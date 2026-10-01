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BVB, iddia: Konstantinos Karetsas, DFB takımına karşı yedek kulübesinde mi?

Konstantinos Karetsas, Yunanistan’ın Uluslar Ligi’nde aldığı sürpriz 1-0’lık galibiyette olduğu gibi, rövanşta kendi sahasında Almanya Milli Takımı’na karşı muhtemelen ilk 11’de yer almayabilir. Bu, Ruhr Nachrichten’in haberinden anlaşılıyor.

Buna göre BVB Teknik Direktörü Niko Kovac, uzatılmış milli ara öncesinde Borussia’dan bir oyuncuyu kadrosunda bulunduran toplam 20 milli takım teknik direktörünün her biriyle telefonda görüştü ve onları yük yönetimi konusunda duyarlı hale getirdi. Özellikle de Karetsas ve Nico Schlotterbeck’e nasıl yaklaşılacağı onun için önemli olmuş olmalı.

Nitekim Schlotterbeck, Almanya’nın Yunanistan karşısındaki yenilgisinde muhtemelen Kovac’ın ricası nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ancak çarşamba günü stoper, Sırbistan ile oynanacak mücadele öncesindeki son antrenmanda ayak bileğinden sakatlandı ve bu nedenle kamptan ayrılmak zorunda kaldı. DFB, sakatlığın ciddiyeti ya da olası uzun süreli bir yokluk hakkında bilgi vermezken, Bild gazetesi en azından bir ameliyat ihtimalini dışladı.

26 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası sırasında da ayak bileğinden sakatlanmış ve bu nedenle BVB ile sezon başlangıcını kaçırmıştı, ancak Klopp’un ilk maçına zamanında dönerek geri dönüşünü kutladı. Karetsas ise Villarreal’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yere yığıldıktan sonra yaşadığı dolaşım sorunları nedeniyle geriye düştü ve o da milli ara öncesinde kısa süre kala yeniden kadroya döndü.

Ancak Karetsas şimdiye kadar iki maçta da ilk 11’de sahaya çıktı, Sırbistan karşısında (2-1) 74 dakika oynadı ve Almanya’ya karşı 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Ruhr Nachrichten’e göre artık ona daha fazla dinlenme süresi verilecek, böylece olası aşırı yüklenme nedeniyle sakatlık riski azaltılacak.

Sonuçta BVB, gelecek hafta cuma günü Bundesliga’ya dönüyor ve SV Werder Bremen Dortmund’a konuk oluyor.

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BVB, haber: Daniel Svensson transfer söylentileri hakkında açık konuştu

Daniel Svensson, Borussia Dortmund’dan Premier League ya da Serie A’ya olası bir transferle ilgili söylentiler hakkında konuştu. Yakın geçmişte diğerlerinin yanı sıra Arsenal ya da Milan’ın ilgisinden söz edilmişti.

Ancak Svensson şimdi bu spekülasyonların önünü kesti. “Ben de bu konuda bir şeyler okudum” diyen oyuncu, İsveç Milli Takımı kampındaki bir medya buluşmasında kendisine herhangi bir girişim olmadığını vurguladı: “Elbette bunu okumak gurur verici. Somut hiçbir şey yoktu ve medyada yazılanlardan başka bir şey duymadım. Dortmund’da kendimi iyi hissediyorum ve oradaki yoluma devam etmeyi dört gözle bekliyorum.”

Svensson, Şubat 2025’te Danimarka birinci lig ekibi FC Nordsjaelland’dan BVB’ye ilk olarak kiralık olarak transfer olmuş, ardından takip eden yaz kalıcı olarak kadroya katılmıştı. O tarihten bu yana Borussia formasıyla 73 maça çıktı ve şu ana kadar 10 gole doğrudan katkı yaptı. Bu sezon da sol kanat beki, teknik direktör Niko Kovac’ın değişmez isimlerinden biri konumunda.

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