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BVB, haberler: Ole Book Dortmund'un kış transferi hakkında konuştu

Borussia Dortmund, Yan Couto'nun kiralık olarak Como 1907'ye ayrılmasının ardından bek pozisyonlarında ince bir kadroya sahip. Bu nedenle BVB, Hector Fort'u Barcelona'dan koparmaya çalıştı. Ancak o, Real Sociedad'a gitti.

Peki Borussia bu bölgede kışın takviye yapacak mı? Sportif direktör Ole Book şimdi bu konuda açıklamada bulundu.

"Şu anda kadro genişliği açısından da aşırı zengin değiliz, bu kesin. Ama yine de kadroda bunu en azından dönem dönem oynayabilecek çeşitli seçeneklere sahip olduğumuza inanıyorum. Bunu çok iyi oynayabilecek bazı oyuncularımız var. Bu yüzden her şey her zaman mümkün. Ama bunun için önce bir ayrılık da gerekebilir" dedi ve Ruhr Nachrichten'e konuştu.

BVB'nin şu anda sağ tarafta Julian Ryerson, sol tarafta ise Daniel Svensson olmak üzere savunmanın kanatları için iki oyuncusu bulunuyor. Maximilian Beier ya da Ramy Bensebaini de burada görev yapabiliyor.

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BVB, söylenti: Konstantinos Karetsas'tan iyi haberler mi var?

Konstantinos Karetsas'ın kadroya kademeli dönüşü belirginleşiyor. Yunan hücum oyuncusu, dolaşım problemleri nedeniyle son dönemde forma giyememişti.

Hafta sonunda şimdilik yalnızca bireysel antrenman yapabilmesinin ardından, salı günü Samuele Inacio ve Enzo Duarte ile birlikte ilk ortak koşu çalışmasını gerçekleştirdiğini Ruhr Nachrichten bildiriyor.

Gazetenin değerlendirmesine göre, cumartesi günü VfB Stuttgart'a karşı oynanacak karşılaşmada (18.30) ilk 11'de başlama ihtimali yeniden mümkün görünüyor.

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BVB, söylenti: Newcastle United'ın Gregor Kobel için girişimde bulunduğu iddia edildi

Bild'in haberine göre Borussia Dortmund kalecisi Gregor Kobel, çok sayıda kulübün radarında bulunuyor. Buna göre Newcastle United, geçen yaz Kobel için bir girişimde bulundu ancak İsviçreli kaleci bunu geri çevirdi. Gerekçe olarak da, Vestfalya temsilcisiyle öngörülebilir bir süre içinde kupalar kazanılabileceğini düşündüğünü belirtti.

Habere göre 27 kez milli olan oyuncu, şu anda bir transferi aklından bile geçirmiyor. Ancak buna, İspanyol AS gazetesinin hafta sonundaki, kalecinin kısa süre önce Real Madrid için gündeme geldiğine dair haberi ters düşüyor.

BVB yöneticileri ise her hâlükârda yılın sonuna doğru yeni bir sözleşme için ilk görüşmeleri yapmayı planlıyor. Kobel'in mevcut kontratı 2028'e kadar geçerli.

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