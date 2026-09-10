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BVB, söylenti: Dortmund'un Moore transferini çalmak istediği iddia edildi

Yeni transfer Giannis Konstantelias'ın HSV'ye karşı sezonun açılış maçında (2-0) yaşadığı ağır sakatlığın ardından Borussia Dortmund'un, Tottenham Hotspur'dan 1. FC Köln'e transferi kısa süre kala olan Mikey Moore'u radarına aldığı öne sürüldü. Bu söylentiyi Köln sportif direktörü Thomas Kessler, salı günü Audi Zentrum Ehrenfeld'deki DuMont-Talk etkinliğinde dolaylı olarak doğruladı.

"Sonuçta işler bazen böyle yürür: Kamuoyunda 1. FC Köln olarak böyle bir oyuncu için şansımız olduğuna dair bir algı oluştuğunda, bir ya da diğer Bundesliga kulübünün veya uluslararası kulübün bunun ne kadar kesin olduğunu sorması da anlaşılabilir" dedi Kessler.

Köln ekibi, transferin tamamlanması için bir süre beklemek zorunda kaldı. Çünkü Tottenham, önce ihtiyaç duyduğu transferleri bitirmek ve ancak ardından Moore'a izin vermek istiyordu.

Bu sırada 19 yaşındaki hücum oyuncusu kendini öylesine ön plana çıkardı ki, birkaç ek talibi daha ortaya çıktı. Ancak yarışı Ren ekibi kazandı. Kessler, "O baştan beri çok netti ve Köln'e gelmek istiyordu. Mikey sözünü tuttu. Görüşmeler iyiydi. Şimdi burada olduğu için mutluyuz" dedi.

Köln patronu, yaz aylarında neredeyse sonu gelmeyen El-Mala destanının ardından BVB'ye doğrudan bir gönderme yapmadan da duramadı: "Borussia'nın kadro planlamasını bilmiyorum, bir oyuncu hariç, o da hâlâ bizde."

Dortmund, uzun süre yükselen yıldız El Mala'nın peşinden koştu, ancak sonunda Köln'ün 50 milyon euronun üzerindeki dev bonservis taleplerini karşılamak istemedi. Bunun yerine Konstantelias ve Konstantinos Karetsas olmak üzere iki sıra dışı Yunan yetenek BVB'ye transfer oldu. Aylarca sahalardan uzak kalacak olan ve ön çapraz bağ yırtığı yaşayan Konstantelias'ın yerine FC Arsenal'den Ethan Nwaneri kiralık olarak alındı.

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BVB, haber: Nico Schlotterbeck yeniden antrenmanda

BVB, çarşamba günü Nico Schlotterbeck ve Ramy Bensebaini ile antrenmanda iki "yeni transferi" karşıladı. Schlotterbeck, haziran ayında Dünya Kupası'ndaki ikinci grup maçında yaşadığı ayak bileği sakatlığından bu yana ilk kez bir takım çalışmasına katıldı. Asıl savunma liderinin gelecek hafta sonunda SC Paderborn ile oynanacak Bundesliga maçının kadrosuna dönüp dönmeyeceği ise henüz net değil.

Bensebaini ise son olarak ağustos sonunda FC Bayern'e karşı oynanan Süper Kupa'da yaşadığı kaburga ezilmesi nedeniyle bir süredir tempoyu düşürmek zorunda kalmıştı.

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BVB, söylenti: Konstantinos Karetsas'ın çöküşü hâlâ bir muamma

Salı akşamı yalnızca Dortmund taraftarları değil, Konstantinos Karetsas kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk yarıda önce açıklanamayan nedenlerle yere yığılıp sedyeyle oyundan çıkarılmak zorunda kaldığında herkes nefesini tuttu. BVB, 18 yaşındaki oyuncunun yaşadığı çöküşün sebebi olarak dolaşım problemlerini gösterdi. Bild'in haberine göre oyuncu, kapsamlı tetkikler için çarşambaya girilen geceyi hastanede geçirdi.

Habere göre bulgular normaldi ve Karetsas'ın yaşadığı çöküşün ciddi bir nedene dayandığına dair herhangi bir işaret bulunmuyor. Oyuncunun ailesinin memleketi olan Belçika'dan gelen ve Karetsas'ın susuz kalmış olabileceğini öne süren haberler ise şu ana kadar ne doğrulandı ne de yalanlandı.

Karetsas'ın antrenmanlara ne zaman döneceği henüz belli değil. BVB, salı akşamı oyuncunun dolaşım problemleri yaşadığını, ancak koşullara göre durumunun iyi olduğunu bildiren açıklamadan bu yana yeni bir duyuru yapmadı.

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