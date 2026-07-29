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BVB, iddia: Albert ayrılığı "15 milyona kadar" mı?

Mathis Albert, BVB'nin en büyük cevheri olarak görülüyor. 17 yaşındaki oyuncu geçen sezon sadece iki dakika Bundesliga'da süre almıştı, ancak Fortuna Düsseldorf ile oynanan hazırlık maçında (1-2) da kalitesini yeniden ortaya koydu ve Borussia'nın tek golünü attı.

Laut einem Bericht der BILD winken dem US-Amerikaner in der kommenden Spielzeit daher weitere Einsatzzeiten unter Chefcoach Niko Kovac . Der Jugendspieler befindet sich aktuell auch mit auf der Asien-Reise der Borussia, die zwei weitere Testspiele gegen Cerezo Osaka und den FC Tokyo beinhaltet.

Ancak BILD'in haberine göre, 14 yaşındayken PSG'nin ilgisini çeken sol kanat oyuncusu çoktan başka kulüplerin de dikkatini çekmiş durumda. İddiaya göre dev kulüpler, "ABD'li çocuk için 15 milyon euroya kadar ödeme yapmaya hazır".

Albert, 2024'te MLS kulübü LA Galaxy'nin akademisinden Sarı-Siyahlılar'a transfer oldu. 2025'te ise Dortmund'daki sözleşmesini erkenden "uzun vadeli" olarak uzattı.

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BVB, haber: Bellingham "büyük şeyler" vaat etti

Bu arada Jobe Bellingham da gelecek sezon için "büyük şeyler" vadetti. İngiliz oyuncu, BILD'e verdiği demeçte yaz arasını çok verimli geçirdiğini söyledi: "Birmingham'a gittim, orada uzun zamandır tanıdığım insanlarla çalıştım. Kulübün programını uyguladım ve hatta biraz ekstra çalışma da yaptım. Kendimi mümkün olan en iyi duruma getirmek istedim."

Geçen yazki transferinin ardından Bellingham, geride kalan Bundesliga sezonunda 32 maçta sahaya çıktı. Orta saha oyuncusu 1.785 dakikalık sürede gol atamazken, iki gol pası verdi. Şampiyonlar Ligi'nde de 10 maçta iki asist yaptı.

Gelecek sezonda Bellingham artık daha fazla sorumluluk almak istiyor ve bunu özgüvenli bir şekilde şu sözlerle vurguladı: "Kariyerimde çok maç oynadım, artık genç bir çocuk değilim. Benden daha genç çok oyuncu var."

Yetenekten lider oyuncuya geçişi ise milli oyuncu Felix Nmecha'nın yanında yapmak istiyor. Merkezdeki ikiliye dair şu kehanette bulundu: "Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama gelecek sezon Felix ve benden büyük şeyler beklenebilir. Kulüpte kendimi giderek daha rahat hissediyorum, uyumumuz da giderek daha iyi işliyor."

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BVB, haber: Nmecha'dan rakiplere meydan okuma

Nmecha da Sky ile yaptığı görüşmede takım arkadaşına benzer ifadeler kullandı ve 2026/27 sezonunda "takımda çok fazla sorumluluk almak istediğini söyledi. Umarım önemli bir oyuncu olurum, takım için her şeyimi veririm ve adım adım gelişmeye devam ederim." 25 yaşındaki oyuncu bu nedenle gelecek sezonda "bir adım daha ileri gitmek" istiyor.

Bilindiği üzere aynı durumun geçerli olduğu Bellingham için DFB yıldızının övgü dolu sözleri de vardı: "Muazzam bir potansiyeli var ve geçen sezon da hangi adımları attığını gördük. Başlangıçta elbette kolay değildi ama tamamen farklı bir ülkede ve yeni bir ligde oynadığınızda bu normaldir" diyerek İngiliz oyuncuyu da savundu. "Adımlarını attı ve gelecek sezonda daha da iyi olacağına inanıyorum. Aramızda iyi bir bağ olmasını güzel buluyorum ve her maçla birlikte daha iyi olmasını umuyorum."

Bellingham ve Nmecha gerçekten de istenen bir sonraki adımı atarsa, bunun tüm takımın meşhur öldürücü içgüdüyü geliştirmesine yardımcı olması bekleniyor. Orta saha oyuncusu, "Bence genel olarak oyunda biraz daha acımasız olmamız gerekiyor. Önemli maçları bitirmeliyiz ve geçen sezon olduğu kadar çok beraberlik almamalıyız" dedi. Bunun başarılması halinde bunun "muazzam bir fark yaratacağı" ifade edildi.

O zaman Nmecha'ya göre Dortmund'da büyük şeyler beklenebilir: "Bunu gelecek sezonda daha iyi yaparsak çok iyi bir şansımız olur."

Bu, başlangıç için FC Bayern Münih'e karşı oynanacak Süper Kupa için de geçerli; iddialara göre Bayern yaz aylarında Nmecha için nabız yoklamıştı. Ancak Nmecha'nın meydan okuyan sözlerinde ifade ettiği gibi bu, diğer tüm kulvarlar için de geçerli: "Bence her kupada ve sezonda hedef kazanmak olmalı. Kendi adıma da takım olarak da sadece katılmak için orada olmadığımızı biliyorum."





BVB: Yaz döneminde hazırlık maçları, tarihler, TV yayınları





Tarih Saat Maç TV ve canlı yayın Maçın oynanacağı yer 29 Temmuz Çarşamba 12.00 (Almanya saati) Cerezo Osaka - BVB BVB-TV / Sky / DAZN Yanmar Stadium Nagai (Osaka City) 1 Ağustos Cumartesi 12.00 (Almanya saati) FC Tokyo - BVB BVB-TV / Sky / DAZN MUFG Stadium (Tokyo) 9 Ağustos Pazar 15.00 (Almanya saati) FC Arsenal - BVB BVB-TV / Sky Emirates Stadium (Londra) 15 Ağustos Cumartesi 17.30 BVB - AS Roma BVB-TV / Sky Signal Iduna Park (Dortmund)







