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BVB, Haberler: Borussia Dortmund, Asllani'yi hâlâ gündeminde tutuyor - özel bir transfer modeli mi?

BVB'nin Fisnik Asllani transferiyle ilgilenmeye devam ettiği öne sürüldü. Bunu Bild haberleştirdi. Konstantinos Karetsas ve Giannis Konstantelias için yapılan ve toplamda yaklaşık 60 milyon euroya mal olan pahalı hücum transferlerine rağmen, ayrıca Asllani'nin RB Leipzig'de sağlık kontrolünden geçememiş olmasına karşın, 24 yaşındaki forvetin "hâlâ radarlarında" olduğu belirtildi. Dortmund aylardır zaman zaman daha somut, zaman zaman daha belirsiz şekilde Asllani transferiyle anılıyor.

Ayrıca Dortmund'daki bir transfer için yeni getirilen şartın, yani Ole Book'tan Lars Ricken'e ve teknik direktör Niko Kovac'a kadar tüm karar vericilerin önce onay vermesi gerektiği koşulunun da sağlandığı ifade edildi. Özellikle sportif direktör Book'un, Elversberg günlerinden bu yana Asllani'nin kalitesine kesin olarak ikna olduğu aktarıldı.

Habere göre Asllani'nin kendisi de Dortmund'a transfer olmaya hâlâ hiç de uzak değil. Ancak iki büyük pürüz var. İlki mali nitelikte.

Asllani'nin sözleşmesindeki, içinde bulunduğumuz yaz transfer dönemi için geçerli olan ve kulis bilgilerine göre 25 ila 29 milyon euro arasında bulunan çıkış maddesinin süresi doldu. RB Leipzig bu maddeyi kullanmak istemiş, ancak sağlık kontrolünün ardından endişelerini dile getirerek transferi iptal etmişti. Artık TSG Hoffenheim, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Asllani için olası görüşmelerde bonservis bedelini yeniden serbestçe belirleyebilir. Bu da BVB için bir dezavantaj.

Sarı-siyahlıların, Bild'e göre özel bir transfer modeli düşündüğü belirtildi: Kraichgau ekibini böyle bir anlaşmaya ikna edebilmek için, ardından satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama; bu zorunlu satın alma bedeli de muhtemelen süresi dolan çıkış maddesinden daha yüksek olabilir.

İkinci pürüz ise şu: Aslında BVB'nin şu anda bir hücum oyuncusuna daha ihtiyacı yok. 9 numara pozisyonu için Serhou Guirassy ve Fabio Silva'dan oluşan ikili hazır. Ancak özellikle Silva, kısa süre önce yalnızca bir sezonun ardından yeniden ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. İspanya LaLiga ekibi Real Betis'in, Portekizli oyuncuyu mutlak birinci hedef olarak belirlediği öne sürüldü. Silva son olarak, Instagram profilindeki BVB ile bağlantılı tüm fotoğraflarını silerek dikkat çekti.

24 yaşındaki oyuncu, Dortmund formasıyla çıktığı ilk sezonda yalnızca sonradan oyuna giren bir isim ve hazırlayıcı rolünde ikna edici oldu; ancak bitirici bir santrfor ya da ilk 11'de Guirassy'nin ciddi bir alternatifi olarak bunu gösteremedi. Real Betis'in, BVB'nin geçen yaz Wolverhampton Wanderers'a ödediği 22,5 milyon euroyu teklif etmesi halinde, ani bir ayrılık ihtimal dışı görünmüyor.

O durumda Dortmund ekibinin elinde yeni bir transfer bütçesi olur ve yeniden acil hareket ihtiyacı doğar. Bir yandan yalnızca asıl santrfor olarak Guirassy ile üç kulvarlı bir sezona girmenin riski çok büyük, diğer yandan Gazete Bild'e göre Suudi Arabistan'dan cazip bir son dakika teklifi gelmesi halinde Gineli oyuncunun takımda kalması da henüz yüzde yüz garanti değil.

"Öncelikle görevlerimizi yaptık ve ayrılıkların yerini mantıklı şekilde doldurduk. Şimdi 20 Ağustos itibarıyla piyasayı izleyebileceğimiz bir durumdayız. Artık bir şey olmak zorunda değil, belki yine bir şey olur. Buna hazırız, belki önümüze yine heyecan verici fırsatlar çıkar" diyen Ricken, yaklaşan Bayern maçından önce düzenlenen basın toplantısında Dortmund'un transfer planlamasının durumunu değerlendirdi.

Ayrıca Silva ve Marcel Sabitzer hakkındaki ayrılık söylentileri sorulduğunda şu vurguyu yaptı: "Hiçbir oyuncuya gitmesi ya da kendine başka bir kulüp bulması gerektiğine dair bir mesaj verilmedi. Bu kadroyla sezona girecek olursak bundan hiç de mutsuz olmam."

Bu arada Hoffenheim'da, Leipzig transferinin bozulmasının ardından Asllani'nin gelecek sezon Kraichgau ekibi adına forma giyeceği yönünde kesin bir planlama yapıldığı ifade edildi. Elversberg'deki son derece başarılı kiralık döneminin ardından (37 maç, 19 gol, 10 asist) Hoffenheim'a dönen oyuncunun yıldızı Bundesliga'da da parladı. Asllani, TSG adına geçirdiği ilk sezonda 35 resmi maçta 11 gol atıp 10 golün de hazırlayıcısı oldu.

Son olarak Juventus'un da Kosova milli oyuncusu için girişimde bulunduğu öne sürüldü.

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BVB, İddia: Coutinho'nun Borussia Dortmund'un yeni transferinin yerini alması bekleniyor

Yunan portalı Sportdog'un haberine göre PAOK Selanik, BVB'ye giden Giannis Konstantelias'ın yerine bir halef arayışında Philippe Coutinho üzerinde karar kıldı.

Şu anda 34 yaşında olan oyuncunun, Yunanistan'ın köklü kulübünde oldukça yüksek bir konumda olduğu belirtildi. 2019/20 sezonunda Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen ve üçleme kazanan Coutinho, son olarak Brezilya'daki ülkesi kulübü Vasco da Gama ile sözleşmeliydi. Ancak şubat ayından bu yana kulüpsüz.

PAOK iddiaları ise sebepsiz değil: Vasco da Gama'nın o dönemki teknik direktörü Leo Matos, artık Selanik'te sportif direktör olarak görev yapıyor ve Coutinho ile temasını sürdürdüğü belirtiliyor.

Coutinho için bu, Aston Villa'dan önce Katar kulübü Al-Duhail SC'ye (2023/24), ardından da Vasco da Gama'ya (2024/25) kiralanmasının sonrasında, üç yıldan biraz fazla bir sürenin ardından Avrupa'ya dönüş anlamına gelecek. Bir sonraki sezonda ise Brezilya'ya kalıcı transfer gerçekleşmişti.

PAOK, Konstantelias ile yalnızca en iyi oyuncusunu değil, aynı zamanda taraftarın en sevdiği isimlerden birini de kaybetti. Borussia Dortmund, hücum oyuncusu için 26 milyon euro artı bonus ödedi.

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