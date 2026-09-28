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BVB, Haberler: Samuele Inacio'nun babası ilgilenen kulüpleri açıkladı

Samuele Inacio, 2026 yılında çok hızlı bir yükseliş yaşadı. Borussia Dortmund'da A takımda ilk maçına çıktı, ilk gollerini attı, ilk kez kırmızı kart gördü ve İtalya Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi.

Dolayısıyla bu gelişimin başka kulüplerin de gözünden kaçmaması şaşırtıcı değil. Bunu baba Pia Inacio da Tutto Atalanta'ya verdiği röportajda doğruladı.

Inacio senior, "Bizimle temasa geçilmedi ama Inter ve Juventus, tıpkı diğer Avrupa kulüpleri gibi doğrudan Borussia Dortmund'dan bilgi aldı" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak şu anda ne kulübün ne de Samuele'nin herhangi bir transfer ihtimalini değerlendirme niyeti var. Borussia önümüzdeki yıllarda ona çok güçlü şekilde güveniyor ve Samuele de orada kendini çok iyi hissediyor. Harika bir ortam, müthiş bir kulüp ve büyüleyici bir taraftar kitlesi buldu."

Oğlunun bu yükselişi yaşaması ve profesyonel seviyeye çıkması ise Pia Inacio'yu şaşırtmıyor. "Daha çocukken bile hep farklıydı. Futbolcu olarak her zaman özel biriydi, onda özel bir şey vardı ve hâlâ da var. Yıllar boyunca her sezonun sonunda kendini bir kez daha aşmayı başardı" dedi.

Ancak, "bütün bunların bu kadar kısa sürede olacağını" beklemediğini de belirtti. Yine de baba, "onun mümkün olduğunca uzun süre bu seviyede kalmak için gereken her şeye sahip olduğu" görüşünde olduğunu söyledi.

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BVB, Haberler: Mathis Albert'in ABD'deki ilk maçı milli takım teknik direktörünü heyecanlandırdı

17 yaşındaki yetenek Mathis Albert, Borussia Dortmund'da teknik direktör Niko Kovac yönetiminde son dönemde çok az süre almıştı. ABD Milli Takımı'ndaki ilk maçında ise tablo bambaşkaydı.

Albert'in Peru'ya karşı ilk maçında Dortmundlu oyuncunun dikkatleri üzerine çekmesi uzun sürmedi. Skor 1-1'ken Albert 60 dakikayı biraz geçtikten sonra oyuna girdi. İlk ataklarından birinde Peru ceza sahasına girdi ve burada faulle durduruldu. Kazanılan penaltıyı Malik Tillman gole çevirerek ABD'yi öne geçirdi.

Böylece Albert, takımının lehine dönüşün mimarlarından biri oldu. ABD daha sonra farkı açtı ve 4-1'lik galibiyetle maçı kesin olarak kazandı.

Milli takım teknik direktörü Mauricio Pochettino, maçın ardından Albert'in performansını öne çıkardı. "İlk aksiyon, sahaya giriyor ve bam, top kontrolü ve devam. Gelişmesi gerekiyor mu? Evet. Tecrübeye ihtiyacı var mı? Evet. Her şeye ihtiyacı var mı? Evet. Ama o diyor ki: Dışarı çıkmak istiyorum, oynamak istiyorum, kendimi göstermek istiyorum. İhtiyacımız olan da bu ve bu yüzden mutluyum."

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