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BVB, Haberler: Felix Paschke 23 yaşında kariyerini noktaladı

Borussia Dortmund rezerv takımından Felix Paschke, henüz 23 yaşındayken kariyerini sonlandırdı. Bunu BVB, cumartesi günü sosyal medya kanallarından doğruladı.

U23 sportif direktörü Ingo Preuß, paylaşımda şu sözlerle aktarıldı: "Felix'in futbol kariyerini bu kadar genç yaşta bitirmek zorunda kalması çok üzücü. Onu özverili bir oyuncu olarak tanıdık. Son ana kadar sahalara dönmek için çalıştı."

Paschke, 2024'te Hamburger SV'nin rezerv takımından Dortmund'a transfer olmuştu, ancak sakatlığı nedeniyle bugüne kadar sadece 16 maça çıkabildi. Orta saha oyuncusu son olarak Ocak 2025'te bir hazırlık maçında sahada yer aldı. Sağ ayağını kullanan futbolcu, diğerlerinin yanı sıra çapraz bağ yırtığı yaşadı, ardından başka fiziksel rahatsızlıklar da ortaya çıktı.

Paschke, "Yıllar boyunca verdikleri destek için takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, yöneticilere, tüm sağlık ekibine ve kulüpteki tüm çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. İlk günden itibaren kendimi çok iyi hissettim ve uzun sakatlık dönemimde de her zaman büyük destek gördüm. Bu sayede yeniden sahalara dönebilmek için her şeyimi verebildim. Sürece dahil olan herkese bundan sonrası için yalnızca en iyisini diliyorum ve takımımın yolunu gelecekte de dikkatle takip edeceğim" dedi.

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BVB, İddia: RB Salzburg'dan Bartosz Mazurek'e ilgi mi var?

Polonya portalı WP SportoweFakty'nin haberine göre BVB, geçen sezon Bartosz Mazurek'i takibe aldı. Brighton & Hove Albion'un da 1,84 boyundaki sağ ayağını kullanan futbolcuyu izlediği belirtildi.

Mazurek, yaz döneminde son olarak Polonya'daki altyapı kulübü Jagiellonia Bialystok'tan altı milyon euro karşılığında RB Salzburg'a transfer oldu. 19 yaşındaki oyuncu Avusturya'da da ikna edici performanslar sergilediği için portal, genç oyuncunun yakında sportif yönetim kurulu üyesi Ole Book çevresindeki Borussia Dortmund yöneticilerinin yeniden gündemine gelebileceğini öne sürdü.

Merkez orta saha oyuncusu, devam eden sezonda şu ana kadar tüm kulvarlarda 15 kez forma giydi. Mazurek çoğunlukla ilk 11'de sahaya çıktı ve şimdiden iki gol attı. Üç golün de hazırlayıcısı oldu.

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BVB, Haberler: Edin Terzic arasının nedenlerini açıkladı

Teknik direktör Edin Terzic, 2023/24 sezonunun ardından BVB'den ayrıldıktan sonra neden bu kadar uzun süre kulüpsüz kaldığını açıkladı.

43 yaşındaki Terzic, kicker'a verdiği röportajda, "Borussia Dortmund'daki dönemimin ardından bilinçli olarak ara vermek istedim. Bu benim ilk teknik direktörlük görevimdi ve çok yoğun bir dönemdi. Yaşadıklarımın zihnimde oturmasını istedim ve profesyonel futbol yıllarında belki de ihmal edilmiş olan ailemle, arkadaşlarımla ve insanlarla daha fazla zaman geçirmek istedim" dedi.

Terzic, yazdan bu yana Athletic Bilbao'nun kulübesinde. Bask ekibini seçme kararını, "Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. (…) Görüşmeler sayesinde iyi bir his oluştu" sözleriyle gerekçelendiren Terzic, şöyle devam etti: "Bir noktada seçenekleri birbiriyle kıyaslamaya başladım. Ve bunu yaptığınızda, sonunda dönüp dolaşıp hep Athletic Club'a varıyorsanız, aslında ne istediğinizi fark ediyorsunuz."

Sezona fazlasıyla dalgalı bir başlangıç yapan Bilbao, bu süreçte LaLiga'da toparlandı. Altı maç sonunda hanesine sekiz puan yazıldı. İspanya ligindeki yedinci karşılaşma ise cumartesi günü skor 0-0 iken iptal edildi, rakip Rayo Vallecano taraftarları sahayı fırlatılan cisimlerle doldurduktan sonra. Diğerlerinin yanı sıra 13. dakikadan sonra sahaya doğru büyük miktarda kâğıt uçak, kâğıt topları ve zıpzıp toplar atıldı.

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