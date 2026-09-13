BVB ile ilgili diğer haberler ve söylentiler:

BVB puanları: Silva kendisi için reklam yaptı, Schlotterbeck dönüşünü gerçekleştirdi

Kovac ve Ricken'den BVB'li genç oyuncu Karetsas hakkında iyi haberler

Barça'nın BVB'nin en büyük yeteneklerinden birine göz diktiği iddia edildi

IMAGO

BVB, Haberler: Fabio Silva, Felix Nmecha ile yaptığı gol sevincini açıkladı

Fabio Silva, transfer döneminin sonuna kadar Borussia Dortmund'dan ayrılma ihtimalini ciddi şekilde düşündü. Portekizli oyuncu sonunda takımda kaldı ve o günden bu yana performansını gözle görülür biçimde yükseltti. Şu ana kadar beş resmi maçta dört gol attı.

Paderborn karşısında alınan 3-0'lık galibiyette Silva, bu sezon ilk kez oyuna sonradan girmedi ve takımının erken gelen 1-0'lık üstünlük golünü kaydetti. Gol sevincinde doğrudan kulübeye koştu ve Felix Nmecha'nın kollarına atladı. Bunu neden yaptığını forvet oyuncusu maçın ardından açıkladı.

"Çünkü futbolda da hayatta da her zaman her şey kolay olmuyor. Geçen sezon ve bu sezonun başında benim hakkımda çok fazla gürültü koptu" diyen Silva, şöyle devam etti: "Sürekli yanıma geldi ve gelişmem, ayrıca kendim etkileyebileceğim şeylere odaklanmam için beni motive etmeye çalıştı."

Forvet, kendisinden beklenenleri ilk etapta karşılayamayınca kulüp çevresindeki ilk şüpheler büyük olmuştu. Kamuoyundaki eleştiriler ve dalgalı süreler, Silva'nın ilk aylarına damga vurdu. Nmecha da bu dönemde moral veren isim rolünü üstlendi.

"Bana sürekli fark yaratabilecek oyuncu olduğumu söyledi. O, takımdaki en iyi arkadaşlarımdan biri ve bana çok yardımcı oldu. Sadece bu maçtan sonra değil; daha önce her şey iyi giderken oynanan maçların ardından da hep onun yanına gidip bana bu kadar çok yardım ettiğin için teşekkür ederim dedim."

Silva için mevcut yükselişin Nmecha'nın desteğiyle yakından bağlantılı olduğu kesin: "O, gerçekten bu anı yaşamama katkıda bulunan insanlardan biri. Ve eğer şu anda böyle bir durumdaysam, bunda onun da payı var."

Getty Images

BVB, Haberler: Nico Schlotterbeck fitliği konusundaki sırrını korudu

Nico Schlotterbeck, SC Paderborn'a karşı alınan 3-0'lık galibiyette ilk 11'e dönüşünü kutladı. Schlotterbeck'in yeniden sahada olması bile kamuoyu için beklenmedik oldu. Savunmacı, ancak son düdüğün ardından Sky mikrofonlarında bunun arka planını açıkladı.

Son günlerdeki ilerlemeyi özellikle fazla duyurmamayı istediğini, böylece formu üzerinde sakin bir şekilde çalışabildiğini söyledi. Bu gizlilik taktiğinin işe yaramasında kulüple yapılan net anlaşmanın da payı vardı.

Milli oyuncu, "Çok fazla iletişim kurmadık çünkü ben bunu istemedim" dedi. Ayrıca "bir hafta önce antrenmanlara başladığını" belirtti.

Savunmanın lideri, kenarda geçirdiği sürenin kendisini ne kadar zorladığını da açıkça dile getirdi. Schlotterbeck, "Futbol gerçekten bir adrenalin bağımlılığı. Onu çok özledim, bu ağır bir sakatlıktı" dedi. "Ama şimdi geri döndüğüm için mutluyum."

Schlotterbeck, lige yeni yükselen rakip karşısında oyundan alınana kadar yaklaşık 80 dakika sahada kaldı. DAZN'e fizik durumu hakkında şunları söyledi: "Kendimi iyi hissettim, düzgün bir maç çıkardık, bu yüzden mutluyum. Kariyerimde gerçekten ilk kez maçın sonunda biraz bittim ve sonra çıkmak zorunda kaldım."

IMAGO

BVB, Haberler: Nico Schlotterbeck, Jürgen Klopp tarafından şimdiden aday gösterilecek mi? Ole Book açıklık getirdi

Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck'in yaklaşan milli maç bloğu için aday gösterilmesi konusunda DFB ile doğrudan temas halinde. Bunu Paderborn maçının ardından BVB sportif direktörü Ole Book doğruladı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Nations League'deki yaklaşan maçlar için ilk kadrosunu 17 Eylül'de açıklayacak.

Book, "Elbette DFB ile ve Jürgen Klopp ile konuştuk. Ama bunun sonunda tam olarak ne çıkacağını biz de siz de göreceğiz" dedi.

Defans oyuncusunun fiziksel yükü ve bireysel yük yönetimi göz önüne alındığında, önümüzdeki görevler için kontrollü bir dönüş ya da önleyici bir dinlendirme ihtimali masada bulunuyor.

DFB seçkisinin Nations League programı 24 Eylül'de Hollanda deplasmanıyla başlayacak. Ardından Yunanistan ve Sırbistan'a karşı iç sahadaki iki maç oynanacak, milli maç bloğu ise Yunanistan'daki deplasman karşılaşmasıyla sona erecek.

BVB, Haberler: Julian Brandt, Ajax Amsterdam için harika bir gol attı

Eski Dortmundlu Julian Brandt, etkileyici bir bireysel aksiyonla Ajax Amsterdam'ın Eredivisie'nin 6. haftasında Fortuna Sittard deplasmanında aldığı net 5-1'lik galibiyetin kapısını açtı. Alman yeni transfer, 35. dakikada öne geçiren golü attı ve böylece rekortmen kulübün zafere giden yolunu açtı.

Ev sahibi ekibin başarısız savunma müdahalesinin ardından Brandt, ceza sahası çizgisinde geri seken topu göğsüyle kontrol etti. Hücumcu orta saha oyuncusu fazla beklemeden sol ayağıyla doğrudan vurdu ve topu sert bir şekilde köşeye, kurtarılamayacak şekilde gönderdi.

30 yaşındaki oyuncu için bu, Amsterdam temsilcisinin formasını giydiği ligdeki ikinci goldü; toplamda ise dokuz resmi maçta dört gole ulaştı. Brandt, yaz aylarında BVB'deki sözleşmesi yedi yılın ardından uzatılmadıktan sonra bonservissiz olarak Amsterdam'a transfer olmuştu.

Farklı galibiyetin ardından Ajax, Eredivisie puan tablosunda beşinci sıraya yükseldi.

BVB, Fikstür: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları

Tarih Organizasyon Maç 12 Eylül Cumartesi (15.30) Bundesliga Borussia Dortmund - SC Paderborn 19 Eylül Cumartesi (18.30) Bundesliga VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 9 Ekim Cumartesi (20.30) Bundesliga Borussia Dortmund - Werder Bremen 14 Ekim Çarşamba (21.00) Şampiyonlar Ligi FC Bodö/Gilmt - Borussia Dortmund 17 Ekim Cumartesi (15.30) Bundesliga Union Berlin - Borussia Dortmund







