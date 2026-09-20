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BVB, Haberler: Niko Kovac, Sportstudio ile röportaj randevusunu iptal etti

"Aslında bu bölümde BVB teknik direktörü Niko Kovac ile konuşmayı planlıyorduk. Ancak kendisi bize kısa süre önce iptal verdi, çünkü hemen öncesinde uzun yıllardır yol arkadaşı olan ve yardımcı antrenörlük yapan Peter Hermann'ın ölümünü öğrendi" dedi sunucu Katrin Müller-Hohenstein, cumartesi gecesi geç saatlerde ZDF'nin Aktuelles Sportstudio programında.

Bundan önce yayıncı kuruluş Sky ekranlarında, Bundesliga'nın 4. hafta zirve maçının ardından dikkat çekici bir röportaj yaşandı. Sunucu Sebastian Hellmann, Kovac ile TV uzmanları Lothar Matthäus ve Julia Simic'le yaptığı konuşma sırasında Hermann'ın ölümünü ancak o esnada öğrendikten sonra haberi konuklarına iletti. Böylece BVB'nin Maximilian Beier'in golüyle aldığı 1-0'lık galibiyet ve Dortmund'un Mayıs 2023'ten bu yana ilk kez yeniden liderliğe yükselmesi tamamen arka planda kaldı.

"Biraz nefessiz kaldım. Bir iki ay önce onunla konuşmaya çalışmıştım, bu artık hiç mümkün olmamıştı" diyen Kovac, haberi aldığı sırada gözle görülür şekilde çok etkilenmişti. BVB teknik direktörü, o dönemde telefona Hermann'ın kızının çıktığını söyledi. "Hastalığı ne yazık ki tedavi edilemezdi. Çok derin bir üzüntü içindeyim, iyi bir insan aramızdan ayrıldı."

Hermann, aralarında BVB, Bayern Münih, Nürnberg, Schalke 04, Hamburg, Bayer Leverkusen ve Almanya Milli Takımı'nın da bulunduğu çeşitli kulüplerde 1000'den fazla maçta yardımcı antrenör olarak kulübedeydi ve Alman futboluna onlarca yıl boyunca damga vurdu.

Kovac, maç sonrası basın toplantısında gözyaşlarını zor tutarak şunları ekledi: "Benden ve kardeşimden, Peter'in ailesine en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Harika bir insan aramızdan ayrıldı. Sadece Münih'te yardımcı antrenör olarak değil, ben Leverkusen'de henüz oyuncuyken de yardımcı antrenördü. Gerçekten bir şok."

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BVB, Söylenti: VfB'nin Silva ilgisine dair yeni detaylar

VfB Stuttgart, 2025 yazında Borussia Dortmund'un Fabio Silva transferiyle ilgilenmişti, bunu kısa süre önce Stuttgart Sportif Direktörü Fabian Wohlgemuth doğruladı. Ancak transferin neden sonuçsuz kaldığı başlangıçta netlik kazanmamıştı.

Bild gazetesi arka planı bildiğini öne sürdü: Buna göre Stuttgart, oyuncuyu sakatlığa fazla yatkın bulduğu için transfere karşı karar verdi ve ayrıca o dönemde bu pozisyonda aşırı bir ihtiyaç da yoktu.

Silva ise bunun yerine 22 milyon euro bonservis bedeliyle Wolverhampton Wanderers'tan BVB'ye transfer oldu. 24 yaşındaki oyuncu, devam eden sezonda altı maçta dört gol kaydetti.

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BVB, Haberler: Ryerson etrafında ilginç olay

Julian Ryerson, cumartesi akşamı VfB Stuttgart'a karşı oynanan maçta ilginç bir talihsizlik yaşadı. Dortmundlu sağ bek bir süre yırtık şortla oynamak zorunda kaldı.

Bunun nedeni, ikinci yarının ortalarında Stuttgart'tan Jamie Leweling ile girdiği ikili mücadeleydi. VfB futbolcusu o pozisyonda Ryerson'u toptan ayırmaya çalışırken rakibinin şortunu yırttı.

Ryerson daha sonra birkaç kez yırtılan şortunu değiştirmesi gerektiğini işaret etti, ancak kulübeden ilk etapta bir reaksiyon gelmedi. Norveçli oyuncu ancak birkaç dakika sonra kenarda şortunu değiştirebildi ve ardından sorunsuz şekilde oynamaya devam etti.

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