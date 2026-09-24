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BVB, iddia: Juventus'un Samuele Inacio'yu transfer etmeye çalıştığı öne sürüldü

Transfer gurusu Fabrizio Romano'ya göre İtalya'nın rekortmen şampiyonu Juventus, yaz aylarında Samuele Inacio'yu transfer etmeye çalıştı. Romano, YouTube formatı Cronache di Spogliatoio'da, "Juventus onu çok beğeniyor, Juventus Samuele Inacio'yu transfer etmeye çalıştı" dedi. İtalya'nın rekortmen şampiyonunun, sonunda CFC Genoa'dan İtalyan forvet Jeff Ekhator'u 16,4 milyon euroya transfer etmeden önce BVB ile görüşme yaptığı da öne sürüldü.

Ancak cuma günü Belçika'ya karşı Nations League maçında Squadra Azzurra formasıyla ikinci milli maçına çıkabilecek olan Inacio, Juve için gündemde kalmaya devam ediyor. Inter Milan'ın da 18 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü. Brezilya pasaportuna da sahip olan İtalyan oyuncuyla Bayern Münih'in de ilgilendiği belirtildi.

Inacio'nun BVB ile sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor, bu sezon Dortmund formasıyla yalnızca Bundesliga'nın ilk haftasında HSV'ye karşı forma giydi - oyuna girdikten sadece üç dakika sonra kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve ardından iki maç ceza aldı.

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BVB, haber: Taraftar kulübü yarım milyon euroluk otobüs aldı

BVB maçlarına yaptıkları seyahatler için "Ösi-Borussen" lüks bir taraftar otobüsü edindi. Dortmund taraftar kulübü, fiyatı yarım milyon euroya yaklaşan sıfır bir Setra otobüsü hizmete aldı.

Sadece kaplama bile 10.000 eurodan fazlaya mal oldu. Üzerinde BVB logosunun yanı sıra, diğer şeylerin arasında, Malaga'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçındaki ünlü dürbün koreografisi de yer alıyor.

İç mekân da çok sayıda detay sunuyor. Kişiselleştirilebilen koltuklardaki işlemeli logolardan, kulübe özel üretilen birayla doldurulmuş birden fazla buzdolabına kadar.

Ancak Avusturya'daki taraftar kulübü aracı tamamen kendi cebinden ödemedi. Proje partnerler ve sponsorlar tarafından finanse edildi.

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