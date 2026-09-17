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BVB, Haberler: "Tanrı’nın başka planları vardı" - Cole Campbell BVB’deki dönemine nasıl bakıyor?

Cole Campbell, Ekim 2024’te Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga’daki ilk maçına çıktı. O dönem 18 yaşında olan hücum oyuncusu, BVB Akademisi’nde yetişti ve BVB’de çıkış yapan bir sonraki yetenek olma yolunda görünüyordu. Ancak işler farklı gelişti.2025 kışına kadar BVB’de yalnızca yedi kısa süreli forma şansı buldu. 2025 yazında daha fazla süre alabilmek için zaten kiralık ayrılık talebinde bulunmuştu, ancak BVB buna yanaşmadı. Ancak Ocak 2026’da TSG Hoffenheim’a gidebildi ve burada hayal kırıklığıyla geçen yarım bir yıl yaşadı. Bu yaz ise altı milyon euro bonservis bedeliyle sürpriz yükselen ekip SV Elversberg’e transfer oldu; burada mutluluğu bulabileceğine işaret eden çok şey var.

"Neredeyse iki yıl önce çıkış yaptım" diyen Campbell, GOAL USA'in de katıldığı ABD'li gazetecilerle yapılan bir medya oturumunda konuştu. "O zaman bunun olacağını düşünmüştüm. Ama Tanrı’nın benim için başka planları vardı. Dürüst olmak gerekirse, o dönemdeki zihniyetim bugünkünden tamamen farklıydı. Son 22 ayda, işler farklı gelişseydi öğrenemeyeceğim şeyler öğrendim. Bunun zihniyetimi değiştirmeme ve karakterimi güçlendirmeme yardımcı olduğuna inanıyorum."

Elversberg’i neden seçtiğini ise Saarland ekibinin yeni rekor transferi şu sözlerle anlattı: "En önemli şey, Dortmund’dakinden daha fazla oynamak ve daha büyük bir rol üstlenmek istememdi" diyen Campbell, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu transfer benim için çok önemliydi, çünkü artık süre alıyorum ve bu, bir oyuncunun gelişimi açısından en önemli şey."

BVB, Haberler: Eski orta saha oyuncusu Axel Witsel milli takımı bıraktı

Eski BVB orta saha oyuncusu Axel Witsel, 19 yılın ardından Belçika Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı. 2018 ile 2022 yılları arasında Dortmund’da oynayan 37 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Gençlere ve yeni nesle yer açma zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Witsel, yaz aylarındaki Dünya Kupası’nda İspanya’ya karşı oynanan çeyrek finaldeki (1-2) 140. ve son milli maçına çıkmıştı.

"Henüz sadece 18 yaşındayken başladığımda bu kadarını başaracağımı asla beklemiyordum" diye yazan Witsel, şu anda Fransa Ligue 1 ekibi OGC Nice’ta forma giyiyor. Orta saha oyuncusu ilk maçına 2008 yılında çıktı ve Kevin De Bruyne ile Romelu Lukaku’nun etrafında şekillenen Belçika’nın "altın jenerasyonu"nun en güvenilir isimlerinden biri oldu. Witsel, toplamda Jan Vertonghen’in (157) ardından ülkesi adına en fazla milli maça çıkan ikinci oyuncu oldu. (SID)

BVB, Haberler: Dortmundlu üçlüye sözleşme uzatma göründü

Sport Bild'in haberine göre BVB’nin üç genel müdürü Lars Ricken (spor), Carsten Cramer (pazarlama) ve Thomas Treß (finans), yakında sözleşme uzatmalarıyla sevinebilir. Mevcut kontratları sezon sonunda bitiyor.

Eski genel müdür ve mevcut başkan Hans-Joachim Watzke gazeteye yaptığı açıklamada, "Tüm tarafların, teknik direktör Niko Kovac da dahil olmak üzere, çok hedef odaklı şekilde birlikte çalıştığı izlenimine sahibim. Bizde sık sık tartışmalı konular da konuşuluyor, bu hoşuma gidiyor" dedi.

Buna göre teknik direktör Niko Kovac ile sözleşme uzatma görüşmeleri de yakında başlayabilir; Rickens’in geleceği kesin olarak netleşir netleşmez.

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