BVB, haberler ve söylentiler: Kiralık değil, bonservisiyle transfer! Borussia Dortmund, mücevherlerinden birini büyük olasılıkla İtalya’ya kaybediyor

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IMAGO

BVB, iddia: Borussia Dortmund'da sürpriz ayrılık mı?

Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Parma Calcio, Borussia Dortmund'un İspanyol hücum yeteneği Ousmane Diallo'yu kadrosuna katmaya çok yakın.

Buna göre İtalya Serie A ekibi, 2007 doğumlu kanat oyuncusunun transferini salı günü tamamlayacak. Diallo, Dortmund'dan kiralık olarak değil, bonservisiyle Kuzey İtalya'ya transfer oluyor. Genç oyuncu kısa süre önce İspanya U19 ile Avrupa şampiyonu olmuştu.

Böylece Westfalya ekibinin altyapısı, genç oyuncu Dortmund'un A takımında kalıcı çıkışını yapamadan en dikkat çekici yeteneklerinden birini Serie A'ya kaptırmış olacak. Diallo, 2023 yazında Deportivo Alaves altyapısından Sarı-Siyahlıların gençlik geliştirme merkezine transfer olmuştu.

O dönemde İspanyol genç milli oyuncunun transferi, Primera Division'dan önemli rakiplere karşı üstünlük sağlayan Dortmund için gerçek bir başarı olarak görülüyordu. Diallo, Dortmund'da U17'de (14 resmi maçta yedi gol ve üç asist) ve U19'da (52 resmi maçta 13 gol ve yedi asist) forma giydi; ardından erkekler seviyesinde Dortmund II ile 3. ve 4. ligde ilk deneyimlerini yaşadı ve burada şimdiye kadar 37 kez görev aldı (iki gol, üç asist).

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BVB, haber: Dortmund, Shinji Kagawa'ya teklif yapıyor

BVB'nin görünüşe göre Shinji Kagawa için bir dönüş planı var. Genel Müdür Carsten Cramer'in Asya turunda açıkladığı üzere 37 yaşındaki isim, kariyerinin ardından özel bir rol üstlenebilir.

Cramer, orta saha oyuncusunun kulübün uluslararası prestiji açısından taşıdığı büyük önemi şu sözlerle vurguladı: "BVB'nin Japonya'da gördüğü değeri bir anlamda Shinji'ye de borçluyuz. Japonya'ya dördüncü gelişimiz. Bu, Shinji ile çok yakından bağlantılı."

Cramer, tecrübeli oyuncuya aynı zamanda gelecek için somut bir teklif de sundu. "Aktif kariyeri sona erdiğinde ve BVB'de bir rol üstlenmek isterse bizim için son derece aranan bir isim olduğunu o da biliyor" dedi.

2010 yazında hücum oyuncusu, büyük ölçüde tanınmamış bir isim olarak Cerezo Osaka'dan Ruhr bölgesine transfer olmuş ve dönemin teknik direktörü Jürgen Klopp yönetiminde 2011 ve 2012'deki şampiyon kadroların merkez figürlerinden biri haline gelmişti.

Manchester United'daki iki yıllık aranın ardından teknik kapasitesiyle öne çıkan oyuncu 2014 yazında Dortmund'a geri döndü. Kagawa, 2010-2012 ile 2014-2019 arasındaki iki döneminde BVB formasıyla tüm kulvarlarda toplam 216 resmi maça çıktı. Japonya Milli Takımı formasını 97 kez giyen oyuncu, bu süreçte 60 gol atıp 55 asist yaptı.

İkinci Dortmund döneminin ardından Kagawa, Avrupa profesyonel futbolundaki yolculuğunu sürdürdü. Sonraki durakları İspanya'da Real Saragossa, Yunanistan'da PAOK Selanik ve Belçika'da VV St. Truiden oldu. Oyun kurucu, 2023 başından bu yana yeniden ülkesinde, altyapısından çıktığı kulüp Cerezo Osaka'nın sözleşmeli oyuncusu.

Borussia, gelecek çarşamba günü Alman saatiyle 12.00'de bu kulübe karşı bir hazırlık maçı oynayacak.

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BVB, iddia: Yan Couto ile sadece Como ilgilenmiyor olabilir

Yan Couto, İtalyan Şampiyonlar Ligi katılımcısı Como 1907'ye transferinin söylentilere göre bozulmasına rağmen Borussia Dortmund'dan yine de ayrılabilir. Bunu, sağ bekin başka ancak adı açıklanmayan taliplerinin de bulunduğunu yazan Ruhr Nachrichten bildirdi.

Ancak yerel gazete, 24 yaşındaki Brezilyalının erken bir ayrılığını "oldukça karmaşık bir girişim" olarak da değerlendiriyor.

Devam eden belirsizlik, Dortmund'u stratejik bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor. Bundesliga ekibi Couto ile mevcut transfer döneminin sonuna kadar yollarını ayırırsa, sağ bek pozisyonunda harekete geçmesi gerekecek. Dortmund, bu senaryoda savunmanın kanat bölgesindeki kadro derinliğini riske atmamak için mutlaka yeni bir oyuncu transfer etmek zorunda kalacak.

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