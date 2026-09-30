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BVB, söylenti: Borussia Dortmund’un bir maddesi var mı? Paris Brunner hakkında yeni detaylar

Son olarak Sky, formda eski BVB cevheri Paris Brunner (AS Monaco) için Borussia Dortmund’un olası bir geri satın alma opsiyonunu gündeme getirmişti, şimdi ise Foot Mercato yeni detayları ortaya çıkardı.

Fransız portalına göre Alman ikincisinin Brunner için klasik bir geri satın alma opsiyonu yok. Bunun yerine BVB, hücum oyuncusunu AS Monaco’ya satarken yalnızca bir matching right güvencesi aldı. Bu da şu anlama geliyor: Brunner için gelecekte gelebilecek olası tekliflerde Borussia bilgilendirilecek ve gerekirse bu teklifle aynı seviyeye çıkabilecek. Ancak Foot Mercato'nun aktardığına göre Almanya U21 Milli Takımı oyuncusu için Dortmund’a dönüş şu anda öncelik listesinde yer almıyor.

Brunner, 2024 yılında 4 milyon avro bonservis bedeliyle BVB’den Monaco’ya ayrılmış, bunun ardından da hemen Belçika’dan Cercle Brugge’e kiralanmıştı. Orada son derece karmaşık geçen bir yılın ardından Brunner, geçen sezon Monaco’da neredeyse tamamen gözden düşmüş ve çok az forma giymişti. Ancak devam eden sezonun başında eski Dortmundlu şaşırtıcı şekilde çıkış yaptı, Ligue 1 liderinde bir anda ilk 11’in değişmezlerinden biri oldu ve 2026/27’de çıktığı yedi resmi maçta şimdiden altı gol attı.

Böylece Brunner, yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un da radarına girdi ve kısa süre önce DFB U21 takımındaki ilk maçında Letonya karşısında alınan 4-0’lık galibiyette attığı iki golle olağanüstü formunu doğruladı.

Monaco ise Brunner’ın olumlu gelişimini mümkün olan en kısa sürede yeni bir sözleşmeyle ödüllendirmek istiyor gibi görünüyor. L'Equipe'e göre 20 yaşındaki oyuncunun 2028’de sona erecek sözleşmesinin uzatılması için görüşmeler şimdiden başladı.

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BVB, söylenti: Niko Kovac’ın geleceği konusunda yakın zamanda karar mı?

BVB, pazartesi günü Thomas Treß, Carsten Cramer ve Lars Ricken’in sözleşme uzatmalarını resmen duyurduktan sonra, görünüşe göre teknik direktör Niko Kovac konusunda da yakında netlik sağlanacak.

Ruhr Nachrichten'in haberine göre, yeni bir iş birliğinin temeli daha şimdiden mevcut milli maç arasında atılacak. Söz konusu olan "belirleyici yoklama görüşmeleri". Duyumlara göre Kovac, şu an 2027’ye kadar süren sözleşmesini ardından gelecek kasım ayındaki milli maç arasında bir kez daha uzatacak.

Borussia Dortmund yöneticilerinin ayrıca görüşmelerin karmaşık geçeceğini düşünmediği belirtiliyor. Hem kulüp hem de Kovac, mevcut durum ve gelişimden son derece memnun.

Kovac, BVB’nin başına Şubat 2025’te geçmiş ve takımı 11. sıradan Şampiyonlar Ligi potasına taşımıştı. Onu takip eden yaz sözleşmesi 2027’ye kadar uzatıldı, ardından Borussia ligi ikinci sırada bitirdi. Henüz yeni sezonun dört haftası geride kalmışken Dortmund, kusursuz 12 puanlık performansıyla şu anda zirvede yer alıyor.

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BVB, haberler: Großkreutz, Schalke 04’e laf çarpmadan duramadı

Kevin Großkreutz, FC Schalke 04 ile Borussia Mönchengladbach’ın son dönemde bir taraftar dostluğu geliştirmesini oldukça tuhaf buluyor.

BVB efsanesi, "Viertelstunde Fussball" adlı podcast’inde bu birliktelikle ilgili esprili bir şekilde, "Artık iki derbimiz var!" dedi. Großkreutz, "Milli ara sonrası Köln’e gidebiliriz, çünkü onlar pazar günü oynuyor. Ama Schalke taraftarları Gladbach için gelemeyecek, çünkü onların da kendilerinin bir maçı var. Böylece en azından sayısal üstünlüğümüz olur. Müthiş bir hafta sonu olacak!" diye ekledi.

BVB ile 1. FC Köln yıllardır dostane ilişkiler sürdürürken, Schalke ve Gladbach tarafında şimdi iki kulübün ezeli rakipleri bir araya geldi. Bu konuda kısa süre önce S04 tribün yayını "Blauer Brief"te şu ifadeler yer aldı: "Dikkatli okur bunu belki fark etmiştir: Dostluk bölümü bir kulüp daha büyüdü. Mönchengladbach taraftar sahnesiyle temaslar aslında 2000’lerin başından beri var. Bu arada bir süre birbirimizi gözden kaybetmiş olsak da son on yılda bu bağlar yeniden canlandı."

Bununla birlikte Großkreutz, Schalke’ye küçük bir gönderme yapmadan da edemedi. Kraliyet Mavilileri ayrıca Hollanda kulübü Twente Enschede ve 1. FC Nürnberg ile de yakın ilişki içinde olduğundan, şu soruyu sordu: "Peki Nürnberg’e ne oldu? Onlar da şimdi Gladbach’la arkadaş mı?"

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BVB, fikstür: Borussia Dortmund’un sıradaki maçları