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BVB, iddia: Youngster Albert'e büyük ilgi

Alman futbolu, Borussia Dortmund'un üst düzey bir yeteneğini elinden kaçırıyor mu? Ruhr Nachrichten'in yazdığına göre genç oyuncu Mathis Albert, DFB takımının yanı sıra iki farklı milli takım için daha oynayabilecek durumda.

Buna göre 17 yaşındaki hücum mücevheri için Alman, Fransız ve ABD federasyonları arasında üçlü bir yarış başladı. Albert, ABD Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde daha önce birçok kez forma giydi, Mauricio Pochettino da onu yaklaşan milli maçlar için A takım kadrosuna çağırdı.

Fransız babası ve Alman vatandaşlığına sahip olması nedeniyle her iki ülke için de oynayabilir. Federasyonların, Albert'in hâlâ milli takım değişikliği yapmasını umduğu belirtiliyor.

17 yaşındaki oyuncu BVB'de şu ana kadar profesyonel düzeyde iki maça çıktı. Geçen sezon SC Freiburg'a karşı A takımda ilk maçına çıkan Albert, bu sezon da DFB-Pokal açılışında HEBC Hamburg karşısında 90 dakika sahada kaldı.

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BVB, iddia: Dortmundlu ikili U23'e gitmek zorunda

Kendi milli takım teknik direktörleri tarafından kadroya alınmamaları nedeniyle Maximilian Beier ile Marcel Sabitzer'in gelecek hafta BVB'de U23 takımıyla antrenman yapması bekleniyor. Bu bilgi, kicker'ın haberinden ortaya çıktı.

Buna göre iki Dortmundlu profesyonel futbolcu önce bireysel koşu antrenmanları yapacak, ardından amatör takıma geçecek. Benzer durumun kalan kaleci grubu ile antrenörler, fizyoterapistler ve birçok başka çalışandan oluşan ekiplerin büyük bölümü için de geçerli olduğu öne sürülüyor.

Beier, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp tarafından Nations League maçları için DFB kadrosuna çağrılmazken, Sabitzer ise kendi isteğiyle Avusturya Milli Takımı'nın maçlarına katılmaktan vazgeçti. Bunun nedeni olarak da "gücünü dikkatli kullanması" gerektiğini gösterdi.

BVB'nin diğer tüm sağlıklı saha oyuncuları ise bu sırada kendi milli takımlarıyla birlikte. Toplamda 20 Dortmundlu profesyonel futbolcu, uzatılmış milli maç arasına çağrıldı.

Emre Can ya da Justin Lerma gibi sakat yıldızlar ise bu arada geri dönüşleri için rehabilitasyon sürecinde normal şekilde çalışmayı sürdürecek.

BVB, fikstür: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları