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BVB'den haberler: Ole Book, Jobe Bellingham'ı övdü

Jobe Bellingham, cumartesi günü Bayern Münih'e karşı oynanan büyük maçta Borussia Dortmund formasıyla şimdiye kadarki en iyi performansını sergiledi. Hücumda da birkaç kez olumlu işler yapan İngiliz oyuncunun özellikle sahada katettiği mesafe etkileyiciydi.

BVB Sportif Direktörü Ole Book, Bellingham'ın gelişiminden övgüyle söz etti. "Fiziksel olarak en üst seviyede. Bu tempoya tamamen ayak uydurabiliyor ve maçın içine de girebiliyor. Maç biraz uzadığında bile düzgün oynamaya devam edecek enerjisi kalıyor" diyen Book, sözlerini şöyle sürdürdü: "Günün sonunda farkı yaratan da bu. Maç boyunca çok koşup buna rağmen düzgün futbol oynayabiliyor. O, büyük sahneye uygun bir oyuncu."

Bellingham, 2025 yazında 30,5 milyon euro karşılığında AFC Sunderland'den Dortmund'a transfer olmuştu. 21 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar BVB formasıyla çıktığı 62 resmi maçta bir gol ve sekiz asist kaydetti.

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BVB'den haberler: Dortmund yöneticisi, Waldemar Anton ve Serhou Guirassy'nin sözleşmelerinin uzatılması hakkında konuştu

Borussia Dortmund, takımın iki önemli ismi Waldemar Anton ve Serhou Guirassy ile mevcut sözleşmelerinin bitiş tarihinden sonra da çalışmaya devam etmek istiyor. Sport1'in Doppelpass programında devam eden girişimlere değinen Genel Müdür Carsten Cramer, "Hedefimizi göz önünde tutarak çalışmalarımızı arka planda sürdürüyoruz. Bu bizim güçlü yanımız. Mevcut durumdan çok memnunuz" dedi.

Cramer, Felix Nmecha'nın sözleşmesinde olası bir serbest kalma maddesi bulunup bulunmadığı konusunda ise pek bilgi vermedi. Sözleşmesi ancak mart ayında 2030'a kadar uzatılan orta saha oyuncusunun kontratında, iddialara göre 80 milyon euroluk böyle bir madde bulunuyor.

Bu konudaki soruya BVB yöneticisi kaçamak bir yanıt verdi: "Serbest kalma maddesi olup olmadığına bakmam lazım. Sözleşmelerin içeriği hakkında prensip olarak konuşmuyoruz."

Sezon sonrasında yüksek bedelli olası satışlarla ilgili Cramer, "Biz her zaman oyuncu yetiştiren bir kulüp olacağız. Bu, anlaşmanın bir parçası. Bu oyuncuları mümkün olduğunca uzun süre tutmak istiyoruz. Yazın kadroyu koruyabilecek durumda olacağımızı düşünüyorum. Oyuncu göndermek istemiyoruz. Ama bunları kesinlikle engelleyemeyecek ya da önleyemeyeceğiz" dedi.

Gelecek kış transfer dönemindeki olası takviyeler konusunda ise "Ole Book ve Lars Ricken her gün piyasayı takip ediyor ve her an harekete geçebilecek durumdalar. Hiçbir ihtimali dışlamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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BVB'den haberler: Gregor Kobel, sakatlanan Ismael Saibari'ye mesaj gönderdi

Ismael Saibari, Bayern Münih'in Borussia Dortmund ile oynadığı maçta BVB kalecisi Gregor Kobel ile çarpışmasının ardından sağ ayak bileğindeki sindezmoz bağında yırtık yaşadı.

Kobel, pazar günü Instagram hikâyesi üzerinden Bayernli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti. Mesajında, "Bunu gördüğüme üzüldüm. Sana her şeyin en iyisini diliyorum. Çabuk iyileş, Ismael!" yazdı. Saibari ise "Teşekkürler. Bunu takdir ediyorum!" yanıtını verdi.

Sakatlık 26. dakikada meydana geldi. Umut vadeden bir gol fırsatının ardından Münihli futbolcunun sağ ayağı, Kobel ile girdiği mücadelede talihsiz bir şekilde burkuldu. Saibari daha sonra görevlilerin desteğiyle soyunma odasına götürüldü ve stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı.

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