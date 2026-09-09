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BVB, Haberler: Matthias Sammer zihniyet değişimi çağrısı yaptı

Matthias Sammer, Borussia Dortmund'un genç, yetenekli ve gelişime açık oyuncuları transfer etme anlayışına geri dönüşünü açıkça övdü. BVB danışmanı, Prime Video'ya yaptığı açıklamada, "Geçmişte potansiyelli bir ya da iki genç oyuncuyu kadroya katma konusu belki biraz ihmal edildi" dedi.

Ancak 59 yaşındaki isim, yeteneklerle ilgili farklı bir yaklaşım ve farklı bir yönelim istiyor. Eski BVB yıldızı, "Genç oyuncuları sadece daha sonra pahalıya satabilmek için alma tartışmasından uzaklaşmalıyız" dedi. "Genç oyuncuları takımı daha iyi hale getirmek ve onları Dortmund'daki beklentilere göre şekillendirmek için almalıyız."

Dortmund, yaz döneminde Konstantinos Karetsas, Giannis Konstantelias ve Joane Gadou ile son derece büyük bir yetenek potansiyelini kadrosuna kattı. Sammer, teknik direktör Niko Kovac ile sportif direktör Ole Book'un iyi çalışmalarını özellikle öne çıkardı.

Sammer, çevrenin ve kamuoyunun Dortmund'dan daha çekici bir oyun tarzı beklentisine açık yaklaşıyor, ancak "spektakül" talebine pek sıcak bakmıyor. Belirleyici olanın karışım olduğunu söyledi.

Onun için ön planda olan "futbolun temel erdemleri". Sammer, bunların "dengelenmesi gerektiğini" belirterek, "Topla çekicilik, topsuz oyunda netlik, kişilik ve oyunun farklı evrelerinde farklı çözümler" ifadelerini kullandı.

Sammer'e göre BVB "bir değişimi hedefliyor, bunda hiç şüphe yok". "Herkes, herkes hazır. Ama değişim olsun diye değil, sağlam temeller üzerinde."

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BVB, Söylenti: Kulüp patronu gerçekleşmeyen transferler nedeniyle kovuldu

BVB, Giannis Konstantelias'ın ağır sakatlığına Ethan Nwaneri ile yanıt verdi. Şimdi Arsenal'den süper yeteneğin Dortmund'da sahne alıyor olması ve Zaglebie Lubin'den Marcel Regula'nın değil de onun gelmesi, iddiaya göre üst düzey bir yetkiliye işine mal oldu.

Her halükarda Polonya medyası, pazartesi günü birinci lig ekibinden gönderilen Pawel Jez için Regula transferinin gerçekleşmemesinin belirleyici olduğunu öne sürüyor.

BVB'nin son aşamada neden Lubin ile bir anlaşmadan vazgeçtiği ve Dortmund'un aday listesinde en üst sıralarda yer aldığı söylenen Regula'dan neden vazgeçtiği ise belirsizliğini koruyor. Jez, hemen ardından en geç gelecek yaz, belki de önümüzdeki kış transfer döneminde BVB'nin Regula için yeniden kapıyı çalacağını iddia etti.

Bu, görevden alınması bağlamında neredeyse Alman ikincisiyle kaçan milyonluk anlaşmanın üzerini örtmeye çalışmış gibi görünüyor. 19 yaşındaki hücum jokeri için 6 ila 8 milyon avroluk bonservis bedelinden söz ediliyordu.

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BVB, Haberler: Serhou Guirassy tarihi "hat-trick" ile jubile yaptı

Bir kulüp için 100. maçını kutlamanın daha kötü yolları da vardır. Serhou Guirassy, Devler Ligi açılışında kapıdaki puan kaybını önlemek için geç dakikalarda iki gol attı. Bunlar 30 yaşındaki oyuncunun BVB formasıyla attığı 63. ve 64. gollerdi, müthiş bir oran!

Bu iki golün kısa süre ardından Dortmund'un 9 numarası bir de Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Çünkü bunu başaran ilk oyuncu olarak, doğru kaleye attığı iki golün ardından bir tane de yanlış kaleye "atmayı başardı". Guirassy bunda suçlu değildi, çünkü kaleci Gregor Kobel topu talihsiz şekilde ona çarptırdı, ancak tarih kitaplarına geçen bu kayıt artık ondan alınamaz.

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