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Borussia Dortmund, Giannis Konstantelias’tan beklenenden çok daha erken yeniden yararlanabilecek mi? Felix Nmecha ve "Ballers in God" konusunda ise Dortmund kulübü, gerekirse hukuki adımlar atmayı değerlendiriyor gibi görünüyor. BVB’den haberler ve iddialar.

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BVB, iddia: Giannis Konstantelias’tan iyi haber mi var?

Çapraz bağını koparmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçen Borussia Dortmund’un yeni transferi Giannis Konstantelias, sahalara dönüş çalışmalarında görünüşe göre beklenenden çok daha hızlı ilerliyor. Hücum oyuncusu yeniden formuna kavuşmak için haftada en az beş gün yoğun biçimde çalışıyor ve bunun sonuçları da hissediliyor gibi görünüyor.

Yunanistan’dan gelen birbiriyle örtüşen haberlere göre rehabilitasyon süreci o kadar iyi gidiyor ki Şubat ile Mart 2027 arasında sahalara dönmesi gerçekçi bir ihtimal olarak görülüyor. Bild de BVB çevrelerinden Konstantelias’ın planlanandan ileride olduğunu öğrendiğini belirtiyor. Ancak 23 yaşındaki oyuncunun dönüşü için kesinleşmiş bir tarih yok. BVB, yaşanan bu ciddi sakatlığın ardından hiçbir şeyi aceleye getirmek istemiyor.

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PAOK Selanik’ten gelen Konstantelias, 1. haftada HSV karşısında skoru 2-0’a getiren golü attı ve iyi bir maç çıkardı. Ancak ikinci yarıda rakibinin müdahalesi olmadan ağır sakatlığı yaşadı ve o günden beri forma giyemiyor. Daha önce en erken nisan ayında yeniden oynayabileceği düşünülüyordu.

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BVB, iddia: Borussia Dortmund, "Ballers in God" grubunu hukuki adımlarla karşı karşıya bırakabilir

Felix Nmecha’nın "Ballers in God" inanç topluluğuna yönelik tartışmalı gol sevinci konusunda Almanya Futbol Federasyonu (DFB), duyurduğu adımları attı. Teknik direktör Jürgen Klopp ve sportif direktör Rudi Völler, 26 yaşındaki oyuncuyu pazartesi günü Herzogenaurach’taki takım kampına varır varmaz görüşmeye çağırdı.

Sportif yönetimin mesajı netti: Nmecha, şüpheli veya ayrımcı görüşleri savunmadığını açıkça ortaya koymadığı sürece federasyondan kamuoyu önünde destek görmeyecekti. Orta saha oyuncusu kişisel açıklamasını ancak bu kurum içi görüşmenin ardından, pazartesi gecesi geç saatlerde yayımladı.

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Aynı dönemde konu Dortmund’da da gündeme geldi. BVB taraftar ve destek departmanının toplantısında kulüp başkanı Hans-Joachim Watzke’nin, kulübün oyuncudan bu hareketi bundan sonra tamamen bırakmasını açıkça istediğini belirttiği öne sürüldü.

Bild gazetesine göre Watzke ile Nmecha arasında yapılan birkaç özel görüşmenin ardından kulüp içinde, milli oyuncunun geri adım atacağı ve bundan sonra bu gol sevincini yapmayacağı kesin olarak bekleniyor. Borussia ayrıca grupla ilişkilendirilmeye devam edilmesini önlemek istiyor. Bulvar gazetesine göre Hristiyan ağ, Nmecha’nın Dortmund formasıyla çekilmiş görüntülerini halkla ilişkiler amacıyla kullanmayı sürdürürse Bundesliga kulübü hukuki adım atma hakkını saklı tutuyor.

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