BVB ile ilgili daha fazla haber ve söylenti:

Karetsas'ın annesi, Villarreal karşısındaki çöküşün nedenini doğruladı

BVB, Watzke bombasına kıl payı engel oldu

BVB'li iki isim görünüşe göre Inter ve Juventus'un iştahını kabartıyor

Getty Images

BVB, Haberler: Joey Veerman başka transfer alternatiflerini açıkladı

Borussia Dortmund'un yeni transferi Joey Veerman, geçen yaz pekala başka bir kulübe de gidebilirdi. Hollandalı oyuncu bunu Sky'a verdiği röportajda açıkladı.

"Önceden birkaç seçeneğim vardı; Premier League ve Türk ligi vardı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan büyük bir kulüp bekledim çünkü PSV'de de üç yıl boyunca Şampiyonlar Ligi oynadım" dedi.

Ancak sonra BVB gelip kendisine teklif sunduğunda, Veerman, Sarı-Siyahlılar'a transferin kendisi için "mükemmel eşleşme" olduğunu hissetti. "Taraftarlar harika. İç saha ve deplasman maçları da öyle. Mesela Hoffenheim'da: Stadyumun yarısı Dortmund taraftarıydı. Bu Hollanda'da normal değil" sözleriyle hayranlığını dile getirdi.

BVB, 27 yaşındaki Hollandalıyı PSV Eindhoven'dan 22 milyon euronun biraz üzerinde bir bonservis bedeliyle kopardı ve 2031'e kadar sözleşme imzalattı.

Veerman, Dortmund formasıyla gelecekte büyük işler başarmak istiyor: "Önemli olmaya çalışıyorum ve dediğim gibi, sayıları da seviyorum: çok asist yapmak ve birkaç gol de atmak. Mümkün olduğunca çok kazanmak istiyorum. PSV'de son yıllarda olduğu gibi kupalar kazanmak istiyorum. En iyimizi ortaya koymaya çalışıyoruz."

Getty Images

BVB, Haberler: Konstantinos Karetsas hastaneden ayrıldı

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un futbolcusu Konstantinos Karetsas, Şampiyonlar Ligi'nde FC Villarreal'e karşı oynanan maçta (3-2) yaşadığı dolaşım sorunlarının ardından hastaneden ayrıldı. Bunu BVB, cuma günü SID'ye doğruladı.

Yunan milli oyuncunun annesi daha önce Belçika'nın günlük gazetesi Het Nieuwsblad'a yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sorunların görünüşe göre "dehidrasyondan" kaynaklandığını söylemişti. Ayrıca "kan dolaşımı bozuklukları"ndan da söz etti. Kulüp, soruya yanıt olarak bu konuda yorum yapmadı.

Hücum oyuncusu hâlâ ek tetkiklerden geçiyor ve şimdilik BVB'de forma giyemeyecek. Sportif direktör Ole Book, perşembe günü "Şartlara göre durumu iyi. Ek tetkikler sürüyor, konunun nedenini en ince ayrıntısına kadar araştırmak istiyoruz" demişti.

Karetsas, salı akşamı ilk yarı sırasında yerden bir pasın ardından kolunu kaldırmış ve bir anda kendisini yere bırakmıştı. Kısa süre sonra sağlık görevlileri olay yerine koştu, yeni transfer seyircilerin alkışları eşliğinde ve gözyaşları içinde sahadan taşındı.

BVB, Fikstür: Borussia Dortmund'un önündeki maçlar