an, onda derin bir iz bıraktı: "Isınmak için dışarı çıktığında, taraftarlar bu kadar yüksek sesle şarkı söylerken insan gerçekten tüyleri diken diken oluyor."

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